De nouveaux avions de lutte contre les incendies recherchés à travers la planète qui se réchauffe sont en route, avec un peu de retard

LE BOURGET, France – La production d’un avion de lutte contre les incendies très attendu en Europe pour lutter contre l’aggravation des méga-incendies alimentés par le changement climatique accuse « un peu » de retard, et le premier ne sera pas livré avant la saison des incendies de 2027 , a déclaré mardi le fabricant De Havilland Canada.

En lançant la production du DHC-515 – une nouvelle génération des fameux avions bombardiers d’eau « Canadair » – l’avionneur canadien a déclaré l’an dernier qu’il prévoyait effectuer ses premières livraisons « d’ici le milieu de la décennie ».

La France, parmi les pays qui ont lutté contre des incendies de forêt dévastateurs l’année dernière, devrait être parmi les premiers bénéficiaires de l’avion, et avait espéré un premier avion en 2026 pour renforcer sa flotte vieillissante. Le président français Emmanuel Macron avait également pris l’engagement ambitieux de remplacer les 12 de ses Canadairs d’ici à son départ en 2027 et d’en ajouter quatre autres – une promesse qui semble désormais compromise.

Le premier avion ne sera pas livré en Europe avant 2027, a déclaré le constructeur, attribuant le retard aux négociations contractuelles avec les gouvernements européens sur « l’ingénierie compliquée » de l’avion amphibie robuste qui peut ramasser plus de 6 tonnes d’eau des mers et des lacs à déverser à basse altitude sur des forêts enflammées par leurs pilotes casse-cou.

« Nous sommes un peu en retard », a déclaré Neil Sweeney, vice-président des affaires générales de De Havilland, qui s’est entretenu avec l’Associated Press au salon du Bourget.

Les avions nécessitent « une ingénierie compliquée sur laquelle nous devons nous mettre d’accord avec nos clients européens. Cela nous a donc pris un peu plus de temps », a déclaré Sweeney. « Mais je pense qu’en fin de compte, cela se traduira par un meilleur avion. »

PHOTOS : de nouveaux avions de lutte contre les incendies recherchés à travers la planète qui se réchauffe sont en route, avec un peu de retard

Les incendies de forêt qui ont fait rage l’année dernière ont laissé les pompiers européens à court d’avions dont ils avaient besoin. Une réunion de janvier des ministres européens pour faire le point sur les leçons de la saison des incendies de 2022 a appris qu’un pool européen partagé de ressources en cas de catastrophe ne pouvait pas répondre aux demandes d’assistance aéroportée « pendant plusieurs jours, atteignant 10 avions manquants au cours de la pire journée de la saison, » selon les procès-verbaux de réunion publiés par la commission exécutive de l’UE.

Le changement climatique entraîne le besoin de plus d’avions capables de déverser de l’eau et d’autres retardateurs de feu sur les incendies. Les grands incendies de forêt en Europe commencent désormais plus tôt, deviennent plus fréquents, plus difficiles à arrêter et font plus de dégâts.

Les scientifiques disent que les incendies de forêt s’aggravent probablement à mesure que le climat se réchauffe. La saison des incendies qui avait généralement lieu en été s’étend maintenant à d’autres mois dans les régions touchées par la sécheresse du sud de la France et d’autres parties de l’Europe où le réchauffement climatique présente les plus grands risques. La région méditerranéenne se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale.

Environ 225 avions de lutte contre les incendies Canadair ont été produits depuis les années 1960. Ils sont devenus incontournables pour les sapeurs-pompiers de France et d’ailleurs. Mais la production des bombardiers à eau s’est arrêtée en 2015, et le constructeur Bombardier a ensuite vendu le programme l’année suivante à De Havilland. La relance par la société du DHC-515 amélioré a répondu à la demande de remplacements et de flottes plus importantes.

« Certains de nos clients exploitent encore des avions qui ont 50 ans. Maintenant, il est temps que ces avions soient renouvelés », a déclaré Sweeney. « Évidemment, avec l’impact du changement climatique, il y a une demande supplémentaire de nouveaux avions pour aider à combattre les incendies pendant les étés plus longs et plus chauds. »

L’Union européenne a passé 22 commandes fermes, et elle obtiendra ces avions en premier, a déclaré Sweeney. Il a ajouté que les gouvernements européens individuels leur parlaient également de passer des commandes.

La production initiale de 22 avions pour l’UE durera jusqu’en 2029 ou 2030 – et deux des avions sont destinés à la France, a déclaré Sweeney. « Cela va commencer lentement parce que ramener les avions en production… vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain », a-t-il déclaré.

Tout avion supplémentaire pour la France ne viendrait qu’après ce premier vol, « et nous discutons avec la France de la manière de répondre à la demande du président » pour les 16 avions promis par Macron en octobre dernier, a-t-il déclaré.

Les provinces du Canada parlent également de commandes supplémentaires, où plus de 400 incendies de forêt ont propagé de la fumée étouffante sur la côte est et le Midwest des États-Unis au début du mois.

Il existe également de nouveaux clients potentiels en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, ce qui témoigne de la façon dont les impacts du changement climatique se font sentir à travers le monde.

« C’est une opportunité pour l’entreprise, mais c’est aussi une responsabilité », a déclaré Sweeney. « Lorsque les pays ont besoin de nos avions, nous devons les avoir là-bas prêts, prêts à partir. »