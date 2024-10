De nouveaux cas de grippe aviaire portent le nombre à 20 en 2024

Les autorités sanitaires américaines et californiennes ont confirmé vendredi deux nouveaux cas de grippe aviaire H5N1 chez des travailleurs de fermes laitières de l’État. Cela porte le nombre total de travailleurs laitiers infectés dans l’État à six. Le total de cas humains dans tout le pays cette année s’élève désormais à 20.

L’agence estime que le risque immédiat de grippe aviaire pour le grand public reste faible, mais que les personnes exposées à des animaux infectés courent un risque plus élevé d’infection.

Le CDC a déclaré que les six cas survenus en Californie semblent être causés par une propagation de l’animal à l’homme. Jusqu’à présent, les travailleurs infectés présentaient des symptômes légers, notamment une rougeur des yeux ou une conjonctivite. Aucun n’a été hospitalisé.

Dix cas étaient liés à une exposition à des volailles infectées et neuf à des vaches laitières malades ou infectées. Un cas dans le Missouri est survenu chez une personne qui n’avait eu aucun contact connu avec des animaux infectés, ont indiqué vendredi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis dans un communiqué.

Point d’origine

Le séquençage génétique de trois échantillons de virus provenant des cas californiens montre qu’ils sont étroitement liés à ceux détectés chez les bovins laitiers, a indiqué le CDC.

Le séquençage des deux premiers cas ne montre aucun changement dans le virus, ce qui suggère qu’il peut se propager plus facilement entre les personnes. Il ne présente pas non plus de résistance aux médicaments antiviraux, a ajouté l’agence.

Le ministère californien de la santé publique a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait en étroite collaboration avec les laboratoires et départements de santé publique locaux pour effectuer des contrôles de santé pour les personnes exposées et garantir que les tests et les traitements sont disponibles si nécessaire.