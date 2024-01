De Nora Attal à Loli Bahia, les mannequins font tourner les têtes au défilé Chanel à Paris

DJEDDAH : Un festival visant à célébrer le patrimoine culturel des régions montagneuses du monde laisse une marque sur le paysage de la région d’Asir en Arabie Saoudite.

Organisé par la Commission du théâtre et des arts du spectacle du ministère de la Culture, le troisième Festival international des arts du spectacle de montagne de Qemam, d’une durée d’une semaine, se déroulera jusqu’au 27 janvier sur huit sites archéologiques, mettant en valeur la riche tapisserie des arts du spectacle de montagne et attirant des visiteurs du monde entier. .

La journée d’ouverture du festival a été marquée par un défilé de carnaval en plein air le long de Prince Sultan Road à Khamis Mushayt. Au total, 20 groupes saoudiens et 25 groupes internationaux venus de pays comme l’Argentine, l’Espagne, l’Ouganda, le Mexique et le Pérou ont défilé dans les rues, présentant plus de 40 styles montagnards dans des costumes divers et colorés.

Pendant des siècles, les cultures montagnardes ont maintenu leurs traditions dans certaines des régions les plus isolées du monde, préservant ainsi un patrimoine linguistique et culturel distinctif rarement vu ou entendu par la société au sens large. L’extravagance culturelle saoudienne a non seulement diverti le public, mais a également donné un aperçu de certaines des danses traditionnelles les plus anciennes du monde.

Après le défilé, Sultan Al-Bazie, PDG de la commission, a déclaré à Arab News : « À la Commission du théâtre et des arts du spectacle, nous nous engageons à organiser des événements culturels de haute qualité. Nous croyons fermement que le caractère unique des arts du spectacle en montagne est unique et reconnu internationalement.

Le festival, qui a débuté en 2022 comme un événement local pour les régions montagneuses du Royaume – de Tabuk au nord à Jazan, Najran et Asir au sud – est devenu une plate-forme internationale, créant un dialogue interculturel mondial.

La deuxième édition du festival a impliqué 14 pays et a présenté 16 groupes saoudiens présentant des danses traditionnelles de tout le Royaume.

Cette année, dans sa troisième édition, le festival a encore augmenté le nombre de pays représentés, couvrant presque tous les continents du monde, a indiqué la commission.

Abha, la première ville du Royaume à remporter le titre de Capitale du tourisme arabe en 2017, a joué un rôle important dans l’accueil des célébrations.

Al-Bazie a déclaré : « L’objectif principal de cet événement est d’établir des comparaisons entre les performances en montagne à travers le monde. On retrouve de nombreux points communs, que ce soit au niveau des rythmes, des performances ou des mouvements corporels. Ce mélange culturel entre les nations du monde apporte de la diversité, connecte différentes cultures et donne au public saoudien de la région d’Asir une chance de découvrir les arts du spectacle du monde entier.

Parmi le public se trouvait le célèbre YouTubeur bahreïnien Omar Al-Farooq, également connu sous le nom de « Omar Tries ». Il a déclaré à Arab News : « Malgré mes voyages dans de nombreux pays et continents, ce défilé de carnaval massif m’a fait réaliser à quel point le monde est vaste avec ses diverses cultures et traditions. Je suis maintenant ravi de visiter ces pays et d’explorer davantage leurs arts.

Il a ajouté : « L’esprit vivant des représentations latino-américaines était particulièrement beau et engageant.

L’événement de cette année comprend 13 spectacles folkloriques saoudiens de la région d’Asir, cinq d’Al-Baha, trois de Najran, un de Tabuk, un de Médine, un de Taif et deux de Jazan.

Mashari Aseery, un père de deux filles, a déclaré : « Le festival était incroyable ! L’énergie, la musique et l’ambiance générale étaient tout simplement incroyables. C’était une excellente façon de célébrer notre culture locale et de mettre en valeur les arts de la scène de nos ancêtres.

Une autre habitante d’Abha, Salma Al-Malki, qui étudie le design de mode, a déclaré : « J’ai assisté au festival pour la première fois cette année et j’ai été époustouflée. Les organisateurs ont fait un travail fantastique en réunissant un large éventail d’artistes et d’activités du monde entier. Le point culminant pour moi a été le secteur de la mode, où j’ai pu explorer davantage la mode ancienne du monde entier.

La soirée d’ouverture s’est terminée par un concert musical avec le chanteur yéménite Fouad Abdulwahed et le chanteur libanais Melhem Zein, qui ont captivé un large public avec des chansons libanaises et diverses performances de dabke.

Le dabke, une danse folklorique populaire dans tout le Levant, et au Liban en particulier, implique des artistes – hommes et femmes – formant une rangée, un arc ou un cercle. Le premier danseur dirige la performance et guide la direction du groupe, tout en affichant des mouvements supplémentaires qui mettent en valeur son talent.

Pendant les six jours du festival, des représentations quotidiennes de 45 groupes saoudiens et internationaux auront lieu dans huit villages patrimoniaux : Basta Al-Qabil, château de Shamsan, village patrimonial de Bin Adwan, palais historique de Malik, palais Al-Mushait, palais Al-Abo Sarrah. , les châteaux d’Abu Nuqata Al-Mutahmi et le village de Bin Hamsan.

Les villages accueillent également des antiquaires, des spectacles de musique live, des expositions de mode, des espaces de restauration locale, des plateformes artistiques, des activités pour enfants et bien plus encore.

Le festival Qemam propose également des séminaires et des ateliers sur les traditions folkloriques, notamment l’histoire du dabke, entre autres sujets.

Le festival a sensibilisé le secteur du théâtre et des arts du spectacle en tant que domaine culturel vital, et a également créé des opportunités d’emploi pour les personnes talentueuses de la région.

L’engagement de la commission à favoriser les échanges culturels internationaux s’aligne sur les objectifs de la stratégie culturelle nationale sous l’égide de la Vision saoudienne 2030.

Le festival se terminera par un grand défilé de carnaval et un concert musical de clôture.