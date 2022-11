De nouveaux agents électoraux suscitent des inquiétudes au Michigan et dans d’autres États

LANSING, Michigan (AP) – Une pénurie de travailleurs électoraux a préoccupé les responsables électoraux locaux dans certaines régions du pays à l’approche des élections de mi-mandat. Ce n’est pas le cas dans le Michigan.

Les groupes conservateurs et les agents locaux du Parti républicain qui ont poussé de fausses déclarations sur l’élection présidentielle de 2020 ont recruté ici des agents électoraux par milliers. Des efforts de recrutement similaires à droite ont renforcé les rangs des agents électoraux dans certains autres États avec des courses surveillées à l’échelle nationale.

Semer les rangs des travailleurs électoraux de première ligne avec des personnes recrutées par des groupes faisant la promotion de complots électoraux a alarmé certains que les personnes à la base du système électoral pourraient essayer de le saper.

“Cela m’inquiète lorsque la motivation à servir comme agent électoral est alimentée par la désinformation et les gens qui ont été nourris de mensonges, dans certains cas, depuis des années maintenant”, a déclaré le secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, démocrate. «Depuis le printemps, des greffiers nous ont adressé des questions concernant des questions qu’ils recevaient et, dans certains cas, des centaines de demandes d’agents électoraux qui semblent motivées par une intention malveillante.»

Dans le comté d’Oakland, le deuxième plus peuplé de l’État, les républicains “découragés par le résultat des élections de 2020” ont été invités à s’inscrire en tant que scrutateurs dans le cadre d’un nouveau programme de recrutement du Comité national républicain.

“Si vous êtes en colère, marre et avez peur d’une répétition de l’émission d’horreur de novembre 2020, alors c’est une façon d’aider”, lit-on sur le site Web du comté d’Oakland GOP.

En Floride, trois hommes qui font partie du comité exécutif du Miami-Dade GOP et qui auraient également des liens avec le groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys ont postulé et se sont qualifiés pour servir comme agents électoraux à Miami. Les responsables électoraux ont déclaré qu’ils avaient décidé de ne pas attribuer d’enceinte à l’un d’entre eux après avoir appris qu’il avait été inculpé lors de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Le refus de l’ancien président Donald Trump d’admettre sa perte dans la course présidentielle de 2020 et ses mensonges répétés sur la fraude généralisée ont imprégné le Parti républicain et persuadé près de six électeurs du GOP sur 10 que l’élection lui avait été en quelque sorte volée. Il n’y a aucune preuve de fraude généralisée, et les affirmations de Trump ont été rejetées par des dizaines de juges et démystifiées par de hauts responsables de sa propre administration.

Les mensonges ont conduit certains responsables du GOP à pousser les efforts visant à garantir ce qu’ils insistent sur «l’intégrité électorale». Parmi ces efforts figurent les mesures prises à travers le pays pour recruter et former des personnes pour travailler dans les bureaux de vote et servir d’observateurs du scrutin qui surveillent les problèmes.

Le RNC a déclaré qu’il avait fait un investissement de plusieurs millions de dollars pour le cycle électoral de cette année, qui comprend 17 «directeurs de l’intégrité électorale» d’État et 37 «conseils pour l’intégrité électorale» dans l’État. Le groupe dit avoir recruté plus de 11 000 agents électoraux dans le Michigan. Dans le Wisconsin voisin, l’effort de recrutement a attiré 5 000 autres

À Milwaukee, cet effort a conduit cinq fois plus de partisans à devenir des travailleurs électoraux que les années précédentes. La chef de la commission électorale de Milwaukee, Claire Woodall-Vogg, a déclaré qu’elle était convaincue que le système de freins et contrepoids attraperait quiconque tenterait d’interférer avec le vote, notant qu’un deuxième inspecteur électoral doit approuver chaque tâche.

“Quiconque pourrait avoir de mauvaises intentions, nous serions immédiatement, je pense, en mesure de l’identifier”, a-t-elle déclaré.

Les allégations de fraude à propos de 2020 sont particulièrement profondément ancrées dans le Michigan, où les candidats du GOP au poste de gouverneur, de secrétaire d’État et de procureur général les ont répétées.

Les manuels des inspecteurs électoraux créés par Michigan pour America First, une filiale du groupe The America Project de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Michael Flynn, encouragent les partisans à travailler dans les bureaux de vote parce que “la tricherie et la fraude électorales ne sont pas possibles sans la collusion des agents électoraux”.

Les agents électoraux, connus sous le nom d’inspecteurs électoraux dans le Michigan, sont embauchés, formés et payés par les gouvernements locaux pour aider à organiser les élections. Ils sont tenus de divulguer leur affiliation à un parti et sont censés être impartiaux dans leurs fonctions en tant qu’employés du gouvernement, mais ne sont pas tenus de vivre dans le comté où ils travailleront dans les bureaux de vote.

À Flint, le Michigan GOP et RNC poursuivent les responsables électoraux pour les forcer à embaucher davantage d’inspecteurs électoraux républicains. La loi du Michigan oblige les greffiers à lutter pour une représentation égale des partis, mais les responsables locaux affirment que les pénuries de main-d’œuvre rendent souvent cet objectif impossible à atteindre.

Plusieurs problèmes avec les agents électoraux du Michigan sont déjà apparus cette année.

Avant la primaire d’août de l’État, un candidat républicain au poste de gouverneur a demandé aux agents électoraux de débrancher l’équipement de vote afin d’éliminer les fraudes potentielles.

Dans le comté de Macomb, juste au nord de Detroit, le greffier Anthony Forlini a fait face à des réactions négatives pour sa décision d’embaucher la militante Genevieve Peters pour aider à recruter des agents électoraux. Peters était à l’extérieur du Capitole des États-Unis lors de l’insurrection du 6 janvier et est vu sur vidéo encourageant la foule à “prendre d’assaut les portes”.

Forlini a déclaré que l’implication des négationnistes électoraux dans le processus les aide à “croire dans les systèmes que nous avons mis en place”.

Un greffier du canton au sud de Grand Rapids avait une intention similaire lorsqu’il a invité James Holkeboer à participer à la primaire. Le greffier, Michael Brew, a été cité dans les dossiers de la police comme disant que Holkeboer “est une personne qui n’a pas beaucoup confiance dans le processus électoral”.

Holkeboer est maintenant accusé d’avoir falsifié des registres électoraux et d’avoir utilisé un ordinateur pour commettre un crime. Il risque jusqu’à cinq ans de prison après avoir inséré une clé USB dans un registre électronique du scrutin le soir de la primaire. Il a dit aux enquêteurs qu’il voulait sa propre copie pour s’assurer que la liste électorale correspondait à celle qui avait été obtenue par le biais de demandes de dossiers.

“C’était extrêmement alarmant et incroyablement flagrant”, a déclaré la greffière du comté de Kent, Lisa Posthumus Lyons, une républicaine.

Le Parti démocrate du Michigan ne recrute pas d’inspecteurs électoraux, mais s’assure plutôt qu’il a «des yeux et des oreilles sur le terrain» par le biais d’observateurs de sondages pour s’assurer qu’il n’y a pas d’intimidation ou d’ingérence des électeurs de l’intérieur, a déclaré Erica Peresman, directrice de la protection des électeurs du parti.

Elle a déclaré que bien que le parti ait recruté pour ces postes dans le passé, l’effort a été renforcé en raison de “ce que nous avons lu concernant les efforts du Parti républicain et de ses alliés cette année”.

Peresman a déclaré que les démocrates accordaient la priorité aux bureaux de vote tels que Detroit, où le parti est particulièrement préoccupé par le comportement partisan.

Les dirigeants du GOP ont ciblé Detroit après l’élection présidentielle de 2020, affirmant que la fraude y était possible car seuls 170 des 5 486 responsables électoraux étaient des républicains.

La greffière de la ville de Detroit, Janice Winfrey, a déclaré que les républicains lui avaient envoyé une liste de 800 noms pour être des agents électoraux plus tôt cette année, une augmentation significative par rapport aux années électorales précédentes. Elle a déclaré qu’elle accueillait favorablement l’aide supplémentaire et les avait invités à suivre la formation nécessaire, bien que seuls 200 l’aient fait.

“Je pense qu’ils ont découvert par eux-mêmes que cela n’allait pas être aussi facile que nous le pensions de perturber le processus”, a déclaré Winfrey.

___

Les écrivains d’Associated Press Carrie Antlfinger et Claire Savage à Milwaukee, et Adriana Gomez Licon à Miami ont contribué à ce rapport.

___

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

___

Joey Cappelletti, l’Associated Press