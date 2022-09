De nombreux jeunes enfants atteints de COVID ne présentent aucun symptôme de la maladie

L’étude a impliqué 690 personnes de 175 ménages du Maryland qui ont été étroitement surveillées entre novembre 2020 et octobre 2021. Chaque semaine pendant 8 mois, elles ont effectué des contrôles de symptômes en ligne et ont subi des tests PCR – qui détectent la présence du virus causant COVID-19 – fait avec des écouvillons nasaux. Ceux qui présentaient des symptômes ont soumis plus d’écouvillons pour analyse.

Cela soulève des inquiétudes quant au fait que les parents, les prestataires de services de garde d’enfants et les écoles maternelles ne voient peut-être pas le niveau d’infection chez les jeunes enfants apparemment en bonne santé qui ont été exposés au COVID-19, ont écrit l’auteur principal Ruth A. Karron, MD, et ses collègues du Journal de l’American Medical Association Ouvert.

« Ce qui était différent dans notre étude [compared with previous studies] était l’intensité de notre collecte, et le fait que nous [tested those who did not have COVID symptoms]», a déclaré Karron, pédiatre et professeur au Département de santé internationale de l’Université Johns Hopkins de Baltimore, dans une interview. “Le fait que nous échantillonnions chaque semaine signifiait que nous pouvions détecter ces premières infections.”

L’étude se distingue également par son accent sur les jeunes enfants, a déclaré Karron. Tous les ménages qui ont participé à l’étude avaient au moins un enfant jusqu’à 4 ans, avec 256 des 690 personnes (37,1%) dans ce groupe d’âge le plus jeune. Les autres personnes de l’étude étaient 100 enfants âgés de 5 à 17 ans (14,5 %) et 334 adultes âgés de 18 à 74 ans (48,4 %).

Les plus jeunes étaient les plus susceptibles de ne pas avoir de symptômes

À la fin de l’étude, 51 personnes avaient été testées positives pour le coronavirus, dont 14 qui n’avaient aucun symptôme. Un examen plus approfondi a montré que les enfants âgés de 4 ans et moins qui ont contracté le COVID-19 étaient plus de deux fois plus susceptibles de ne pas avoir de symptômes que les adultes infectés (36,8 % contre 14,3 %).