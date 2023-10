De nombreux membres de la génération Z et des millennials espèrent devenir millionnaires à la retraite

Les jeunes Américains se fixent des objectifs de retraite ambitieux et sont convaincus qu’ils les atteindront.

Un peu plus d’un tiers des membres de la génération Z et de la génération Y déclarent qu’ils auraient besoin de plus d’un million de dollars d’économies pour pouvoir prendre une retraite confortable, selon une enquête de septembre de Bankratequi a interrogé 2 527 adultes actifs de plus de 18 ans aux États-Unis. Bankrate définit la génération Z comme les Américains âgés de 18 à 26 ans et la génération Y comme celles de 27 à 42 ans.

Cela peut paraître énorme pour une personne dans la vingtaine ou la trentaine, mais le statut de millionnaire à la retraite est de plus en plus courant. Le nombre de personnes disposant de plus d’un million de dollars dans leur 401(k) est près de 30 % plus élevé au deuxième trimestre 2023, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données de Fidelity fournies à CNBC Make It.

Si votre objectif est d’épargner plus d’un million de dollars pour la retraite, il est possible d’y parvenir si vous êtes capable d’épargner avec diligence. Supposons que vous commenciez à 25 ans. Voici combien vous auriez besoin d’épargner chaque mois pour prendre votre retraite à 60 ans avec 1,2 million de dollars :

Gagner un taux de rendement annuel de 5 % : 1 056 $ par mois

Salaire annuel nécessaire si vous épargnez 10 % de votre revenu : 126 750 $

Salaire annuel nécessaire si vous épargnez 15 % de votre revenu : 84 504 $

Gagner un taux de rendement annuel de 7 % : 666 $ par mois

Salaire annuel nécessaire si vous épargnez 10 % de votre revenu : 79 953 $

Salaire annuel nécessaire si vous épargnez 15 % de votre revenu : 53 305 $

Si vous ne savez pas combien vous devrez épargner pour prendre votre retraite, vous n’êtes pas seul.

Selon une enquête de Bankrate, près de 25 % des travailleurs de la génération Y et de la génération Z déclarent ne pas savoir de combien ils auraient besoin pour prendre une retraite confortable. Environ le même nombre de membres de la génération X ressentent la même chose et près de 30 % des baby-boomers partagent ce sentiment.

Pour déterminer le montant dont vous pourriez avoir besoin à la retraite, commencez par utiliser le calculateur de retraite de CNBC Make It. Vous saisissez des informations telles que votre âge actuel, l’âge prévu de la retraite, vos revenus et vos économies, et cela génère une estimation du montant d’argent dont vous pourriez avoir besoin pour maintenir votre style de vie après votre retraite.

Quel que soit leur objectif d’épargne, la plupart des travailleurs sont convaincus de pouvoir épargner suffisamment pour prendre une retraite confortable. Selon Bankrate, environ 62 % des millennials et 58 % de la génération Z sont optimistes quant à l’atteinte de leurs objectifs d’épargne-retraite.

S’il est important d’avoir un chiffre global à l’esprit lorsque vous épargnez pour la retraite, il y a un autre chiffre auquel vous devez prêter attention : votre taux d’épargne.

Votre taux d’épargne est le pourcentage de votre revenu avant impôts que vous consacrez à un compte d’épargne-retraite tel qu’un 401(k) ou un Roth IRA. Idéalement, vous devriez viser un taux d’épargne retraite de 15 %, y compris toute contrepartie de l’employeur, selon Fidelity.

C’est bien de commencer avec ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez mettre de côté que 7 % de vos revenus, commencez par là et visez à augmenter votre cotisation de 1 % chaque année jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif de taux d’épargne.

« Ce qui est important ici, c’est le progrès, pas la perfection », a déclaré Marguerita Cheng, planificatrice financière certifiée et PDG de Blue Ocean Global Wealth, à CNBC Make It en juin.

