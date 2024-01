De Nous tous étrangers à Daniel Sloss : un guide complet des divertissements de cette semaine | Culture

Illustration : Lalalimola/Le Gardien

Sortir: Cinéma

Nous tous, étrangers

Dehors maintenant

Le scénariste-réalisateur Andrew Haigh apporte son talent prodigieux pour offrir aux acteurs des moments forts de leur carrière (voir aussi : Weekend, 45 ans) à une histoire profondément personnelle avec une touche surnaturelle, alors qu’Andrew Scott et Paul Mescal incarnent des amoureux de différentes générations trouvant un lien improbable. dans le Londres moderne. Drame hautement recommandé.

Le Color Violet

Dehors maintenant

Vous connaissez peut-être la version de Steven Spielberg de cette histoire de 1985, largement nominée aux Oscars, et mettant en vedette Whoopi Goldberg, Danny Glover et Oprah Winfrey, mais cette nouvelle version n’est pas seulement une imitation paresseuse ligne par ligne. D’une part, c’est maintenant une comédie musicale, basée sur le spectacle scénique du même nom. Il s’est déjà avéré un succès retentissant aux États-Unis.

Tête de sac

Dehors maintenant

Hériter d’un pub peut ressembler à un rêve, mais dans cette horreur, c’est plutôt un cauchemar, car l’endroit s’avère être équipé d’un client un peu délicat au sous-sol : une entité qui peut se faire passer pour les morts. Cela ressemble plus à un argument en faveur d’une vente rapide qu’à une opportunité commerciale, mais bien sûr, tout le monde ne le voit pas de cette façon. Avec Freya Allan, avec Jeremy Irvine, Peter Mullan et Saffron Burrows.

Samsara

Dehors maintenant

Le film acclamé de la réalisatrice espagnole Lois Patiño, présenté en avant-première au festival du film de Berlin l’année dernière, se déroule à travers deux parties, cultures et continents. Explorant le cycle de la vie et de la réincarnation, il emprunte des techniques expérimentales au travail d’images en mouvement de Patiño. Catherine Bray

Sortir: Concerts

Toutes les sensations… Davido à l’O2 Arena en 2022. Photographie : Lorne Thomson/Redferns

Davido

L’O2, Londres, le 28 janvier

Après avoir vendu la plus grande salle du Royaume-Uni en 2022, la superstar de l’Afrobeats revient pour voir s’il peut récidiver. Cette fois, il a un nouvel album à promouvoir, sous la forme du hit du Top 10 de l’année dernière, Timeless, qui présente les nouveaux favoris live Unavailable et Feel.

Miel noir

du 31 janvier au 14 février ; commence Brighton

Envie d’un moshpit en sueur et revigorant pour animer 2024 ? Vous pourriez faire pire que de voir les rockers cultes de Brighton, qui partent sur la route avant la suite de A Fistful of Peaches de l’année dernière. Attendez-vous à ce que l’ouverture chaotique de cet album, Charlie Bronson, provoque le chaos requis. Michael Cragg

Quatuor Emma Rawicz

East Side Jazz Club, Londres, 30 janvier; Verdict, Brighton, 2 février

Rawicz a évolué rapidement au cours des deux années écoulées depuis ses débuts à l’âge de 19 ans – de l’autoproduction à la direction d’un groupe de premier plan sur un label majeur. John Coltrane, Donny McCaslin, sideman de Bowie, mais aussi le jazz classique, le funk et le latin, ont tous été des modèles pour ce nouveau venu dynamique. John Fordham

Fête de Steve Reich

Bridgewater Hall, Manchester, du 1er au 3 février

L’orchestre Hallé célèbre le grand minimaliste. En ouverture, Colin Currie dirige une rare interprétation britannique de la plus grande œuvre orchestrale de Reich, The Desert Music ; les moments forts ultérieurs incluent les récents Runner et Reich/Richter, ainsi que Jonny Greenwood jouant de la guitare solo Electric Counterpoint. André Cléments

Sortir: Art

Un œuf pour faire le tour… Ambrosia de Paloma Proudfoot. Photographie : Paloma Proudfoot/Ainalaiyn Space/Thierry Bal

Le présent

Hauser & Wirth, Bruton, Somerset, jusqu’au 28 avril

Les enfants n’arrêteront pas de peindre. Et quand ils ne le font pas, les jeunes artistes britanniques semblent souvent réaliser des sculptures surréalistes, à en juger par cette tentative de prendre le pouls artistique de la nation. Avec Sang Woo Kim, Ania Hobson, Paloma Proudfoot, Shawanda Corbett et bien d’autres étoiles montantes.

Légion

British Museum, Londres, du 1er février au 23 juin

L’armée romaine était l’une des forces décisives de l’histoire, une machine humaine sans égal qui a permis à une ville italienne de conquérir des terres allant de l’Afrique à la Bretagne. Il est également merveilleusement documenté, notamment par l’art, depuis les casques de cavalerie en bronze élaborés jusqu’aux tablettes funéraires portant des portraits touchants. Cela devrait être un triomphe.

Barbara Kruger

Serpentine, Londres, du 1er février au 17 mars

Que valent les mots ? Clairement beaucoup pour un artiste conceptuel très efficace et célèbre. Kruger a créé son style percutant à l’ère du punk et de la new wave, et elle est la réponse américaine aux collagistes britanniques Linder et Jamie Reid avec ses collisions incisives d’images et de textes.

Paolozzi à 100 ans

Modern Two, Édimbourg, jusqu’au 21 avril

L’Écossais Eduardo Paolozzi a été le premier artiste pop au monde. Il découpait des magazines américains pour réaliser des collages oniriques de leurs publicités dans les années 1940, lorsque les réfrigérateurs et autres merveilles américaines semblaient irréels aux Britanniques rationnés. Aujourd’hui, sa fascination pour les robots et la science-fiction fait de lui un prophète de l’IA. Jonathan Jones

Sortir: Scène

Micro tueur… Daniel Sloss. Photographie : Roberto Ricciuti/Redferns

Daniel Slöss

du 1er février au 3 mars ; commence Dublin

Il a peut-être été encadré par Frankie Boyle, mais le stand-up écossais ne fait pas partie de la clique britannique des comédies podcast-hop. Au lieu de cela, il s’efforce de se faire un nom à l’échelle internationale – cette tournée se déroule à la fois à Helsinki et à Istanbul – avec le style impitoyable et accessible et érudit qu’il maîtrise depuis l’adolescence.

Suite Place

Savoy Theatre, Londres, jusqu’au 31 mars

Le mari et la femme Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker jouent dans l’exploration comique du mariage de Neil Simon. Les billets sont incroyablement chers, donc peut-être pour les superfans et les super-riches. Rachel Aroesti

Une chanson pour Ella Gray

Scène Nord, du 1er au 15 févrierpuis en tournée

Les pièces de Zoe Cooper ont une vulnérabilité et une authenticité particulières. Elle a adapté pour la scène le roman de David Almond – une version moderne du mythe d’Orphée, qui se déroule sur les plages de Northumberland et vu à travers les yeux d’un groupe d’adolescents. Miriam Gillinson

Diversité : Supernova

Royal & Derngate, Northampton, 29 au 31 janvier, puis tournée

Vous vous souvenez de 2009 ? Gordon Brown, la grippe porcine et le dernier concert d’Oasis. Et la troupe de danse de rue Diversity a battu Susan Boyle pour remporter le trophée Britain’s Got Talent. Quinze ans plus tard, Diversity est toujours aussi fort, emmenant les routines super fluides de la chorégraphe Ashley Banjo lors d’une grande tournée au Royaume-Uni et en Irlande. Lyndsey Winship

Rester à la maison: Streaming

Tout ce qui fait flotter votre bateau… C’est parti. Photographie : Jonathan Browning/BBC Studios

On y va

iPlayer/BBC One, 2 février, 20h

Ceux qui déplorent actuellement le manque (très réel) de sitcoms simples à la télévision britannique voudront peut-être se brancher sur la deuxième série de cette comédie familiale sans prétention et drôle et fiable. Un casting de premier ordre – Katherine Parkinson en mode maman scatty, plus Jim Howick et Alison Steadman – ajoute du piquant à un scénario savamment tracé et rempli de blagues du criminel sous-estimé Tom Basden.



M. et Mme Smith

Prime Vidéo, 2 février

Après une gestation difficile (la co-responsable originale Phoebe Waller-Bridge a quitté le projet en raison de différences créatives), ce redémarrage de la comédie tueuse à contrat de Brad Pitt et Angelina Jolie en 2005 arrive enfin avec un casting final qui met en appétit : Donald Glover d’Atlanta et Maya de Pen15. Erskine star, avec Michaela Coel, Paul Dano, Alexander Skarsgård et Sarah Paulson apportant un large soutien comique.

Sorte de

Now/Sky Comedy, 1er février20h

Cette comédie dramatique sur une nounou pakistanaise-canadienne non binaire essayant de concilier leurs myriades d’identités avec les limitations frustrantes de la vie quotidienne peut sembler niche et un peu po-face. Ce n’est pas. De retour pour une troisième et dernière saison, le co-créateur Bilal Baig mène une série chaleureuse et drôle, incroyablement divertissante sans jamais faire de compromis sur la complexité de son sujet.

Journée des dominos

iPlayer/BBC Three, 31 janvier, 21h

Moins de balais et de chaudrons, plus une tournure passionnante sur le champ de mines des rencontres dans une version génération Z du conte de sorcières séculaire. Mettant en vedette Siena Kelly, nominée aux Bafta, dans le rôle d’une sangsue réticente qui chasse ses proies en ligne, il fusionne la sorcellerie surnaturelle avec une satire de style Promising Young Woman. RA

Rester à la maison: Jeux

Essais et erreurs… Apollo Justice : Trilogie Ace Attorney. Photographie : Capcom

Apollo Justice : Trilogie Ace Attorney

Dehors maintenant, PC, PS4, Switch, Xbox

La série qui fait suite aux jeux Phoenix Wright a été lancée sur Nintendo DS il y a 15 ans – la trilogie a maintenant été mise à jour. Vous incarnez l’avocat débutant Apollo, utilisant des indices et des interrogatoires pour libérer vos clients. En partie simulation de salle d’audience, en partie roman visuel, tout classique. Aucune objection, votre honneur.

Hurler

Disponible maintenant PC, PS5, Switch, Xbox

Un guerrier malentendant doit se battre pour survivre dans un paysage médiéval maudit par une « peste hurlante » qui transforme tous ceux qui l’entendent en monstres. Un régal tactique avec de superbes visuels picturaux, cette version innovante du genre fantastique au tour par tour est sortie sur PC et Switch l’année dernière, mais arrive désormais sur PS5 et Xbox.

Keith Stuart

Rester à la maison: Albums

Magie animale… Gruff Rhys. Photographie : Mark James

Gruff Rhys – La tristesse me libère

Dehors maintenant

Sur son huitième album solo, et le premier depuis l’entrée de Seeking New Gods dans le Top 10 en 2021, l’expérimentateur gallois Rhys développe son penchant pour la fusion de douces mélodies avec des gouttes de mélancolie. Cela est incarné par le premier single gorgé de cordes, Celestial Candyfloss, et par le miroitement estival des excuses sonores, Bad Friend.

Torres – Quelle pièce immense

Dehors maintenant

Le maître des chansons à la limite de l’explosif, l’auteur-compositeur-interprète floridien de rock alternatif Mackenzie Scott en sert un plateau sur ce sixième album. Alors que le single Wake to Flowers fredonne avec une retenue à peine contenue, Collect est souvent déstabilisé par des guitares enragées.

Îles du futur – Des gens qui ne sont plus là

Dehors maintenant

Une décennie après que Seasons (Waiting on You) ait propulsé Future Islands parmi les favoris des festivals assistés par Pitchfork, les synth-rockers reviennent avec ce septième album. Le modèle de rythmes métronomiques tendus de cette chanson et la prestation émotionnelle du chanteur Samuel T Herring sont reproduits dans les moments forts de King of Swedish et Peach.

Le sourire – Mur des yeux

Dehors maintenant

Les membres de Radiohead, Thom Yorke et Jonny Greenwood, retrouvent le batteur Tom Skinner pour cette suite à A…