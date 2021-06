De nombreux millionnaires soutiennent une augmentation des impôts sur les riches et les entreprises américaines

Un militant appelle à une augmentation des impôts fédéraux sur les riches et les grandes entreprises. Bob Levey | Getty Images Divertissement | Getty Images

Si l’administration Biden réussit, les ménages riches devront faire face à des taux d’imposition plus élevés. De nombreux millionnaires semblent être d’accord avec cela. Plus de la moitié – 60 % – des personnes d’une valeur d’un million de dollars ou plus soutiennent un impôt sur la fortune pour les personnes d’une valeur de 10 millions de dollars ou plus, selon la dernière enquête de CNBC auprès des millionnaires. Et près de la moitié (48 %) soutiennent l’augmentation de l’impôt sur les plus-values. L’enquête, menée en ligne en avril et mai par Spectrum Group pour le compte de CNBC, a été menée auprès de 750 répondants avec des actifs à investir d’au moins 1 million de dollars.

Bien que le président Joe Biden n’ait pas proposé d’impôt sur la fortune en soi, son budget 2022 demandé comprend des augmentations d’impôt pour les personnes aisées qui sont destinées à aider à financer le plan américain pour les familles. Ce projet de loi élargirait le filet de sécurité sociale en subventionnant les services de garde pour les familles de la classe moyenne, en offrant des congés familiaux payés au fédéral et en élargissant les crédits d’impôt pour enfants, entre autres initiatives. Biden veut financer cette proposition en augmentant le taux marginal d’imposition le plus élevé à 39,6% contre 37% actuellement. Il s’appliquerait aux personnes physiques dont le revenu imposable est supérieur à 452 700 $ et aux couples mariés produisant une déclaration de revenus conjointe avec un revenu supérieur à 509 300 $ en 2022, selon le département du Trésor. Plus de Personal Finance :

Biden souhaite également soumettre les plus-values ​​des millionnaires à un taux d'imposition de 39,6%. Ces gains – la différence entre la valeur d'un actif lors de sa vente et lors de son acquisition – ont actuellement un taux d'imposition maximal de 20 % si l'actif a été détenu pendant plus d'un an (c'est-à-dire un gain à long terme). Les taux d'imposition ordinaires s'appliquent déjà aux gains à court terme (pour les actifs détenus depuis un an ou moins).

Le taux s’appliquerait aux contribuables dont le revenu dépasse 1 million de dollars (ou 500 000 $ pour les couples produisant des déclarations de revenus distinctes), selon le département du Trésor. Combiné à l’actuel impôt sur le revenu de placement net de 3,8 % qui s’applique aux particuliers fortunés lors de la vente d’actifs appréciés, cela signifierait payer un taux de 43,4 % sur les gains en capital.