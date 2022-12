De nombreux premiers intervenants sont aux prises avec le SSPT. Des recherches limitées suggèrent que les psychédéliques peuvent aider

Manteau Blanc Art Noir26:30Psychédéliques pour premiers intervenants La kétamine a aidé un policier à surmonter un traumatisme infantile. Certains experts disent que les psychédéliques pourraient aider les personnes atteintes de SSPT, mais beaucoup plus de recherches sont nécessaires.

Jas Kainth ne voulait pas franchir les portes du bâtiment des services psychologiques de la police de Calgary. Pendant des années, ses collègues l’avaient appelé “Dr. Bonkers”.

Mais il ne dormait pas. Il manquait d’empathie. Et il pensait à l’automutilation.

“Quand je suis allé chercher de l’aide et que j’ai décidé qu’il était temps, j’ai en fait utilisé l’illusion d’un bilan de santé pour parler aux services psychologiques”, a-t-il déclaré au Dr Brian Goldman, animateur de CBC. Manteau blanc, noir Art.

“Quand je me suis assise, j’ai dit : ‘Juste pour que tu saches, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Je ne suis pas là pour le bilan de santé. J’ai besoin d’aide et c’est pour ça que j’ai besoin d’aide.'”

Maintenant sergent d’état-major des services de police de Calgary, Kainth a déclaré qu’il avait besoin d’aide après avoir fait face à un incident alors qu’il travaillait dans l’unité de la maltraitance des enfants, dont il n’a pas encore pu parler publiquement.

Il apprendrait qu’il était coincé dans ce qu’on appelle une boucle traumatique négative. Bien qu’il ait pu être déclenché par l’affaire de maltraitance d’enfants, ses racines remontent au moment où il a lui-même été agressé sexuellement à l’âge de six ans.

Kainth est assis sur l’une des chaises du Newly Institute, une clinique de services de santé mentale à Calgary. (Brian Goldman/Nouvelles de CBC)

“C’est juste composé et composé et composé”, dit-il.

“Ainsi, chaque fois que je subissais un stress tel que l’entretien avec une victime de maltraitance d’enfants, je me dissociais de cela et me concentrais uniquement sur le travail qui devait être fait… J’ai fait de mon mieux pour le repousser et continuer et faire le travail comme tout le monde s’attendait à ce que je le fasse.”

Kainth a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (SSPT) complexe. Il a essayé de voir des thérapeutes, mais cela ne fonctionnait pas.

“Je l’ai utilisé et ça m’a aidé”

Après avoir lu sur la kétamine, il a contacté le personnel du Newly Institute de Calgary pour faire partie de la première cohorte d’un programme intensif de quatre semaines en consultation externe qui impliquait de combiner des traitements à la kétamine avec une thérapie.

La kétamine, un anesthésique qui était autrefois une drogue de fête, a été montré travailler comme antidépresseur pour certains.

“Je n’ai jamais fumé de cigarette, je n’ai jamais fumé de marijuana, je n’ai jamais fini une boisson alcoolisée”, dit Kainth. “Je suis passé de zéro à ‘Je vais utiliser un psychédélique qui va altérer mon état mental.’

“Mais c’est du désespoir. Je l’ai utilisé et ça a aidé – et je suis là.”

Bien que Kainth ait trouvé que la kétamine fonctionnait pour lui, il existe encore peu de recherches scientifiques sur l’utilisation des psychédéliques dans le traitement clinique à long terme.

Mais les cliniciens et les chercheurs étudient s’il peut s’agir d’une nouvelle voie.

“Trauma après traumatisme”

Depuis l’année dernière, le personnel du Newly Institute a travaillé avec des premiers intervenants comme Kainth et des anciens combattants souffrant de problèmes de santé mentale complexes.

“Beaucoup ont juste un traumatisme après un traumatisme après un traumatisme”, explique le Dr Robert Tanguay, médecin-chef et co-fondateur de The Newly Institute, un réseau privé de cliniques de santé mentale à but lucratif.

C’est pourquoi il dit qu’il est important de commencer à traiter les traumatismes liés à l’incident, mais aussi de se concentrer sur le premier souvenir traumatique d’un patient.

L’une des façons dont le personnel du centre de thérapie le fait est par le biais d’un programme ambulatoire intensif qui associe les traitements à la kétamine à la psychothérapie.

“Ce qu’est la kétamine – et peut-être ce que nous apprendrons sur la psilocybine et la MDMA – ce sont des catalyseurs”, explique Tanguay, ajoutant que la kétamine peut aider à réduire les symptômes de la dépression.

“Ils peuvent désactiver immédiatement le combat ou la fuite pour permettre à quelqu’un de respirer.”

L’utilisation clinique des psychédéliques parallèlement à la psychothérapie est un domaine de recherche en plein essor pour le traitement du SSPT, en particulier chez les premiers intervenants.

Et des études ont montré que les premiers intervenants ont des taux de SSPT supérieurs à la moyenne.

Neuf pour cent des Canadiens souffriront du TSPT à un moment donné de leur vie, selon une étude de 2018 . Chez les policiers, c’est plutôt 29 %, selon une étude de deux services de police citée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale .

Le Dr Peter Silverstone, professeur de psychiatrie à l’Université de l’Alberta et auteur de La promesse des psychédéliques, avertit que les pourcentages de premiers intervenants atteints de SSPT peuvent varier considérablement dans les études. Mais il note qu’il s’agit souvent d’un pourcentage considérable.

“C’est une minorité très importante”, dit-il.

Les experts disent qu’il existe également un risque de suicide ou de consommation de substances dans cette population. Et de nombreux premiers intervenants atteints de SSPT revivent souvent leur souvenir traumatique, a expliqué la Dre Ruth Lanius, professeure de psychiatrie et directrice de l’unité de recherche sur le SSPT à l’Université Western.

“Ils sont aux prises avec ces épisodes de revivre, où ils ont l’impression d’être de retour sur les lieux du traumatisme”, a-t-elle déclaré. “Ils ont de réelles difficultés à être dans le présent ; souvent, ils évitent leurs sentiments parce qu’ils sont si intenses.”

Elle dit que certains ont un traumatisme infantile, mais d’autres peuvent être confrontés à la culpabilité ou à la honte parce qu'”ils ne pouvaient pas faire plus”.

“Cela survient souvent pour la première fois lorsque des membres de cette population voient des enfants mourir ou ne peuvent pas sauver d’enfants”, a-t-elle déclaré. “Cela amène souvent le SSPT au premier plan, je trouve.”

Une première série de recherches et d’importantes injections d’argent des investisseurs ont déclenché une renaissance des psychédéliques. (Duk Han Lee/CBC News Graphics)

Silverstone dit qu’il existe très peu de traitements efficaces contre le SSPT.

C’est pourquoi beaucoup sont intrigués par la possibilité des psychédéliques, a-t-il dit, mais il reconnaît qu’il reste encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine.

“Si j’avais un membre de ma famille qui souffrait de SSPT et qu’il avait la possibilité d’essayer cela, je le lui recommanderais. Mais je dirais également que notre base de preuves est encore assez mince”, déclare Silverstone.

Auteurs de une étude récemment publié dans la revue Cureus a révélé que les essais cliniques spécifiques au SSPT sont “encore rares”.

Ils ont poursuivi en disant que les psychédéliques pourraient être “une méthode révolutionnaire de traitement du SSPT”, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer leur innocuité et leur efficacité en tant que traitement – et pour qui ils fonctionneraient le mieux.

Lanius dit qu’il existe de nouvelles preuves que les psychédéliques sont utiles, mais souligne qu’ils ne fonctionnent pas pour tout le monde.

“Il est peu probable que la réponse à tout – rien ne l’est”, dit-elle. “Mais plus nous avons de traitements, plus nous pouvons personnaliser ces traitements, en particulier dans cette population importante qui ne répond pas aux traitements traditionnels.”

Le Canada un chef de file de la recherche

Les recherches en cours sur d’autres psychédéliques comme la psilocybine ou la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) en tant que traitement pour les personnes atteintes de SSPT en sont encore à leurs débuts.

Silverstone, qui a aidé l’année dernière à fonder la société biopharmaceutique Zylorian, s’attend à des preuves plus définitives sur ces médicaments dans environ deux à trois ans.

Les gouvernements provinciaux de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario investissent déjà dans la recherche psychédélique, dit-il.

« Le Canada ouvre la voie parce que l’Amérique a tellement de limites à ce type de recherche qu’elle permet aux entreprises canadiennes de se faire remarquer », dit-il.

Et le Newly Institute en fait partie. Tanguay et le Newly Institute viennent de signer une entente avec Travail sécuritaire NB au Nouveau-Brunswick pour étudier comment les traitements à la kétamine pourraient aider les travailleurs.

“[Our] le but ultime est d’obtenir [them] reprendre une vie saine, retourner au travail et renforcer la résilience pour que cela continue », dit Tanguay.

Et pour Kainth, après avoir terminé le programme initial de consultation externe à la clinique, il dit qu’il se sent mieux maintenant. Mais il travaille toujours sur son traumatisme.

La kétamine l’a aidé à voir les gens différemment, dit-il, et a changé la façon dont il interagit avec les gens en tant que policier.

Il dit qu’il y a eu beaucoup de préparation, de traitement et de soutien pour l’amener au point où il peut enfin partager ce qui lui est arrivé.

“Ma motivation pour me manifester est de faire savoir à une personne qu’elle n’est pas seule.”