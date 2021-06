De nouveaux cas de COVID aux États-Unis chutent, malgré une baisse des vaccinations : mises à jour

L’hypothèse selon laquelle le coronavirus aurait fui d’un laboratoire de Wuhan est « plausible » et mérite une enquête plus approfondie, selon un rapport sur les origines du COVID-19 d’un laboratoire du gouvernement américain.

L’étude, préparée en mai 2020, a été reçue en octobre 2020 par le département d’État, lorsque le département a enquêté sur les origines de la pandémie, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le document classifié.

Le rapport intervient alors que les questions se multiplient pour savoir si le virus est le résultat d’un accident dans un laboratoire chinois ou s’il s’est propagé par d’autres moyens. Le président Joe Biden a ordonné à la communauté du renseignement de faire rapport sur les origines dans quelques mois.

Pendant ce temps, les nouveaux cas de COVID-19 dans de nombreux États continuent de chuter, même si les vaccinations ralentissent.

Le ministère de la Santé du Dakota du Sud a signalé lundi une douzaine de nouveaux résultats positifs de tests de coronavirus. Les nouveaux cas ont porté le total à 124 273 à l’échelle de l’État, ce qui fait du nouveau total l’un des rapports quotidiens les plus bas depuis le début de la pandémie.

Et la Californie a signalé lundi un taux de cas sur sept jours pour 100 000 personnes sur 11, le troisième plus bas à égalité avec le Nebraska.

Mais des experts ont déclaré au New York Times qu’une vague estivale pourrait être à l’horizon pour de nombreux États estivaux, qui accusent un retard dans les vaccinations et lèvent déjà la plupart des restrictions.

« Nous ne sommes même pas près de cela dans les États du Sud », a déclaré au Times le Dr Peter Hotez, expert en vaccins au Baylor College of Medicine. Il a dit qu’il prévoyait une nouvelle vague dans le Sud parce que « nous sommes tellement sous-performants en termes de vaccination ».

Aussi dans l’actualité :

►Les deux tiers des 30 équipes de la Major League Baseball ont pu assouplir les protocoles contre les coronavirus après que quatre clubs supplémentaires se sont qualifiés et ont porté le total à 20 franchises atteignant 85% de vaccination pour les joueurs et autres personnels sur le terrain.

►Moderna a déclaré lundi avoir demandé l’autorisation de son vaccin COVID-19 pour les adolescents auprès de Santé Canada – et déposera une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis « pour cette importante population plus jeune ».

►Près de 200 000 doses de vaccin Johnson & Johnson expireront le 23 juin dans l’Ohio, a déclaré lundi le gouverneur Mike Dewine. « Pour les habitants de l’Ohio qui attendaient de se faire vacciner, je vous exhorte à agir maintenant », a déclaré DeWine dans un communiqué de presse.

►Carnival Cruise Line a déclaré qu’il exigerait des passagers qu’ils aient terminé leurs vaccinations COVID deux semaines avant l’embarquement pour les premiers voyages de la compagnie aux États-Unis après sa réouverture, au départ du Texas en juillet.

►Dans le cadre de sa stratégie visant à vacciner une plus grande partie de sa population, l’État de Washington permettra aux adultes d’obtenir un joint de marijuana gratuit lorsqu’ils reçoivent une injection.

►Le gouverneur d’Hawaii, David Ige, a prolongé lundi de deux mois supplémentaires le moratoire sur les expulsions qu’il a mis en place pendant la pandémie de coronavirus, mais il ne s’attend pas à le maintenir plus longtemps que cela.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 597 900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 173,5 millions de cas et plus de 3,7 millions de décès. Plus de 139,78 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,1% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La pandémie de COVID-19 a à peine été enregistrée comme un blip alors que l’humanité a continué à cracher du dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre. Lire l’histoire complète.

Novavax va bientôt demander une autorisation d’urgence aux États-Unis

Un grand essai pour le vaccin Novavax est sur le point de se terminer aux États-Unis, et le président de la recherche, le Dr Gregory Glenn, a déclaré à un auditoire lors d’un récent webinaire que « nous prévoyons de déposer une demande d’autorisation au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe au troisième trimestre », a rapporté NPR, c’est-à-dire de juillet à septembre.

Novavax est l’une des cinq entreprises qui ont reçu d’importantes sommes d’argent du gouvernement fédéral pour développer et/ou fabriquer des vaccins COVID-19.

Au Royaume-Uni, la société a signalé que son vaccin avait protégé contre toutes les maladies graves et était plus efficace que 96% contre toute maladie de la forme originale de COVID-19, et 86% d’efficacité contre la variante B.1.1.7 vue pour la première fois en Royaume-Uni Le vaccin s’est révélé efficace à 55 % dans un essai plus restreint mené auprès de participants séronégatifs en Afrique du Sud, où une autre variante, appelée B.1.351, était répandue.

Des prisons se sont vidées pendant la pandémie. Devraient-ils rester ainsi ?

Au milieu de l’année dernière, le nombre de personnes incarcérées dans tout le pays était à son plus bas niveau depuis plus de deux décennies, selon un nouveau rapport publié lundi par le Vera Institute of Justice, dont les chercheurs ont collecté les chiffres de la population d’environ la moitié de la population du pays. 3 300 prisons pour faire des estimations nationales.

Selon le rapport, partagé avec The Marshall Project et The Associated Press, le nombre de personnes incarcérées dans les prisons de comté à travers le pays a diminué d’environ un quart, ou 185 000, alors que les comtés s’efforçaient de libérer les personnes détenues pour des accusations de faible niveau, considérablement réduit les taux d’arrestation et suspendu les opérations des tribunaux.

Mais dans la plupart des endroits, la baisse n’a pas duré longtemps : de la mi-2020 à mars 2021, le nombre de personnes incarcérées en attente de jugement ou purgeant de courtes peines pour des délits mineurs a de nouveau augmenté de plus de 70 000, atteignant près de 650 000.

« Réduire la population incarcérée à travers le pays est possible », a déclaré Jacob Kang-Brown, chercheur associé principal au Vera Institute of Justice et auteur du nouveau rapport. « Nous avons constaté des diminutions dans les grandes villes, les petites villes, les comtés ruraux et les banlieues, mais l’augmentation que nous constatons est troublante. »

Contribuer : The Associated Press.