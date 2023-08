De nouveaux appels à une enquête sur l’échec de Nadine Dorries à démissionner de son poste de député

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nadine Dorries fait face à une nouvelle pression pour une enquête de Westminster sur son incapacité à démissionner en tant que députée malgré sa promesse de le faire il y a trois mois.

L’ex-ministre de la culture conservateur est sous pression pour finalement démissionner officiellement après avoir promis de partir le 9 juin pour son échec à obtenir une pairie dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

Unlock Democracy a exhorté le commissaire aux normes à lancer une enquête sur la députée conservatrice principale du Mid-Bedfordshire, compte tenu de l’indignation du public face à son absence.

Une enquête Opinium commandée par le groupe de campagne a également révélé que 55% des électeurs pensent que Mme Dorries a causé des dommages importants en retardant sa sortie et en ne se présentant pas au parlement.

Le commissaire aux normes Daniel Greenberg avait précédemment rejeté la demande d’une enquête officielle – affirmant qu’il n’était pas clair que les actions de Mme Dorries avaient causé des dommages importants à la réputation du Parlement.

Mais le directeur de Unlock Democracy, Tom Brake, a écrit à M. Greenberg avec les résultats de l’enquête auprès de 2 000 personnes, qui a montré que la majorité des électeurs pensent qu’elle a endommagé le Parlement, tandis que seulement 22% disent qu’elle ne l’a pas fait et 23% disent qu’ils ne le font pas. savoir.

Cela survient alors qu’un deuxième conseil de la circonscription de Mme Dorries l’a appelée à démissionner immédiatement – ​​arguant qu’elle avait «abandonné la région».

Le conseil municipal de Shefford a écrit à la députée et l’a accusée d’avoir « peu d’intérêt » pour le Mid-Bedfordshire. Cela ajoute à la pression après un appel similaire à démissionner du conseil municipal de Flitwick le mois dernier.

Mme Dorries s’est exprimée pour la dernière fois au Parlement il y a plus d’un an. Sa dernière contribution écrite était une déclaration ministérielle il y a presque un an, début septembre 2022. Et elle a voté pour la dernière fois aux Communes en avril.

Nadine Dorries était une fervente partisane de Boris Johnson (PENNSYLVANIE)

Le conseil municipal de Shefford a accusé le haut conservateur d’une «aversion pour assister à des événements ou des services locaux». Il a également affirmé que son absence était une «violation directe des sept principes de la vie publique», les règles sur lesquelles se fondent les normes régissant le comportement des députés.

L’archi loyaliste de Johnson était furieuse de ne pas avoir remporté une pairie dans les honneurs de démission de son ancien patron – alléguant que le «garçon chic» Rishi Sunak l’avait bloquée.

Elle a averti le Premier ministre qu’elle ne démissionnerait pas officiellement tant que le gouvernement n’aurait pas publié les documents entourant la décision de lui refuser l’honneur.

Une pétition en ligne demandant à Mme Dorries de quitter son siège a recueilli plus de 80 000 signatures. Au milieu de la frustration de son propre parti, le ministre conservateur Robert Jenrick l’a également appelée à « continuer » avec sa promesse de quitter le Parlement

Certains députés conservateurs s’attendent à ce qu’elle démissionne au retour du Parlement en septembre, mais d’autres s’attendent à ce qu’elle attende plus tard dans l’année avant de finalement quitter le Parlement. Certains craignent qu’elle ne tente de s’accrocher jusqu’aux élections générales, probablement à l’automne 2024.

Mme Dorries fait également face à une pression des députés pour la forcer à être renvoyée si elle ne se présente pas le mois prochain. Le député travailliste Chris Bryant a déclaré qu’une règle de 1801 empêchant les députés de «sortir de la ville sans permission de la maison» devrait être rétablie.

Il est apparu le mois dernier que le livre de Mme Dorries sur « l’assassinat politique » de M. Johnson devait être publié quelques jours avant la conférence des conservateurs à l’automne.

Le fidèle allié de l’ancien Premier ministre a annoncé un accord avec HarperCollins à publier fin septembre – menaçant de rouvrir de vieilles blessures lors de la conférence du parti en octobre à Manchester.