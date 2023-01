De nombreux républicains contre McCarthy ont cherché à annuler les élections de 2020

WASHINGTON – Ils ont aidé à diriger les efforts pour maintenir l’ancien président Donald J. Trump au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020. Ils ont refusé de certifier que le président Biden était le vainqueur légitime. Ils ont répandu des mensonges qui ont aidé à enflammer une foule de partisans de Trump pour prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

Vendredi, jour du deuxième anniversaire de l’attaque du 6 janvier, bon nombre des mêmes législateurs d’extrême droite qui ont été les principaux lieutenants de M. Trump pendant la préparation de l’assaut ont passé la journée à bloquer l’offre du représentant Kevin McCarthy de Californie. d’être orateur et d’obtenir des concessions majeures avant d’adoucir suffisamment leur opposition pour lui permettre de revendiquer la présidence.

Alors que certains avaient reçu des citations à comparaître lors des enquêtes du 6 janvier et avaient ensuite été renvoyés au comité d’éthique de la Chambre, leur pouvoir a montré qu’ils étaient loin d’être des parias et avaient payé peu de prix pour leurs actions.

Parmi les meneurs à la fois dans les efforts pour bloquer M. McCarthy et dans la tentative d’annuler les élections de 2020 figuraient le représentant Scott Perry, le chef du groupe d’extrême droite Freedom Caucus, et les représentants Andy Biggs et Paul Gosar de l’Arizona. (Vendredi, M. Gosar et M. Perry ont basculé derrière M. McCarthy après qu’il ait cédé à leurs demandes de diluer le pouvoir du poste qu’il recherche et de donner plus d’influence à leur faction à la Chambre.)