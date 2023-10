Couvrir le football peut conduire de nombreux journalistes à recourir à l’hyperbole. Lorsque Middlesbrough a surmonté un déficit de trois buts pour battre le FC Bâle en quarts de finale de la Coupe UEFA 2006, le regretté commentateur Alastair Brownlee crié que c’était « le plus grand retour depuis Lazare ! »

Deux ans plus tard, à 80 km à l’ouest de Béthanie, là où Lazare est ressuscité des morts, un footballeur palestinien a en fait répété l’exploit biblique.

En décembre 2008, au milieu des raids aériens israéliens meurtriers sur la bande de Gaza, Hazem Alrekhawi, alors âgé de 19 ans et joueur prometteur du Shabab Rafah, est monté dans un bus avec neuf de ses camarades de classe de l’université technique qu’il fréquentait dans la ville de Gaza.

Un missile tiré depuis un avion de combat israélien F-16 a frappé le bus, tuant apparemment toutes les personnes à bord. Les corps ont été transportés à l’hôpital al-Shifa. Alrekhawi, dont le corps était couvert d’éclats d’obus, a été enveloppé et placé dans le réfrigérateur de la morgue.

Cinq heures plus tard, sa mère arrive à l’hôpital, cherchant à identifier le cadavre de son fils. Du coin de l’œil, elle remarqua une main qui bougeait. Alrekhawi était vivant.

Alrekhawi s’en est sorti sain et sauf, mais il semblait peu probable que le défenseur puisse poursuivre sa carrière de footballeur en raison de la gravité de ses blessures.

Le natif de Rafah a cependant déjoué tous les pronostics et, en 2011, il a déménagé en Cisjordanie occupée – où les joueurs sont mieux rémunérés – jouant pour huit clubs différents pendant 10 ans.

Cet été, il a décidé de retourner dans le club de sa ville natale, Shabab Rafah, en partie pour rejoindre son frère Mohammed, 38 ans, qui devait prendre sa retraite à la fin de la saison 2023-24.

Le 11 octobre, au milieu d’intenses bombardements israéliens sur Gaza suite aux attaques du Hamas en Israël, Mohammed a frôlé la mort. Des photographies montraient l’attaquant extrait des décombres de sa maison, émergent ensanglanté et portant un short Shabab Rafah.

Les attaques israéliennes contre Gaza n’ont fait que s’intensifier depuis. Bien qu’il n’y ait aucune nouvelle de la sécurité des frères, ils ne figurent pas sur les listes des morts publiées par le ministère palestinien de la Santé.





Tout comme les frères Alrekhawi, le football palestinien a été considéré comme mort pour ensuite revenir.

La Fédération palestinienne de football (PFA) a été fondée en 1928 et a rejoint la FIFA l’année suivante. Mais au fil du temps, elle est devenue une organisation exclusivement juive et a changé son nom pour devenir la Fédération israélienne de football en 1948, après la fondation de l’État d’Israël.

Alors que les équipes nationales palestiniennes ont joué au cours des décennies suivantes, ce n’est qu’en 1998 que la PFA a renaît et que la Palestine est devenue membre à part entière de la FIFA – une demi-décennie après la Nakba (« catastrophe » en arabe), au cours de laquelle des milliers de Palestiniens ont été tués. et plus de 750 000 personnes déracinées pour créer l’État d’Israël.

Le football palestinien a survécu aux bouleversements de la deuxième Intifada de 2000 à 2005, à l’aggravation de l’occupation et aux cinq guerres israéliennes contre Gaza, l’équipe nationale se qualifiant avec succès pour trois compétitions consécutives de Coupe d’Asie.

Mais alors que la dernière guerre à Gaza n’a pas de fin en vue, se préparer pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en novembre et pour la Coupe d’Asie en janvier 2024 pourrait s’avérer le défi le plus difficile à ce jour.

Pendant ce temps, les footballeurs de Gaza restent soumis à toute la colère de la guerre israélienne.





“Nous mourrons en silence”

Mohammed Balah, 30 ans, a quitté Gaza pour la Jordanie il y a six ans pour se forger une carrière professionnelle. Ses exploits lui ont valu de faire ses débuts en équipe nationale peu de temps après et une carrière dans cinq clubs de l’élite jordanienne, omanaise et égyptienne.

Comme Alrekhawi, Balah a décidé de retourner à Gaza cet été à la recherche d’un temps de jeu constant suite à une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) alors qu’il jouait pour Al-Masry en Premier League égyptienne. Il avait espéré transformer cela en un retour en équipe nationale. Il est peu probable que cela se produise maintenant.

Balah avait survécu aux précédentes attaques contre Gaza ; en mai 2021, sa maison était démoli par un raid aérien israélien. Mais dans l’un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux, en date du 10 octobre, il s’est montré moins optimiste quant à sa survie à la dernière vague de violence.

“Peut être [in] quelques heures, nous serons coupés du monde, à cause d’une coupure de courant et les batteries perdront leur charge. Les Israéliens ont bombardé la société de télécommunications et d’Internet, ils ont bombardé la compagnie d’électricité et les groupes électrogènes dans les rues », a-t-il écrit.

« Les autres groupes électrogènes n’ont pas de stock de diesel. Nous mourrons en silence, loin des yeux du monde et de nos amis.





Lorsque Balah a quitté Gaza pour la première fois, il l’a fait avec son ami et coéquipier Mahmoud Wadi. Les deux hommes ont signé pour Al-Ahli Amman avant de se séparer.

Wadi, aujourd’hui âgé de 28 ans, est parti en Égypte et est devenu le transfert le plus cher du football palestinien lorsqu’il a été transféré au Pyramids FC en 2021 pour un montant de 17 millions de livres égyptiennes (1,1 million de dollars à l’époque).

Dans une interview en larmes le 22 octobre avec Cario, À temps Chaîne sportive, Wadi a raconté le sentiment de vivre la guerre de 2014 à Gaza.

“Je me couchais le soir et je regardais le plafond en m’attendant à ce qu’il s’écrase sur ma tête à tout moment”, a-t-il déclaré.

L’attaquant n’a que des contacts intermittents avec sa famille et ses amis depuis le début de cette guerre encore plus dévastatrice et même si aucun joueur actuel de l’équipe nationale ou olympique n’est encore mort dans cette série de bombardements, il y a eu plusieurs morts dans la famille du football à Gaza.

« De nombreux joueurs contre lesquels j’ai joué ou avec qui j’étais à Gaza sont morts », a déclaré Wadi.





Khalil Jadallah, commentateur et analyste du football palestinien, a constitué un onze de départ composé de joueurs palestiniens décédés à cause des violences israéliennes.

« Il est difficile de savoir exactement combien de personnes sont mortes pendant cette guerre en raison du nombre considérable de morts », a déclaré Jadallah à Al Jazeera.

Parmi les morts confirmés figurent des athlètes et des administrateurs d’un large éventail de sports, notamment le basketteur d’Al-Breij, Bassim al-Nabahin, 27 ans ; le footballeur Rashid Dabbour (28 ans), qui a joué pour Al-Ahli Beit Hanoon ; et Ahmad Awad (21 ans), qui représentait l’équipe nationale palestinienne de football pour le nanisme.

La communauté sportive palestinienne de Cisjordanie occupée a également été touchée par l’augmentation des tensions. Mohammed Maree Sawafta, milieu de terrain de Markaz Balata, 19 ans, a été tué par les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP) lors d’une manifestation dans sa ville natale de Tubas, près de Naplouse, le 27 octobre.

“C’est notre responsabilité de représenter la Palestine”

Tous les types d’événements sportifs se sont arrêtés brutalement à Gaza, en Cisjordanie occupée et en Israël. Cela fait donc trois semaines qu’aucun footballeur palestinien n’a tapé dans un ballon lors d’un match de compétition.

Le football étant interrompu pour une durée indéterminée, les joueurs de l’équipe nationale palestinienne ont tenté de partir vers d’autres pays. La détérioration de la situation sécuritaire en Cisjordanie occupée a empêché beaucoup d’entre eux de se déplacer entre les villes en raison de la violence des colons israéliens sur les routes.

« Le médecin de notre équipe a essayé de se rendre de son village à Ramallah mais a dû rebrousser chemin parce que des colons ont attaqué sa voiture. Ils lui ont lancé un gros rocher, qui a brisé son pare-brise », a déclaré à Al Jazeera un joueur actuel de l’équipe nationale, qui a souhaité rester anonyme. “Il a eu de la chance de s’en sortir vivant.”

La frontière terrestre avec la Jordanie étant fermée pendant des heures, la Palestine a été contrainte de se retirer d’un tournoi organisé en Malaisie du 13 au 17 octobre.

L’ensemble de l’équipe nationale a finalement pu quitter le pays lundi, mais n’a pu le faire qu’après que la sécurité a été assurée par l’Autorité palestinienne. Une coordination avec le prince jordanien Ali bin Al Hussein, qui est également président de la Fédération jordanienne de football, a été nécessaire pour ouvrir la frontière et assurer le passage en toute sécurité de l’équipe.

Une équipe de 20 joueurs dirigée par le sélectionneur tunisien Makram Daboub se préparera pour une série cruciale de éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Liban (16 novembre) et l’Australie (21 novembre).

Les choses allaient dans la bonne direction pour la Palestine, qui a un bilan de 100 pour cent dans les matches compétitifs sous Daboub.

On espérait également qu’une Coupe du monde élargie avec huit places réservées aux équipes asiatiques en 2026 pourrait conduire à la toute première apparition de la Palestine à l’événement phare du football.

Mais si la Palestine veut tracer sa voie vers la prochaine Coupe du Monde, elle devra le faire sans l’avantage de jouer chez elle.

La Palestine, qui n’a jamais perdu un match de qualification pour la Coupe du monde à domicile, devra plutôt accueillir l’Australie sur un terrain neutre au Koweït.





L’équipe nationale s’appuie de moins en moins sur les joueurs basés à Gaza ces dernières années, les meilleurs talents du territoire affluant vers les ligues de Cisjordanie occupée et égyptiennes à la recherche de meilleurs salaires et de meilleures conditions de jeu. Aucun joueur basé à Gaza n’a été appelé en équipe nationale depuis que le gardien Abduallah Shaqfa a été appelé pour la Coupe arabe en décembre 2021.

Mais l’équipe nationale et le football palestinien dans son ensemble « seront certainement affectés par la guerre menée par Israël contre Gaza », a déclaré Jadallah.

« Des joueurs ont été tués alors qu’ils auraient pu jouer pour l’équipe nationale. Le stade Yarmouk à Gaza a également été détruit », a-t-il déclaré.

« L’absence d’avantage sur le terrain aura un effet énorme sur l’équipe contre une équipe forte comme l’Australie. [Palestine] Il leur faudra également trouver un moyen de surmonter les difficultés mentales auxquelles ils ont été confrontés pendant la guerre.

L’équipe palestinienne de football a déjà été exclue et laissée pour morte, mais peut-être que cette équipe compte davantage de retours à la Lazare.

Pour Mahmoud Wadi, le football a constitué une bouée de sauvetage.

“Sans le football, je ne serais peut-être pas dans la position où je suis aujourd’hui”, a déclaré Wadi.

“Le football m’a aidé à quitter Gaza et il est de notre responsabilité d’essayer de représenter la Palestine du mieux que nous pouvons.”