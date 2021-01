Vendredi, des agriculteurs et des autorités indiennes se sont affrontés sur un site de protestation près de New Delhi, avec un policier et un manifestant blessés après que des gaz lacrymogènes aient été lancés et que des pierres aient été jetées à la frontière de Singhu.

La violence s’est produite après que la police de la circulation de Delhi ait fermé la frontière de Singhu, ainsi que d’autres points de passage, où des agriculteurs sont postés depuis plusieurs mois, dans le cadre de manifestations contre les réformes des lois agricoles qui, selon certains agriculteurs, dévasteront leurs moyens de subsistance.

Rapports de pelage de pierres et de bombardements de gaz lacrymogène à Singhu Border. Un groupe de personnes démonte des tentes d'agriculteurs sur le site de protestation.

Les autorités limitant les déplacements, des contre-manifestants anti-agriculteurs et pro-police sont entrés, jetant des pierres et endommageant le site qui était au centre des manifestations des agriculteurs. La police a lancé des gaz lacrymogènes et a mené des charges à la matraque dans la foule.

D’autres affrontements ont été signalés sur d’autres sites de manifestations, notamment Tikri et Delhi-Uttar Pradesh, qui avaient vu une forte présence policière après que l’administration locale eut soutenu le renvoi de milliers d’agriculteurs.

Des crétins locaux sont entrés du côté de la manifestation, ont jeté des pierres et si quelqu'un vient s'opposer à un tel acte, la police le rattrape et lathi est inculpé.

Des manifestations ont eu lieu en Inde pendant plusieurs mois après que le gouvernement a proposé des réformes agricoles qui, selon les agriculteurs, les verront perdre leur droit au salaire minimum et risqueront que leur industrie soit exploitée par de grandes entreprises.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a repoussé les critiques des agriculteurs, affirmant que les mesures augmenteront leur production en ouvrant le marché à l’investissement privé, ainsi qu’en donnant aux agriculteurs plus de choix sur les personnes à qui ils vendent leurs produits. En ce qui concerne les problèmes de revenus, les politiciens ont déclaré qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, car ils se sont engagés à garantir les prix de certaines cultures. Dans une tentative d’apaiser les manifestants, l’administration Modi a également proposé d’arrêter l’introduction des nouvelles règles pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois, mais les agriculteurs ont repoussé, appelant à l’abrogation permanente.

Les camions-citernes DJB n’étaient pas autorisés. Les camionnettes multimédias n’étaient pas autorisées.

Comment ce groupe prétendant être des «locaux» a-t-il été autorisé à entrer sur le site de protestation frontalière de Singhu avec ce véhicule?

La situation est tendue dans la région depuis que les agriculteurs ont franchi les barricades de la police et ont pris d’assaut le fort rouge historique de Delhi mardi pour coïncider avec les célébrations de la fête de la République du pays, en violation des itinéraires de protestation précédemment convenus. Les affrontements de mardi ont vu un manifestant tué et 80 policiers blessés.

À la suite des affrontements, le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, s’est rendu sur l’un des sites de protestation à la frontière de Ghazipur pour rencontrer les agriculteurs et discuter de leurs demandes d’eau et d’autres produits essentiels, ainsi que pour leur demander de quitter le site et de déménager dans un autre. emplacement.

