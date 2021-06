de nouveaux appels pour enquêter sur les origines du covid

« Il y a cette horrible pandémie, une pandémie mondiale dont nous devons savoir d’où elle vient afin de tirer les bonnes leçons et de développer les bons outils pour s’assurer que cela ne se reproduira plus jamais et, par conséquent, les enquêteurs ont besoin d’un accès complet à tout ce qui est nécessaire pour vraiment trouver la source de cette pandémie », a-t-elle ajouté.

Un rapport de l’OMS a déclaré plus tôt cette année que la cause la plus probable du virus était naturelle et a rejeté une théorie de fuite de laboratoire. Mais il a suggéré que d’autres études devraient être menées.

La communauté américaine du renseignement a déclaré le mois dernier qu’elle « ne sait pas exactement où, quand ni comment le virus Covid-19 a été transmis initialement, mais s’est fusionné autour de deux scénarios probables: soit il a émergé naturellement d’un contact humain avec des animaux infectés, soit il s’agissait d’un accident de laboratoire. »

La discussion sur les origines du coronavirus intervient à un moment où les États-Unis et l’UE ont également l’intention de discuter de leur relation plus large avec la Chine.

Alors que d’un côté, les États-Unis et l’UE veulent critiquer ce qu’ils décrivent comme des violations des droits de l’homme en Chine ; d’autre part, ils souhaitent que Pékin s’engage de manière constructive sur les politiques de changement climatique et ouvre certains pans de son économie.