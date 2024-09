De nombreux membres de la génération X exigent des médicaments hormonaux contre la ménopause, et ils n’acceptent pas de réponse négative

Quelque 65 millions d’Américains se considèrent comme membres de la génération X, dont plus de la moitié sont des femmes. Beaucoup de ces enfants à clé qui ont été livrés à eux-mêmes après l’école dans les années 80 se débrouillent maintenant seuls pendant la périménopause et ménopause.

Sans une grande feuille de route de leur mère ou des conseils de leur médecin, les femmes de la génération X abordent le « changement » avec le désarroi que l’on pourrait attendre des filles qui étaient autrefois leurs propres baby-sitters.

« L’OB/GYN typique ne reçoit pas vraiment de formation formelle sur les hormones », explique le Dr Maureen Whelihan, membre de la Menopause Society et gynécologue spécialisée en médecine sexuelle au Florida Woman Care dans le comté de Palm Beach, en Floride. « Mais si les médecins écartent simplement les femmes et disent que leurs symptômes ne peuvent pas être liés à la ménopause ou à la périménopause, les femmes ne supporteront pas cela parce qu’un million d’autres informations qu’ils ont consultées en ligne leur disent le contraire.

Faire tomber les portes

Meredith Burris peut comprendre. Elle a diagnostiqué sa propre périménopause grâce à des recherches sur Internet et à des discussions avec ses contemporains. Facebook groupes.

« J’ai l’impression que notre génération est la première à en parler », dit-elle. « Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons des chaînes de SMS avec nos copines. Dans le passé, les gens n’avaient pas ça.

Il y a deux ans, alors que Burris avait 46 ans, elle souffrait de maux de dos insurmontables, d’insomnie, de perte de cheveux, prise de poids autour de sa tailleet j’ai eu ce qu’elle appelle « des symptômes de rage – juste une incapacité accrue à faire face à mes enfants », explique l’avocate basée à Atlanta, en Géorgie.

Forte de ses discussions en ligne, Buriss a porté ses plaintes auprès de son gynécologue, qui a déclaré : « Cela fait simplement partie de la vie » et n’a proposé aucune solution, se souvient Burris.

Elle s’est donc tournée vers la télésanté.

Le secteur de la télésanté pour la ménopause, comprenant des opérations spécialisées comme Winona, Gennev, Alloy, Evernow et des dizaines d’autres, absorbe de plus en plus de femmes en périménopause licenciées par leurs médecins IRL.

Mais Burris n’est pas allé sur une plateforme spécialisée dans la ménopause. Pourtant, elle a obtenu ce dont elle pensait avoir besoin : une ordonnance pour un contraceptif à faible dose. Les pilules ont apporté un soulagement, mais les contraceptifs contiennent une dose d’hormones bien plus élevée que celle nécessaire pour soulager les symptômes de la périménopause.

«Les hormones que nous donnons à la ménopause représentent environ un cinquième à un huitième de la pilule contraceptive», explique Whelihan. « C’est tout ce qu’il faut pour se débarrasser des bouffées de chaleur et autres choses. »

Toutes ces hormones supplémentaires sapaient la libido de Burris.

Lorsqu’elle a dit au télédoc que son mariage ne résisterait pas à cet effet secondaire et qu’elle voulait passer à l’HT, le médecin a déclaré que Burris, alors âgée de 46 ans, devrait attendre jusqu’à 52 ans (l’autre côté de la ménopause). .

Des médecins mal informés

« Vous êtes en train de me tuer », dit Whelihan lorsqu’elle entend parler de médecins refusant l’HT aux femmes symptomatiques jusqu’à ce qu’elles aient passé 12 mois consécutifs sans règles. « Vous n’avez pas besoin d’attendre de correspondre à cette définition arbitraire pour demander un traitement. Cela signifie simplement qu’il est temps de trouver un nouveau médecin. »

Et Burris l’a fait. Le troisième médecin était membre de la North American Menopause Society et un prestataire répertorié au ménopause.org. Deux ans et trois médecins plus tard, Burris a reçu une ordonnance pour l’HT.

Les médecins qui ne sont pas informés des symptômes de la périménopause et de la ménopause et de la manière dont ils si les traiter sont trop courants. Selon une étude de 2023 en Ménopause, seulement 30 % des programmes de résidence en médecine OB/GYN incluent un enseignement sur la ménopause.

La médecine a commencé à se retirer des soins de la ménopause il y a une vingtaine d’années.

Remettre les pendules à l’heure

La Women’s Health Initiative (WHI), une vaste étude nationale parrainée par les National Institutes of Health, était une série d’essais cliniques et d’études observationnelles menées de 1991 à 2005 et examinant les principales causes de maladie et de décès chez les femmes ménopausées.

En 2002, un essai clinique contrôlé randomisé de WHI portant sur une hormonothérapie combinée (HT) contenant des œstrogènes et des progestatifs a connu un arrêt brutal et prématuré lorsqu’il a été constaté qu’il augmentait le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de caillot sanguin et de cancer du sein chez les femmes ménopausées.

Les résultats de la recherche ont été diffusés partout dans les journaux télévisés, tandis que des femmes d’âge moyen les regardaient avec horreur et que les médecins se précipitaient pour retirer leurs patients des médicaments. Les prescriptions ont chuté.

Au cours des décennies suivantes, les femmes ont souffert de bouffées de chaleur, d’insomnie, d’anxiété, de dépression, de prise de poids, de sécheresse vaginale, de relations sexuelles douloureuses, de perte de libido, de perte de cheveux, de brouillard cérébral et de douleurs articulaires. Pendant ce temps, de nouvelles recherches croissantes ont remis en question les résultats de la WHI et la conception de son étude.

L’étude n’a en fait révélé que de très faibles augmentations du risque de ces affections. De plus, la majorité des femmes participant à l’étude étaient âgées de 60 à 69 ans, ce qui n’est pas l’âge cible pour commencer l’HT. Elles étaient ménopausées depuis plus de dix ans lorsqu’elles ont commencé l’HT, et elles appartenaient à un groupe d’âge qui présentait déjà un risque plus élevé de développer ces problèmes de santé.

Au cours des années qui ont suivi, de nouvelles recherches ont jeté un nouveau regard sur l’HT. En termes simples, selon le type et la dose d’HT que vous utilisez, cela pourrait réduire votre risque de contracter un certain nombre de maladies.

Une étude de 2024 en Ménopause qui a analysé 13 années de dossiers médicaux d’un nombre stupéfiant de 10 millions de femmes âgées, a révélé que celles qui étaient encore sous hormonothérapie à base d’œstrogènes seuls après 65 ans avaient 20 % moins de risques de mourir que celles qui n’en avaient jamais pris ou qui avaient arrêté d’en prendre. Ils étaient également moins susceptibles de souffrir d’un cancer du sein, du poumon ou du côlon, d’un caillot sanguin, d’une maladie cardiaque ou de démence.

En revanche, le combo HT, qui contient des œstrogènes et des progestatifs (progestatif ou progestérone), dans ce même scénario, était lié à une augmentation de 10 à 20 % du risque de cancer du sein. Mais l’utilisation d’œstrogènes + progestatifs transdermiques ou vaginaux à faible dose a réduit ce risque. De plus, les femmes qui utilisaient des œstrogènes et des progestatifs ont constaté une réduction significative du risque de cancer de l’utérus, de cancer des ovaires, de maladie cardiaque et de caillots sanguins. Les femmes qui utilisaient des œstrogènes et de la progestérone n’ont constaté qu’un risque réduit d’insuffisance cardiaque congestive.

Ce sont de nouvelles données comme celle-ci qui ont incité la North American Menopause Society à réécrire sa position sur l’HT. On dit maintenant que si vous commencez avant 60 ans et dans les dix ans qui suivent vos dernières règles, et que vous n’avez pas de problèmes de santé qui empêcheraient la prise d’hormones, les risques sont généralement plus faibles.

Cela ne veut pas dire que l’HT est sans risque pour la santé. Le rapport bénéfice/risque est différent pour chaque femme et dépend de nombreux facteurs. Outre le type d’HT et la dose, votre risque individuel dépend de vos antécédents familiaux, de votre état de santé général et de vos antécédents médicaux, de votre âge et de la durée de votre utilisation.

Pourtant, HT ne s’est pas encore complètement remis de la mauvaise presse. Et les médecins, dans l’ensemble, n’ont pas non plus rattrapé leur retard.

Influenceurs sur la ménopause

Là où les médecins personnels mal informés ou dépassés échouent, les influenceurs de la ménopause sur les réseaux sociaux interviennent pour combler le vide. L’auteure, podcasteuse et experte des médias sociaux, le Dr Mary Claire Haver, @drmaryclaire, compte 2,2 millions de followers sur TikTok et 1,7 million de plus sur Instagram, plateformes où elle réfute régulièrement les mythes sur la ménopause et l’hormonothérapie substitutive.

Haver, obstétricienne-gynécologue qui dirige la clinique de bien-être Mary Claire pour les femmes en périménopause et en ménopause, affirme que ses patientes de la génération X sont bien loin des femmes d’âge moyen qu’elle a vues au début de sa pratique. Et sa réponse à leur égard est également différente. Il y a vingt ans, une femme d’un certain âge se plaignant d’anxiété, de dépression, d’insomnie, de palpitations cardiaques et de prise de poids pouvait sortir de son cabinet avec une prescription d’antidépresseur, des recommandations diététiques et des références en cardiologie et en psychiatrie.

Ni le médecin ni la patiente « ne feraient le lien entre les points et le fait qu’il s’agissait de la ménopause », explique Haver, l’auteur de La nouvelle ménopause : suivre votre chemin à travers le changement hormonal avec un objectif, du pouvoir et des faits.

« Ce qui se passe maintenant, c’est que les femmes disposent de toutes ces plateformes éducatives, elles viennent et disent : ‘C’est probablement ma périménopause.’ Je reconnais que vous n’avez pas de formation dans ce domaine, alors voici un article », dit Haver.

À la clinique de Whelihan en Floride, elle voit également ce type de patients proactifs et bien informés. « Un tiers de mes consultations en hormones sont des femmes de la génération X en périménopause. Ils ne sont même pas encore ménopausés », dit-elle. « Ils reçoivent le message des blogueurs, des podcasteurs et des médias sociaux selon lequel vous n’êtes pas obligé de ressentir cela. »

Éviter les intermédiaires

Alicia Anderson, mythologue à Las Vegas, Nouveau-Mexique, savait qu’elle devait être proactive. Vivant dans une zone rurale à une bonne heure de son médecin, Anderson ne voulait pas perdre un voyage alors qu’elle ne savait pas vraiment ce que son médecin savait de toute façon sur l’HT et la ménopause. Elle s’est rendue directement à Alloy, une clinique de télésanté pour la ménopause, lorsque ses symptômes de périménopause étaient plus qu’elle ne pouvait gérer.

« Les gens d’Alloy savaient ce qu’ils faisaient, mais lorsque j’ai renvoyé leurs informations à mes médecins – à la fois au gynécologue et aux soins primaires – j’avais l’impression que je éduquait eux.»

La génération X prend la parole

Pour Anderson, les médias sociaux ont été une bouée de sauvetage dans son parcours vers HT. Parmi ceux qui l’ont guidée en ligne, elle cite @Maxinemakesit, bien connue sur Threads pour ses publications « Chers amis de la ménopause ».

Déjà de l’autre côté de la ménopause à 49 ans, les changements ont commencé pour Anderson avant qu’ils ne le fassent pour aucune de ses amies. Alors, sans copines pour lui donner des conseils, elle déclare : « Les réseaux sociaux ont été vraiment utiles. Cela m’a montré que ce n’était pas seulement moi. C’était une situation assez standard.

Avec un peu de chance, l’ouverture de la génération X à l’égard de la ménopause pourrait faciliter la transition pour les millennials lorsque leur tour viendra, « afin que nos enfants ne subissent pas toute la honte, la confusion et la désinformation », dit Haver. « Les expériences de ménopause se déroulaient en silos. Il y avait tellement de honte. Puis vient la génération X. Ils ont commencé à en parler dans tous leurs groupes Facebook, et maintenant ils n’ont plus peur d’en parler lors des clubs de lecture et des dîners.

Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com