De nombreux spectacles gratuits soulignent la foire du comté de Kane de cette année à St. Charles – Shaw Local

Le soleil et les températures autour de 80 degrés ont contribué à faire du premier jour de la foire du comté de Kane une expérience confortable mercredi.

Certains spectacles et fonctionnalités à mi-parcours n’étaient pas encore opérationnels, mais la nourriture du festival était abondante et la foule raisonnable.

Ryan Lind, 9 ans, de Maple Park, dirige un veau alors que son frère, Thomas, 15 ans, et sa sœur, Elizabeth, 12 ans, donnent un bain à un autre veau lors de la journée d’ouverture de la foire du comté de Kane le mercredi 13 juillet 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

“Venant avec deux enfants, j’ai l’impression que c’est beaucoup plus gérable que les années précédentes”, a déclaré Jamie Biggs alors qu’elle s’asseyait sur les gradins en bois avec ses filles, âgées de 3 et 5 ans, pour regarder les chevaux 4-H dans le ring sur le Extrémité sud du parc des expositions.

À l’intérieur du ring, Frosty, un poney miniature qui a été sauvé d’une situation désastreuse il y a huit ans, était mené par Kaylee Rothecker, 8 ans, du Y-Not 4-H Club de Maple Park. Sa tante Sarah Yakle a sauvé le petit cheval blanc et l’a nommé pour ses oreilles gelées.

“Ce poney a touché le jackpot”, a déclaré Yakle.

Les concours hippiques ne sont qu’un des dizaines d’événements et de spectacles. D’autres incluent les manèges, les jeux et la nourriture classiques de Midway, ainsi que des spectacles gratuits comme le Wheels of Agriculture Game Show, les Swifty Swine Racing Pigs, le Classic JP Car Show, les sculpteurs sur bois, le Miller Lite Sound Stage, un zoo pour enfants, 4- H granges et ventes aux enchères d’animaux, et granges agricoles et commerciales à parcourir.

Harper Mazzurco, 4 ans, de St. Charles détient l’un des résidents temporaires de la grange Rabbit 4-H lors de la journée d’ouverture de la foire du comté de Kane le mercredi 13 juillet 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

Les spectacles en tribune présentent les Illinois State Pullers jeudi, des bullriders et des cow-girls professionnels vendredi et samedi et deux derbies de démolition dimanche.

Les sœurs Norah, 8 ans, et Abigail Epich, 11 ans, de Pingree Grove essaient l’un des manèges lors de la journée d’ouverture à la foire du comté de Kane le mercredi 13 juillet 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

La foire est ouverte de 15h à 23h le jeudi, de midi à minuit le vendredi et le samedi et de midi à 22h le dimanche. L’admission est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de 3 à 12 ans; les enfants de 2 ans et moins entrent gratuitement. Le parc des expositions est situé au 525 S. Randall Rd. à Saint-Charles.

