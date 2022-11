De nourrir des sandwichs à faire son lit, une femme qui s’occupe d’un vieux chien est un pur amour

Une vidéo d’une femme âgée prenant soin d’un chien de compagnie a fait fondre les cœurs en ligne. Le clip, publié sur Instagram, contient un texte suggérant que le chien appartient au neveu de la femme. Notamment, l’animal furieux semble être vieux car il a restreint la marche. La vidéo montre à quel point la femme s’occupe merveilleusement de l’animal et c’est trop mignon pour être manqué.

Qu’il s’agisse de mettre le chien au lit, de faire des sandwichs, de donner des médicaments à l’application de crème sur le coude de l’ami au curry, la femme prend soin de l’animal de façon adorable. Elle place également des autocollants sur ses pattes pour empêcher le chien de tomber.

“Il est tellement choyé que je ne peux vraiment pas”, a lu la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo a été partagée il y a quelques semaines et a reçu plus de 2 000 vues ainsi que des tonnes de commentaires. Louant la dame, l’un des utilisateurs a écrit: «Ah, bénis cette dame. Si attentionné et affectueux envers l’animal de compagnie ». Un autre utilisateur a écrit : “c’est la chose la plus mignonne qui soit”. “Quelle gentille dame. Vous savez qu’elle aime ce chiot », a ajouté un troisième utilisateur». Un autre utilisateur a mentionné: “C’est un trésor national !! Et, bien sûr, il l’est aussi ».

Certains autres ont également commenté avec beaucoup de cœurs, d’émojis amoureux et autres.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un animal de compagnie devient virale sur Internet. Auparavant, un clip d’un golden retriever était devenu viral pour son intelligence. Dans la vidéo, le propriétaire offrait au chien deux faces d’une même gaufre, dont l’une était brûlée et l’autre parfaitement cuite. Lorsque le propriétaire a placé les deux gaufres côte à côte, il a été témoin des mouvements suivants de son chien, qui l’ont complètement déconcerté et choqué. Le chien examina attentivement la nourriture et évalua la situation avant de charger le toast brûlé et de le donner au cochon de compagnie de la maison, qui fut ravi de recevoir le morceau brûlé.

La vidéo a reçu plus de 69,7 000 votes positifs sur Reddit.

