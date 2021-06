De nouveaux accords commerciaux mondiaux au Royaume-Uni affaibliront les normes de bien-être animal, avertit le chef de la RSPCA

Le directeur général de la RSPCA a tiré la sonnette d’alarme sur la perspective d’accords de libre-échange post-Brexit avec des pays où les animaux d’élevage sont traités d’une manière qui serait illégale au Royaume-Uni.

Les normes de bien-être animal seront « édulcorées par la porte arrière » et les agriculteurs britanniques seront sapés si le gouvernement signe des accords avec d’autres pays où les animaux d’élevage souffrent inutilement, a averti Chris Sherwood.

Les organisations animales craignent que le prochain accord entre la Grande-Bretagne et l’Australie ne crée un précédent pour des accords similaires dans le monde entier, ce qui entraînerait une augmentation de la cruauté.

Le gouvernement veut des accords avec la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique, l’Inde et les États-Unis, et est en passe de rejoindre l’alliance du Partenariat transpacifique, qui comprend des parties de l’Asie et du Japon.

Le manifeste des conservateurs promettait de ne pas faire de compromis sur les normes de protection de l’environnement et de bien-être animal, mais l’accord avec l’Australie a suscité une querelle « furieuse » au sein du gouvernement à propos de son approche.

Les experts pensent que le Royaume-Uni pourrait s’engager à importer de la viande de porcs détenus dans des cages de mise bas pendant de longues périodes, du bœuf de bovins nourris aux hormones, des poulets entassés dans des cages surpeuplées et stériles et du lait de vaches génétiquement modifiées, entre autres produits.

M. Sherwood a dit L’indépendant l’accord avec l’Australie pourrait créer un précédent « très préoccupant ».

« Des pays comme le Brésil exportent beaucoup de porc et de bœuf, et notre préoccupation est que les normes de bien-être animal seront édulcorées par la porte arrière et saperont nos agriculteurs », a-t-il déclaré.

«Cela ne cadre pas avec les excellents messages du gouvernement sur le bien-être des animaux – nous venons d’avoir le projet de loi sur les animaux gardés et le projet de loi sur la sensibilité des animaux, et un engagement dans le discours de la Reine à protéger les normes.

« Le gouvernement a déclaré officiellement qu’il voulait protéger et améliorer le bien-être des animaux, et tout ce que nous faisons, c’est le leur rappeler.

« Il n’y a pas que la RSPCA – le public se soucie de l’origine des animaux et de la façon dont ils sont traités. Ce sont des êtres sensibles – des animaux qui ont des sentiments et ressentent de la douleur. »

De nombreux autres pays autorisent le maintien des porcs dans des stalles pour truies et des cages de mise bas – des enclos si étroits que l’animal ne peut même pas se retourner – et des poulets plus étroitement entassés dans des hangars.

La Grande-Bretagne a interdit les stalles de truie en 1999, et les cages de mise bas sont légales mais controversées.

Le Canada et les États-Unis ont toujours des cages en batterie pour les poules pondeuses, qui sont considérées comme si cruelles que le Royaume-Uni les a interdites en 2012.

L’Inde, qui souhaiterait exporter des œufs liquides et séchés vers le Royaume-Uni, conserve l’intégralité de son troupeau national de poules pondeuses dans des cages en batterie.

Le gouvernement est profondément divisé entre des factions telles que la secrétaire au commerce Liz Truss, qui voudrait négocier autant d’accords que possible, et l’ancien secrétaire à l’environnement Michael Gove, qui préfère conclure des accords uniquement si les normes britanniques de bien-être animal ne sont pas compromises.

« La difficulté du gouvernement est qu’il n’a pas de politique commerciale », a déclaré David Bowles, responsable des affaires publiques à la RSPCA. « Ils ont besoin d’une politique commerciale pour non seulement montrer aux autres pays avant les négociations quelles sont leurs lignes rouges, mais aussi pour convaincre le public, les entreprises et les agriculteurs qu’ils ne vendent pas ces normes.

« Bien qu’ils aient pris l’engagement manifeste de ne pas saper les normes de bien-être animal, ils n’ont pas encore de processus pour montrer comment ils y parviendront, ni de stratégie commerciale indiquant quel est leur objectif en matière de commerce – est-ce autant que possible et espérer les meilleurs ou simplement des accords de haute qualité et s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte à nos normes.

« Certains députés disent que nous avons un accord de libre-échange avec l’UE, alors pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir un avec d’autres pays, mais le fait essentiel qui leur manque est que nous avons des normes de bien-être animal équivalentes à celles de l’UE au cours de la 47 dernières années. Mais chaque pays avec lequel nous concluons des accords a des normes inférieures aux nôtres. »

La Trade and Animal Welfare Coalition, qui fait partie de l’alliance Eurogroup for Animals, a déclaré qu’elle craignait qu’un accord australien ne « fixe le modèle d’accords futurs, que ce soit pour la Nouvelle-Zélande, l’Inde, le Mercosur [Latin America], le Partenariat transpacifique au sens large ou les États-Unis », ajoutant que le Royaume-Uni ne devrait pas « externaliser » la production de bien-être inférieur.

Lorsqu’on lui a demandé de répondre, un porte-parole du gouvernement n’a donné que le libellé qui figurait dans le manifeste conservateur : « Dans toutes nos négociations commerciales, nous ne ferons aucun compromis sur nos normes élevées en matière de protection de l’environnement, de bien-être animal et d’alimentation.