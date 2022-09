De nombreux parents perdent le combat pour sauver des âmes torturées comme Molly Russell

UNE AMI dont la fille s’automutile dit que l’une de ses tâches les plus délicates est de la tenir à l’écart d’autres amis partageant les mêmes idées.

“Sinon, la coupe se normalise et ils s’enchaînent”, observe-t-elle.

Molly Russell, du nord-ouest de Londres, a été retrouvée morte dans sa chambre à seulement 14 ans Crédit : PA : Association de la presse

Ian Russell a décrit le suicide de sa fille comme un “cauchemar des temps modernes” Crédit : Fonctionnalités Rex

Cependant, éloigner les adolescents en difficulté des algorithmes qui alimentent leurs obsessions est une bataille que de nombreux parents sont en train de perdre – et c’est une lutte qui se joue en ce moment lors de l’enquête sur Molly Russell, 14 ans.

Molly, de Harrow, au nord-ouest de Londres, a été retrouvée morte dans sa chambre en novembre 2017.

Une inspection minutieuse de son téléphone a révélé qu’au cours des six mois précédant sa mort, elle avait aimé, partagé et enregistré 2 100 images et 183 vidéos contenant du contenu sur la dépression, l’automutilation et le suicide.

Son père, Ian, a décrit le suicide de sa fille comme un «cauchemar des temps modernes» et, avant le début de l’enquête retardée, a déclaré: «Je ne doute pas qu’Instagram ait aidé à tuer ma fille.»

Maintenant, un cadre supérieur d’Instagram a répondu à cette accusation lors de l’enquête de Molly en affirmant qu’un tel contenu était sans danger pour les enfants, affirmant également qu’il pourrait les aider à trouver du «consolation» au sein d’une communauté.

Je laisserai au coroner le soin de rendre un jugement complet sur ce point de vue particulier. Mais il suffit de dire que même le PDG d’Apple, Tim Cook, a averti : « Ne laissez pas vos enfants utiliser les médias sociaux » et il y a d’autres employés de géants de la technologie qui partagent ce sentiment. Les médecins aussi.

Le Dr Free Hess, consultante en urgence pédiatrique aux États-Unis qui milite pour la sécurité en ligne des enfants, dit qu’elle a soigné un enfant de sept ans après “une tentative de suicide complète” et ajoute que les chiffres augmentent, les âges baissent et elle pense que c’est “absolument lié aux médias sociaux”.

Elle le décrit comme un processus de toilettage où les enfants suivent un hashtag après l’autre, “préparant cette personne à s’automutiler davantage, à envisager davantage le suicide et peut-être même à agir à ce sujet”.

Instagram affirme que les changements de politique ont conduit à la suppression d’une grande partie du contenu préjudiciable.

Mais le père de Molly et d’autres militants disent qu’il y en a encore beaucoup qui sont faciles à trouver.

Aux États-Unis, 3 000 jeunes de 15 à 18 ans tentent de se suicider chaque jour. Au Royaume-Uni, environ sept pour cent des enfants ont tenté de se suicider avant l’âge de 17 ans, et ce chiffre ne fera qu’augmenter si une infrastructure et un système en ligne ne sont pas mis en place pour les empêcher d’accéder au contenu publié par les ” ” Les âmes dont mon ami a si peur.

Oui, Internet peut être une force pour le bien à bien des égards. Mais pas dans le cas de Molly Russell et des jeunes âmes torturées dont parle le Dr Hess.

Ainsi, tout parent harcelé par ses jeunes enfants pour un smartphone ce Noël devrait peut-être réfléchir à deux fois, ou à tout le moins, appliquer un contrôle parental strict.

Sinon, vous remettez un appareil qui les expose à toutes les influences extérieures néfastes dont vous avez jusqu’ici essayé de les protéger.

Bravo à Kaye pour s’être attaqué au tango

MON amie et collègue journaliste Kaye Adams est une Glasgow coriace qui peut présider un débat politique en direct dans son sommeil.

Mais demandez-lui de jouer un tango en direct à la télévision et elle se transforme en gelée.

Kaye Adams et Kai Widdrington l’ont sorti du sac lors de l’émission Strictly en direct de samedi Crédit : PA

Cependant, lors du premier live de samedi, Strictly, elle a réussi avec beaucoup d’aplomb alors que moi-même et notre collègue Loose Woman Nadia Sawalha regardaient depuis le public comme de fiers parents.

Comme l’a dit le concurrent de Kaye (et homonyme), Tony Adams dans le Sun d’hier : « J’étais un peu plus confiant en mes capacités de footballeur que mes capacités de danse.

« L’intensité et la courbe d’apprentissage. . . c’est de la folie d’apprendre une nouvelle compétence en si peu de temps.

Il est. Et quand on n’est pas non plus un « performeur », c’est doublement terrifiant.

En fait, la peur secondaire de Kaye (après la perspective de trébucher) était de perfectionner un “visage sexy”.

Mais la magie de Strictly regarde ceux qui n’ont pas suivi d’entraînement de danse / théâtre sortir courageusement de leur zone de confort et s’améliorer lentement chaque semaine.

Assurez-vous donc de voter pour les débutants absolus, car Dieu aime les essayeurs et ils ont besoin de toute l’aide possible.

Grosse chance Dans un autre mouvement vers la normalisation de l’obésité, des milliers de paires de pantalons XXL ont été commandées pour répondre aux besoins croissants des policiers. Poursuivre et attraper des criminels ? Grosse chance.

TOM EST UN BRIT D’UN FAN BRITANNIQUE

TOM CRUISE vante les mérites du Royaume-Uni et de sa « campagne à couper le souffle ».

“J’aime aussi le fait de marcher dans les mêmes rues que Shakespeare, Dickens et même les Beatles – j’adore ça.”

Tom Cruise vante les mérites du Royaume-Uni Crédit : Getty

Fait un changement agréable par rapport à certains de nos luvvies locaux qui saisissent toutes les occasions qu’ils peuvent pour le détruire.

OOSTAGE Shaun Pinner, maintenant libéré, dit avoir été électrocuté, poignardé et soumis à un simulacre d’exécution alors qu’il était détenu en captivité par les forces russes en Ukraine.

Mais pire, parce que “je les détestais quand même”, il a été soumis à des chansons d’Abba en boucle.

La torture d’un homme, semble-t-il, est la soirée parfaite d’un autre.

RYLAN’S MA – VEL

SUITE à l’histoire de Rylan Clark sur l’arrivée de sa mère chez lui à l’improviste, j’ai écrit ironiquement qu’une étape importante pour devenir adulte consistait à amener vos parents à “organiser une visite à l’avance ou, à tout le moins, à sonner à la porte”.

Mais maintenant, son autobiographie est sortie et il y raconte vouloir mettre fin à ses jours après la rupture de son mariage.

Vous ne pouvez pas blâmer la mère de Rylan Clark si elle a emménagé après ses récentes révélations suite à la rupture de son mariage Crédit : Getty

« Il y avait des semaines où je ne pouvais pas parler. . . ma mère s’est inquiétée à un moment donné que j’avais vraiment eu un accident vasculaire cérébral. . . c’était comme si mon corps s’était éteint », dit-il.

“Deux fois l’année dernière, je me suis retrouvé dans une ambulance parce que mon cœur avait lâché.”

Il n’est donc pas étonnant que sa pauvre mère Linda le surveille de près.

Vous ne pouvez pas la blâmer si elle a vraiment emménagé.

UN GRAND PLAN PAR HARRY

Le PRINCE HARRY aurait pris un Sharpie pour certaines sections de ses prochains mémoires.

Une source dit qu’il est “désespéré de l’affiner à la lumière de la mort de la reine”.

Le prince Harry supprimerait certaines sections de ses prochains mémoires Crédit : Reuters

Hmmm. Est-ce parce que la disparition de sa grand-mère lui a fait renouer avec l’importance de la famille ?

Ou a-t-il jeté un coup d’œil à la réponse publique écrasante à la mort de la reine et s’est-il rendu compte que lancer la moindre critique à l’encontre de ses grands-parents aujourd’hui décédés causerait un préjudice irrévocable à Brand Sussex ?

EN 2005, bien que les médias namibiens aient rapporté que “la police locale avait sécurisé la zone et interdit l’accès aux caméras”, un photographe a réussi à obtenir les premiers clichés romantiques de Brangelina sur une plage isolée.

Cela a fait sensation, car Brad Pitt était encore marié à Jennifer Aniston à l’époque.

Aujourd’hui, l’ancienne rédactrice en chef du magazine Rolling Stone, Jann Wenner, révèle dans ses mémoires que “la pronostiqueuse était Angelina” qui a donné au photographe US Weekly des informations exactes sur l’endroit où ils se trouveraient.

Une pratique, devrais-je ajouter, qui n’est pas rare dans les cercles de célébrités quand cela leur convient. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous entendrez l’un d’eux parler d’intrusion médiatique.

MAMAN AU TOP DU TRAVAIL

GUARDSMAN David Sanderson, 19 ans, de Morpeth, Northumberland, était l’un des porteurs aux funérailles de la reine.

Mais la première fois que sa mère et son père l’ont su, c’est lorsqu’ils ont vu une photo de presse de la répétition.

Le porteur David Sanderson, 19 ans, de Northumberland, transportant le cercueil de la reine hors de l’abbaye de Westminster Crédit : AP

Partout au pays, les parents connaissent le concept selon lequel leurs enfants ne leur disent pas ce qu’ils font à un moment donné.

Mais cela l’amène à un tout autre niveau.

Désordre impie

JUSTE quatre mois après s’être enfui avec le réfugié ukrainien que lui et sa femme ont accueilli, Tony Garnett dit qu’ils se sont séparés.

Quel choc . . . dit personne. Son ex Lorna a dit à des amis : « Il a tellement jeté.

Tony Garnett a rompu avec la réfugiée ukrainienne Sofiia Karkadym Crédit : LNP

“Il ne peut pas me voir à cause d’une ordonnance restrictive et il n’a pas vu les enfants. Mais il est difficile de ressentir de la sympathie.”

Sauf, bien sûr, pour les pauvres enfants coincés au milieu de ce gâchis impie.