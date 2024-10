De nombreux pays ne respectent pas leurs engagements en matière de soins de santé écologiques, selon une étude

Crédit : Université de Yale



Les pays du monde entier ne respectent pas leurs engagements internationaux visant à améliorer la durabilité de leurs systèmes de santé, selon une nouvelle étude codirigée par Jodi Sherman de Yale.

Les lacunes vont de l’incapacité d’évaluer et de surveiller efficacement les émissions de gaz à effet de serre au manque de planification pour rendre les systèmes, les procédures et la surveillance des soins de santé plus solides et durables. Selon les auteurs de l’étude, ces carences entravent gravement la probabilité de réaliser des gains significatifs en matière de durabilité dans ce qui est l’un des secteurs les plus émetteurs de carbone.

« Le secteur des soins de santé est responsable de près de 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et génère 4 millions d’années de vie corrigées du handicap. [a measure of years lost due to ill health, disability, or early death] perdue chaque année », a déclaré Jodi Sherman, professeur agrégé d’anesthésiologie à la Yale School of Medicine et d’épidémiologie en sciences de la santé environnementale à la Yale School of Public Health, et co-auteur principal de la nouvelle étude.

« Dans le même temps, les gens ont besoin de davantage de soins de santé pour traiter les maladies liées au climat et à la pollution, et les systèmes de santé doivent accroître leur résilience face aux événements météorologiques graves », a déclaré Sherman.

L’étude est publié dans La santé planétaire du Lancet.

Pour l’étude, une équipe internationale de chercheurs a analysé les progrès, ou l’absence de progrès, réalisés par plus de 80 pays qui ont accepté les initiatives clés du programme de santé COP26, issu de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en 2017. 2021, à Glasgow. Le programme Santé de la COP26 a promu un système à plusieurs niveaux d’engagements nationaux pour parvenir à des systèmes de santé résilients au climat et à faibles émissions de carbone.

Mais selon l’étude, seuls 30 % des pays ayant pris des engagements ont déclaré avoir mené des évaluations essentielles de vulnérabilité et d’adaptation de leurs systèmes de santé.

Bien que 85 pays et territoires aient convenu de s’engager à adopter des systèmes de santé à faibles émissions ou à zéro émission nette, ces pays ne représentent que 26 % des émissions mondiales liées aux soins de santé. De plus, seulement 11 % de ces pays ont même évalué leurs émissions liées aux soins de santé. L’étude note également que moins de la moitié des pays ont intégré les soins de santé dans leurs stratégies climatiques nationales.

L’étude identifie des lacunes critiques dans le suivi des progrès durables en matière de soins de santé à travers les indicateurs existants ou proposés de l’Organisation mondiale de la santé. Les auteurs affirment que de tels indicateurs ne reflètent pas de manière adéquate les progrès en matière de durabilité et, en fait, soulèvent des inquiétudes quant au « greenwashing » – la notion de communication de données qui donne une fausse impression de progrès en matière de durabilité sans obtenir de résultats significatifs.

« Le manque de surveillance indépendante et l’absence d’indicateurs robustes et axés sur les résultats pour des soins de santé durables sont profondément préoccupants », a déclaré Iris Martine Blom, première auteure de l’étude et médecin et titulaire d’un doctorat. candidat à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

« Sans suivi significatif, nous risquons de donner l’illusion de progrès alors que le véritable travail de transformation de nos systèmes de santé reste inachevé », a-t-elle déclaré.

Les auteurs de l’étude affirment que les pays doivent développer et intégrer des indicateurs de résultats plus solides pour les systèmes de santé. Un tel suivi, ont-ils déclaré, est essentiel pour garantir que les engagements internationaux aboutissent à des progrès concrets.

Plus d’informations :

Iris Martine Blom et al, Évaluer les progrès et la responsabilité pour atteindre les ambitions internationales du programme santé de la COP26 en faveur de systèmes de santé durables, à faibles émissions de carbone et résilients, La santé planétaire du Lancet (2024). DOI : 10.1016/S2542-5196(24)00206-7

Fourni par l’Université de Yale