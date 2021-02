De nombreux pays ont accepté l’offre de la Russie de leur vendre son vaccin. Mais peut-il livrer?

ST. PETERSBOURG, Russie – Ces derniers mois, le Kremlin a remporté une victoire diplomatique radicale d’une source inattendue: le succès de son vaccin contre le coronavirus, Spoutnik V.

Alors que les États-Unis et les pays européens ont envisagé ou mis en œuvre des interdictions sur les exportations de vaccins, la Russie a mérité des applaudissements en partageant son vaccin avec des pays du monde entier dans un acte apparent d’intérêt personnel éclairé.

À ce jour, plus de 50 pays d’Amérique latine et d’Asie ont commandé 1,2 milliard de doses de vaccin russe, ce qui améliore l’image de la science russe et augmente l’influence de Moscou dans le monde.

Pourtant, en Russie, les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, et ce triomphe apparent de la diplomatie du soft power n’est peut-être pas tout ce que le Kremlin voudrait que le monde pense. Bien que Spoutnik V soit incontestablement efficace, la production est à la traîne, ce qui soulève la question de savoir si Moscou promet beaucoup plus d’exportations de vaccins qu’elle ne peut en fournir, et ce aux dépens de ses propres citoyens.