De nouveaux bandages améliorés par l’IA prêts à transformer le traitement des plaies

Dans un article scientifique publié en mai, des chercheurs de l’Université de Glasgow, en Écosse, ont décrit un nouveau bandage « peu coûteux et respectueux de l’environnement » intégré à des diodes électroluminescentes (DEL) qui utilisent la lumière ultraviolette pour tuer les bactéries – aucun antibiotique n’est nécessaire. . Le tissu est cousu avec une bobine fine et flexible qui alimente les lumières sans batterie grâce au transfert d’énergie sans fil. Dans des études en laboratoire, il a éradiqué les bactéries Gram-négatives (certaines des insectes les plus méchants) en 6 heures.

Également en mai, dans le journal Matériaux bioactifs, une équipe de Penn State a détaillé un bandage avec des micro-aiguilles injectant des médicaments qui peuvent arrêter le saignement immédiatement après une blessure. Lors de tests en laboratoire et sur des animaux, il a réduit le temps de coagulation de 11,5 minutes à 1,3 minutes et le saignement de 90 %.

« En cas de blessures hémorragiques, c’est souvent la perte de sang – et non la blessure elle-même – qui provoque la mort », a déclaré l’auteur de l’étude Amir Sheikhi, PhD, professeur adjoint de génie chimique et biomédical à Penn State. « Ces 10 minutes pourraient faire la différence entre la vie et la mort. »