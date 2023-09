De nombreux partis italiens s’opposent à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », selon le ministre

De nombreux partis italiens s’opposent à la participation de Rome à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », a déclaré samedi Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, avant une décision cruciale sur l’opportunité de quitter le projet.

En 2019, Rome a provoqué une onde de choc dans tout le monde occidental en signant la BRI – le plan massif d’infrastructures et d’investissements de la Chine visant à renforcer son influence à travers le monde. À l’époque, les analystes avaient estimé qu’en rejoignant le projet, l’Italie sapait la capacité de l’Europe à tenir tête à Pékin.

Lorsque l’ancien chef de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a pris le pouvoir à Rome en 2021, il a gelé l’accord. Deux ans plus tard et avec un nouveau gouvernement en place, l’Italie réfléchit désormais à nouveau à ses liens avec la Chine.

« Le message italien est très clair : nous voulons travailler avec la Chine, nous voulons être présents sur le marché chinois, nous sommes prêts à accueillir des investissements chinois, mais comme je l’ai dit, il est important [to have a] des règles du jeu équitables », a déclaré Tajani, qui est également vice-Premier ministre italien.

L’Italie devrait annoncer dans les mois à venir si elle met officiellement fin à sa participation au projet historique chinois.

Sous le accord les deux parties peuvent mettre fin à l’accord après cinq ans, sinon le partenariat est prolongé pour une durée supplémentaire de cinq ans. L’Italie a jusqu’à la fin de l’année 2023 pour faire savoir à la Chine si elle souhaite mettre fin à l’accord.

Tajani doit se rendre en Chine dans les prochains jours. S’adressant à Steve Sedgwick de CNBC au Forum Ambrosetti, il a déclaré que le voyage ne serait pas difficile, mais « c’est important pour nous ».

Tajani, cependant, n’a pas confirmé de date précise à laquelle l’Italie dévoilerait sa décision finale sur la poursuite ou non de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

« Le Parlement italien vérifie la situation. En ce moment, les pays sans l’initiative « la Ceinture et la Route », les pays européens, travaillent mieux que nous. Pour cela, l’Italie décidera si [to] rester ou pas [to] rester dans l’initiative « la Ceinture et la Route ». Au Parlement, de nombreux partis s’y opposent », a-t-il déclaré.