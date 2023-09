De nombreux Nicaraguayens cuisinent sur des fourneaux qui nuisent au climat et à leur santé. Ces Canadiens essaient d’aider

Un groupe de Canadiens travaille avec les habitants du Nicaragua pour remplacer les poêles à bois traditionnels par des modèles plus efficaces et plus propres, meilleurs pour le climat et les familles qui en dépendent.

« La plupart des pays d’Amérique centrale sont en difficulté », a déclaré Douglas Thompson, médecin à la retraite et bénévole de l’équipe canadienne de sensibilisation médicale et multi-impacts (COMMIT), basée à Stratford, en Ontario.

« La majeure partie de la source d’énergie est constituée de combustibles fossiles. Leur réseau électrique ne s’étend pas non plus dans les zones rurales. Il y a donc un défi. Et la plupart du temps, la cuisine se fait sur une cuisinière à feu ouvert. »

COMMIT améliore les poêles car non seulement la combustion du bois comme combustible contribue grandement aux gaz à effet de serre, mais elle a également des implications majeures sur la santé.

Anna Maria Guevara Umaña, qui vit dans la communauté rurale de Nandarola, au Nicaragua, dit qu’elle a été brûlée à plusieurs reprises par le feu ouvert des poêles à bois conventionnels et qu’elle craint souvent que sa famille ne subisse également les conséquences à long terme sur la santé de l’inhalation de fumée. une base régulière.

« [It’s bad] même si vous n’avez pas froid, mais si vous l’avez, c’est encore pire », a-t-elle déclaré. « Parce que la fumée vous fait éternuer, elle vous fait tousser, vous avez les yeux qui coulent et toute la fumée vous arrive au visage. . Vous êtes à l’intérieur avec toute la fumée et ça peut faire mal. »

Janice Rauser, infirmière diplômée et bénévole de COMMIT, affirme que les problèmes respiratoires comptent parmi les plaintes les plus importantes des patients qu’elle voit dans le pays. « Donc toux, asthme, BPCO, maux de gorge, yeux brûlants, des symptômes comme ça. »

Une transition délicate

Selon un rapport de la Clean Cooking Alliance des Nations Unies , la combustion du bois comme combustible est responsable d’environ 1,9 à 2,3 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au Nicaragua, on estime que la combustion du bois de feu contribue à hauteur de 5 à 20 pour cent aux émissions totales.

Mais passer à des sources d’énergie alternatives n’est pas une transition facile pour les pays en développement.

Gajanana Hegde, du Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques, a déclaré que les émissions de ces poêles constituent un énorme problème à l’échelle mondiale.

Un Nicaraguayen formé par des bénévoles du Canada pose les bases d’un nouveau poêle à bois plus économe en énergie dans la région rurale de Nandarola, au Nicaragua. (Janice Rauser)

« Fin 2021, plus de deux milliards de personnes dans le monde n’avaient toujours pas accès à une cuisine propre », a déclaré Hegde.

Bien que les pays membres de l’ONU se soient fixé comme objectif un accès universel à une cuisine propre d’ici 2030, Hedge a déclaré que cet objectif ne sera probablement pas atteint de 30 pour cent. « Les progrès réalisés jusqu’à présent n’ont pas été suffisants. »

Un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, examinant également la population nicaraguayenne en 2021, a révélé que seulement 56 pour cent avaient accès à des combustibles et à des technologies plus modernes pour cuisiner.

Edgar Avila, directeur des projets au Nicaragua pour COMMIT, a déclaré que de nombreux habitants se tournent vers la récolte du bois de chauffage parce que « le bois de chauffage est tout simplement facile à obtenir et il n’est pas aussi cher que le gaz. Parce que l’économie ici est vraiment mauvaise ».

Pour construire ces nouveaux poêles, COMMIT s’est associé à une organisation américaine appelée Stove Team International, qui organise chaque année des voyages au Nicaragua, au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador pour des projets similaires.

En mai, l’équipe de Stratford s’est rendue au Nicaragua pour construire des poêles dans trois communautés différentes : Casa de Piedra, La Enrramada et Nandarola.

Pas seulement un poêle

Les poêles installés par le groupe sont appelés poêles Justa, du nom de Doña Justa Nuñez de Suyapa, au Honduras, qui a contribué à leur conception. Le poêle Justa diffère des poêles à bois ordinaires car il produit plus de chaleur tout en utilisant moins de bois et en produisant moins de fumée. Quelle que soit la fumée créée par le processus de combustion du bois, elle est évacuée de la cuisine par une cheminée attenante.

Selon le site Internet de Stove Team International, le poêle Justa réduit considérablement la fumée et évite qu’au moins 14 tonnes de CO2 ne pénètrent dans l’atmosphère au cours de sa durée de vie de cinq ans. Parallèlement, la UN Clean Cooking Alliance estime que 0,6 million de tonnes de gaz à effet de serre par an pourraient être atténuées en réduisant la récolte de bois de feu.

Thompson a déclaré que l’objectif de COMMIT est d’aider à construire 200 poêles. Pour ce faire, ils ont fait appel à l’aide des habitants des communautés voisines pour développer l’expertise locale et créer une micro-économie.

Cependant, de nombreux stagiaires locaux affirment qu’ils font cela pour plus que de l’argent. Le stagiaire Johnny Flores s’est rendu de la ville voisine d’Andami à Nandarola pour aider à construire des poêles. Flores a déclaré que les femmes pleurent souvent lorsqu’elles reçoivent leurs nouveaux poêles, ce qui le rend tout aussi ému.

« Il me faut deux jours pour construire un poêle et voir leur bonheur, cela me donne le sentiment que mon travail vaut la peine. Et cela me rend très enthousiaste et motivé pour continuer à les aider », a déclaré Flores.

Les membres de COMMIT et de Stove Team International sont rentrés chez eux, mais tous deux s’enregistrent régulièrement pour soutenir les stagiaires et s’assurer que les poêles fonctionnent bien pour chaque résident.

Une femme de Nandarola reçoit un poêle Justa de remplacement, nommé en hommage à la femme qui a aidé à concevoir le modèle. (Janice Rauser)

Jusqu’à présent, Flores et les autres constructeurs de poêles ont achevé plus de 100 poêles en trois mois et affirment qu’ils termineront les 100 autres dans les trois prochains mois.

Thompson dit que tant que COMMIT aura les fonds, ils continueront à garantir que l’initiative des poêles est un projet durable à long terme.

Chaque bénéficiaire verse 7 $ à un fonds de prévoyance pour les réparations ou les pièces de rechange.

Il y a déjà une réduction mesurable des problèmes de santé, a déclaré Rauser.

« Je me souviens d’avoir parlé à l’une des femmes qui avaient ensuite acheté un poêle », a-t-elle déclaré. « Et elle a dit : ‘Je souffrais d’asthme. Je toussais tout le temps et maintenant, depuis que j’ai ce nouveau poêle, mes symptômes ont disparu.' »

Quant à Guevara Umaña, elle dit qu’elle adore son nouveau poêle et que c’est une expérience complètement différente de cuisiner sans avoir peur de la fumée.