De nouveaux affrontements dans les universités iraniennes après des semaines de troubles

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Des étudiants se sont affrontés lors d’une cérémonie à la mémoire des victimes d’une attaque meurtrière dans un important lieu saint chiite du sud de l’Iran, a annoncé dimanche le média semi-officiel du pays.

L’agence de presse Tasnim a rapporté que certains groupes ont attaqué un rassemblement dans une branche de l’Université Azad à Téhéran. Plusieurs étudiants ont été blessés, a-t-il ajouté, citant des témoins affirmant que certains étudiants avaient des couteaux à la main. Tasnim a également déclaré qu’une personne non identifiée avait tiré des gaz lacrymogènes lors de l’affrontement, puis avait disparu dans la foule. Le rapport n’a pas précisé le nombre de personnes blessées lors de l’affrontement.

Dimanche, des étudiants extrémistes de plusieurs universités à travers le pays se sont réunis pour commémorer une attaque meurtrière par un homme armé qui a tué 13 personnes, dont des femmes et des enfants, à la mosquée Shah Cheragh mercredi. Une trentaine de personnes ont été blessées.

Le groupe militant État islamique a revendiqué la fusillade.

Les troubles à l’échelle nationale – déclenchés par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini sous la garde de la police des mœurs du pays – ont secoué la République islamique pendant un mois et demi. Amini est décédée après avoir été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays pour les femmes.

Le gouvernement iranien a affirmé à plusieurs reprises que des puissances étrangères avaient orchestré les manifestations, sans fournir de preuves. Les manifestations sont devenues l’une des menaces les plus graves pour les religieux au pouvoir en Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Les manifestations se sont d’abord concentrées sur le hijab, ou foulard, imposé par l’État pour les femmes, mais se sont rapidement transformées en appels à la chute de la théocratie iranienne elle-même. Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 ont été arrêtées dans les manifestations qui ont balayé plus de 125 villes iraniennes, selon le groupe Human Rights Activists in Iran.

Depuis le 24 octobre, les autorités du pays ont commencé à entendre les cas d’au moins 900 manifestants accusés de “corruption sur terre” – un terme souvent utilisé pour décrire les tentatives de renversement du gouvernement iranien qui emporte la peine de mort. Les autorités judiciaires ont annoncé des accusations contre des centaines de personnes à Téhéran et dans d’autres provinces alors qu’elles cherchent à étouffer la dissidence.

The Associated Press