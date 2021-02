De nouveaux bus zéro émission vont être testés sur les routes britanniques

L’un des plus grands opérateurs de transport public du Royaume-Uni va tester l’utilisation de bus zéro émission d’Arrivée, une entreprise spécialisée dans la production de véhicules utilitaires électriques dans des «micro-usines».

Dans un communiqué publié lundi, First Bus, qui fait partie du plus grand FirstGroup, a déclaré que l’essai commencerait à l’automne et se déroulerait sur les itinéraires existants au Royaume-Uni.Les véhicules seront à un étage et disposeront de suffisamment de sièges pour 36 passagers.

L’essai de la société sur les bus produits par Arrival fait suite à un engagement précédent d’arrêter d’acheter des bus diesel après 2022 et de gérer une flotte zéro émission d’ici 2035. En janvier, First Bus a lancé une flotte de bus à impériale à hydrogène en la ville écossaise d’Aberdeen.

Arrival a été créée en 2015 et a son siège au Royaume-Uni.L’entreprise affirme qu’elle développe ses logiciels, ses matériaux et ses composants en interne, produisant des véhicules dans des micro-usines à faible encombrement qui peuvent être déployées rapidement sur des sites commerciaux existants et s’adapter à la demande au fur et à mesure. si nécessaire.

En novembre dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle deviendrait publique grâce à une fusion avec une société américaine de chèques en blanc dans le cadre d’un accord qui lui donnerait une valeur d’entreprise de 5,4 milliards de dollars.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis définit une société de chèques en blanc comme une « société en phase de développement qui n’a pas de plan d’affaires ou d’objectif spécifique ou qui a indiqué que son plan d’affaires était de s’engager dans une fusion ou une acquisition avec une ou plusieurs sociétés non identifiées, ou la personne. »

Avant son annonce en novembre, Arrival avait attiré des investissements d’entreprises comme UPS, Kia et Hyundai.

L’entreprise travaille actuellement sur deux de ses micro-usines en Caroline du Sud et à Bicester, une ville du Royaume-Uni.

Le visage changeant du transport urbain

L’essai impliquant First Bus and des rues.

Dans les grandes capitales comme Londres et Paris, par exemple, les programmes de vélos en libre-service offrent aux gens la possibilité d’effectuer de courts trajets sur deux roues, tandis que de nombreuses villes encouragent désormais les habitants à marcher jusqu’à leur destination plutôt que de conduire.

Et mardi, le groupe Volkswagen a annoncé qu’il étendait son service de partage de voitures électriques à la grande ville portuaire de Hambourg, en Allemagne, à la suite d’un pilote à Berlin.

Le service WeShare basé sur l’application démarrera plus tard cette semaine et utilisera environ 800 voitures électriques VW ID.3.

