En collaboration avec la Direction islandaise de la santé, les chercheurs ont comparé la probabilité que les enfants et les adultes contractent et transmettent le virus, sur la base d’un vaste ensemble de données de résidents islandais en quarantaine qui avaient été exposés au virus.

Stefansson a déclaré que la décision de l’Allemagne et des Pays-Bas de fermer les écoles est « compréhensible » à la lumière de ces résultats et compte tenu des flambées croissantes dans les pays.

Les fermetures européennes rapprochent davantage le continent des États-Unis, où les écoles de certaines parties du pays ont soit retardé les plans de réouverture, soit fermé ces dernières semaines. Mais alors que la fermeture d’écoles aux États-Unis dans certaines régions a précédé des restrictions plus strictes sur d’autres fronts – y compris la fermeture de bars ou de restaurants – les fermetures d’écoles les plus récentes en Europe sont un dernier recours dans un contexte de verrouillage national.

Des pays du monde entier ont fermé leurs écoles cette année lors de la première vague du virus, à un moment donné perturbateur selon l’UNICEF, l’éducation de près de 9 élèves sur 10 dans le monde. Les étudiants vivant dans les pays pauvres ont été beaucoup plus touchés par ces fermetures que leurs pairs des pays plus riches ayant accès à des ordinateurs portables et à une connexion Internet fiable, a averti l’agence des Nations Unies, mais même dans certains des pays les plus riches d’Europe, les fermetures ont suscité des inquiétudes.