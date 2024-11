De nouveaux appareils Pixel ont été divulgués des années à l’avance cette semaine

Cela a été une semaine prolifique pour les fuites de Pixel. Ce n’est pas si remarquable : nous sommes habitués à avoir une image assez claire du matériel de nouvelle génération de Google avant qu’il ne soit officiellement annoncé. Ce qui est un peu inhabituel, c’est que les fuites que nous avons constatées cette semaine ne concernent pas seulement la prochaine génération de matériel, mais aussi celle d’après, et même une nouvelle tablette Pixel qui est apparemment prévue pour 2027. Les informations proviennent évidemment toutes de documents divulgués par la division gChips de Google – ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour cette équipe, mais beaucoup de choses à mâcher pour nous.









Bienvenue sur Compilateur,

votre résumé hebdomadaire des actualités de Google. Je passe mes journées en tant qu’éditeur Google à lire et à écrire sur ce que fait Google sur Android, Pixel et plus encore, et je le résume ici dans cette colonne. C’est l’actualité Google que vous devez comprendre cette semaine.





La division gChips de Google a provoqué une grosse fuite

Écrivant pour Android Authority, la prolifique fuite de Pixel, Kamila Wojciechowska, a rendu compte de ce qu’elle appelle « une fuite sans précédent de la division gChips de Google » cette semaine. Wojciechowska a publié des articles sur le Pixel 10 de l’année prochaine ; le Pixel 11 et la Pixel Watch 5 de 2026 ; et même une tablette Pixel dont la sortie est évidemment prévue en 2027.





Les rapports nous indiquent que le Tensor G5 et le Tensor G6 sont tous deux en cours de développement et que la Pixel Watch 5 2026 pourrait être le premier portable de Google à fonctionner sur du silicium personnalisé. Le Tensor G5 marquera un changement dans la stratégie de Google en matière de puces : alors que les générations précédentes de chipsets Tensor ont été fabriquées par Samsung, le G5 sera construit par TSMC, la société taïwanaise qui fabrique les chipsets personnalisés qu’Apple utilise dans ses téléphones, tablettes et ordinateurs. . Nous ne nous attendons pas à des différences de jour comme de nuit par rapport au Tensor G4 du Pixel 9, mais les fuites deviennent plus intéressantes à mesure qu’elles se penchent sur certaines des mises à niveau les plus tangibles attendues du nouveau matériel de Google.

Avec un TPU amélioré, le Tensor G5 qui devrait faire ses débuts dans le Pixel 10 permettra évidemment le montage vidéo basé sur l’IA. Ce ne sera probablement pas une marque Pixel Sora concurrent, cependant; Wojciechowska spécule que le « montage vidéo intuitif basé sur l’IA générative post-capture pour l’application Photos » décrit dans la fuite de gChips permettra au Tensor G5 de « comprendre » le contenu vidéo et de fournir des outils d’édition basés sur cette compréhension.





Je peux imaginer des outils basés sur l’IA pour améliorer la qualité vidéo, remplacer les arrière-plans ou ajouter des effets qui réagissent dynamiquement au contenu vidéo, mais je ne m’attendrais pas à une version vidéo des outils de réinvention de Google Photos. Les documents mentionnent également une fonctionnalité appelée Magic Mirror, mais Wojciechowska affirme qu’il n’y avait pas suffisamment de contexte pour faire allusion à ce que pourrait être cette fonctionnalité. Le Tensor G5 prendrait en charge l’enregistrement vidéo 4K60 HDR, une grande amélioration par rapport au 4K30 HDR possible avec Tensor G4.

Le Pixel 11 pourrait être équipé de caméras infrarouges sous l’écran qui permettraient au déverrouillage du visage de fonctionner dans l’obscurité.





Le Pixel 11 équipé du Tensor G6, quant à lui, pourrait prendre en charge le zoom téléobjectif 100x grâce à une combinaison d’améliorations matérielles et logicielles. Wojciechowska dit que les documents divulgués font spécifiquement référence à un téléobjectif « nouvelle génération » pour le Pixel 11, mais malgré cela, je ne retiens pas mon souffle sur le fait qu’un zoom 100x utilisant des objectifs et des capteurs suffisamment petits pour tenir dans un smartphone sera réellement utilisable, du moins pas dans les prochaines années. Le zoom hybride 20x disponible sur le Pixel 9 Pro est peut-être impressionnant sur le plan technique, mais les résultats sont trop nets et ne semblent pas du tout naturels, même sous un bon éclairage. Je ne suis pas convaincu que ce soit un problème que l’IA puisse résoudre.

Le téléphone phare de Google pour 2026 pourrait également marquer le retour de la fonctionnalité avancée de déverrouillage du visage dans la série Pixel. Bien que les séries Pixel 9 et Pixel 8 offrent un déverrouillage sécurisé du visage qui peut être utilisé pour déverrouiller l’appareil lui-même et comme authentification biométrique pour la plupart des applications, il est limité par les caméras frontales des téléphones et ne fonctionne que dans des situations bien éclairées. Le Pixel 11 pourrait être équipé de caméras infrarouges sous l’écran qui permettraient au déverrouillage du visage de fonctionner dans l’obscurité, de la même manière que cela fonctionne sur les iPhones et la série Pixel 4 de 2020, mais sans le matériel disgracieux.





Les documents divulgués ne disent pas grand-chose sur le chipset Tensor personnalisé de la Pixel Watch 5, à part le fait qu’il était à un moment donné prévu pour une sortie en 2026. Il peut également utiliser certains cœurs de processeur plus anciens : un Arm Cortex-A78 et deux cœurs Arm Cortex-A55. Ce n’est cependant pas inhabituel pour les chipsets portables. Le passage à un chipset personnalisé signifiera idéalement de meilleures performances dans des domaines spécifiques ainsi que des gains de durée de vie de la batterie, mais nous devrons attendre d’en savoir plus pour savoir en quoi consiste la Pixel Watch 5.

Une tablette Pixel 2027 peut être équipée de deux ports USB-C

Les documents divulgués consultés par Android Authority incluraient une information intéressante sur le Tensor G6 : il prendra en charge deux ports USB-C pour les « cas d’utilisation sur tablette uniquement », y compris la prise en charge de la sortie DisplayPort. AA a rapporté séparément que la tablette Pixel qui utilisera le Tensor G6 devrait sortir en 2027, citant à nouveau des documents divulgués.





Pris avec le mode fenêtré en développement disponible sur la tablette Pixel existante dans Android 15 QPR1 Beta 2, l’ajout d’un deuxième port USB-C qui peut être utilisé pour la sortie d’affichage donne l’image d’un appareil destiné au moins à un travail de productivité léger. – bien que le plafond de productivité sur les tablettes Android ait autant à voir avec les logiciels tiers qu’avec le système d’exploitation lui-même. La tablette est apparemment prévue pour une sortie en 2027, ce qui pourrait signifier que nous nous attendons à une actualisation plus douce de la tablette Pixel dans l’intervalle – probablement l’année prochaine.

C’est un parcelle pour en savoir plus sur les appareils qui ne seront pas disponibles dans les années à venir, et la plupart d’entre eux me rendent optimiste quant à l’avenir à court terme de la gamme de matériel de Google. Du point de vue de la qualité, les téléphones Pixel ont l’impression d’être entrés dans une nouvelle ère avec la série Pixel 9, et il est passionnant que Google semble prêt à maintenir son élan, même si le Pixel 10 de l’année prochaine n’offre que des améliorations discrètes comme la vidéo 4K60 HDR. enregistrement et fonctionnalité IA améliorée sur l’appareil. J’ai vraiment hâte d’en savoir plus sur cette nouvelle tablette Pixel ; le modèle de première génération a beaucoup de succès, mais il y a aussi beaucoup de place pour se développer là-bas.





Android 16 arrive officiellement en avance, le Pixel 9a pourrait maintenir un PDSF de 499 $

Source : OnLeaks / Titres Android

Les fuites sur le matériel dont la sortie est prévue dans les années à venir sont certainement passionnantes, mais Google a également beaucoup de choses à faire à court terme : Google vend des Pixels reconditionnés, le Play Store semble se préparer aux casques de réalité mixte (XR). , et Android 16 est apparemment au coin de la rue. Voici un aperçu des grandes actualités Google du reste de la semaine.

Android 16 sera lancé au deuxième trimestre 2025. Google a confirmé via le blog des développeurs Android que, dans le cadre d’une nouvelle cadence de publication, Android recevra une « version majeure du SDK » au 2T2025. Étant donné que celles-ci correspondent aux nouvelles versions d’Android, cela semble indiquer assez clairement que nous verrons Android 16 au printemps plutôt qu’à l’automne.





Dernier développement Android 16 sortira bien plus tôt que vous ne le pensez Mises à jour incrémentielles à un rythme plus fréquent

Le Pixel 9a pourrait être lancé au même PDSF de 499 $ que le Pixel 8ace qui pourrait bien changer toute ma vision du téléphone. Selon rapports d’Android Headlinesle 9a sera lancé en mars au prix de 499 $, doté d’un écran de 6,3 pouces et d’une batterie de 5 000 mAh. Je me suis récemment élevé contre la série Pixel A ; le 8a semblait incroyablement redondant par rapport au Pixel 8 de base, qui est régulièrement disponible sur vendu à peu près au même prix que le 8a bas de gamme (et parfois même moins). Mais si le 9a atterrit sans hausse de prix générationnelle, ce sera un produit assez convaincant. affaire – 90 % de ce que vous obtenez dans le Pixel 9 pour 300 $ de moins me semble bien.

Dernier développement Le Google Pixel 9a pourrait proposer de grosses mises à niveau au même prix Une énorme batterie de 5 000 mAh !





Google vend des téléphones Pixel reconditionnés. Vous pouvez désormais récupérer les téléphones Pixel de la génération précédente dans un état certifié reconditionné, avec des options remontant au Pixel 6. C’est une excellente initiative en théorie, mais le Pixel 6 n’est pas garanti de mises à jour Android après l’actuel Android 15, donc un modèle reconditionné. n’a pas vraiment de jambes. Un Pixel 6 remis à neuf coûte également 339 $, ce qui n’est pas beaucoup par rapport au 8a en vente à 399 $ – un prix qu’il a atteint plusieurs fois depuis sa sortie et qui le sera sûrement à nouveau autour du Black Friday. Il vaut mieux jeter les vieux téléphones dans une décharge, mais si vous achetez des téléphones remis à neuf, assurez-vous de faire vos recherches.

Histoire complète Le Google Store vend désormais des Pixels reconditionnés certifiés à des prix très réduits Et le dernier OS préinstallé





Le Play Store prépare la prise en charge des casques XR. Selon un démontage d’APK de Autorité AndroidGoogle s’efforce de prendre en charge les casques de réalité mixte, du type qui superpose des informations sur votre environnement physique, dans le Play Store. Il n’existe actuellement aucun casque de réalité mixte basé sur Android, mais ils sont en préparation : un Rapport d’août de Cnet détaille le travail effectué par Samsung, Google et Qualcomm pour donner vie au segment sur Android.

Dernier développement Le Google Play Store se prépare pour une nouvelle génération de casques Android XR À venir?

Gemini 2.0 est prévu pour décembreselon Le bord. Nous n’avons pas beaucoup de détails sur la mise à jour, mais je suppose qu’elle sera un peu meilleure dans beaucoup de choses qui, selon Google, nous passionneront (hourra, plus de jetons !). Gemini 2.0 alimentera évidemment une suite de fonctionnalités appelées Google Projet Jarvisqui pourra effectuer des actions sur le Web en votre nom – réserver des vols par exemple. L’IA est encore trop souvent trop peu fiable pour que je sois enthousiasmé par le fait que Gemini effectue des tâches complexes qui pourraient potentiellement me coûter des milliers de dollars, mais j’ai plus confiance que Google sera capable d’y parvenir que Rabbit, le nouveau venu de l’IA.





Dernier développement La fuite du « Projet Jarvis » met en évidence la superpuissance de Google Gemini 2.0 Un agent IA qui peut réserver vos vols

La Russie a infligé à Google une amende supérieure à celle qui existe. À la suite d’une série d’amendes croissantes, Google doit désormais aux entités médiatiques russes 2 undécillions de roubles, soit environ 20,6 décillions de dollars – une somme d’argent qui ne peut littéralement pas être payée. Les amendes sont le dernier développement d’une saga qui remonte à 2020. La Russie sait que Google ne peut pas payer les amendes ; un porte-parole du Kremlin a déclaré que ce chiffre était « rempli de symbolisme ». Cliquez sur le lien ci-dessous pour l’histoire complète.