De nombreux Iraniens veulent la victoire des États-Unis dans le match de la Coupe du monde au milieu des manifestations en cours

Alors que les manifestations contre le régime iranien atteignent le 75e jour, de nombreux manifestants espèrent que l’équipe nationale masculine américaine à la Coupe du monde et l’administration Biden pourront envoyer un signal de soutien aux manifestants.

Certains manifestants pensent qu’une défaite ou un match nul iranien dans le prochain match contre les États-Unis nuira au régime sur la scène mondiale et alimentera la lutte des manifestants.

Dans un entretien téléphonique crypté avec Fox News Digital lundi, une femme iranienne qui s’appelait “Mahoora” et vit dans le sud de l’Iran, a déclaré : “Ce ne sont pas seulement certaines personnes en Iran, c’est la majorité des Iraniens qui veulent que les États-Unis gagner” mardi. La majorité silencieuse [of Iranians] n’a pas fêté le victoire de l’équipe du régime sur le Pays de Galles.”

Mahoora a expliqué que les Iraniens rejettent leur équipe nationale en disant : « Parce qu’une équipe de football doit faire honneur à son peuple. Ils doivent être nos champions. Mais en ce moment, des gens dans la rue se font assassiner. et l’équipe de football des mollahs s’est rencontrée [President] Ebrahim Raisi et fête l’anniversaire de quelqu’un et ri ensemble. Et ils n’ont pas prêté attention aux gens. Les joueurs de football voulaient juste être au centre de l’attention.”

Elle a ajouté : « Le peuple iranien connaît les États-Unis comme [a] symbole de la démocratie et le peuple iranien aspire à la démocratie.”

ÉTUDE : LA MAJORITÉ DES IRANIENS VEULENT UN CHANGEMENT DE RÉGIME ALORS QUE LES PROTESTATIONS DU PAYS CONTINUENT DE CROÎTRE

Au cours de l’interview de Fox News Digital avec Mahoora, la connexion Internet a été fréquemment interrompue en raison des efforts du régime des mollahs pour perturber les conversations au milieu du mouvement de protestation qui se déroule dans l’État totalitaire.

Mahoora a noté qu'”après la victoire de l’équipe de football des mollahs contre le Pays de Galles, le peuple iranien n’a pas célébré. Le régime a fait venir des terroristes, le Hezbollah, du Liban et les Houthis du Yémen pour célébrer la victoire”.

Le guide suprême de la République islamique d’Iran Ali “Khamenei est juste [a] serviteur de la Russie. Khamenei vole la richesse de l’Iran”, a déclaré Mahoora.

Mahoora ne peut pas fournir son nom complet en raison de la violente répression de la dissidence contre le régime.

Selon l’ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), le régime des mollahs a assassiné 451 manifestants et en a incarcéré 18 170 depuis la mi-septembre. HRANA a déclaré que 60 membres du personnel de sécurité sont morts lors des manifestations à l’échelle nationale.

LES PROTESTATIONS EN IRAN FONT RAGE DANS LES RUES ALORS QUE LES OFFICIELS RENOUVELENT LES MENACES

Les révoltes à travers l’Iran ont été déclenchées par l’arrestation le 13 septembre par la police des mœurs de Mahsa Amini à Téhéran pour son incapacité présumée à se couvrir correctement les cheveux avec un hijab.

Mahoora a cité trois stars du football iranien qui ne sont pas à Doha, au Qatar – le site de la Coupe du monde – mais qui se tiennent aux côtés du peuple iranien contre le régime de Khamenei : Ali Daei, Ali Karimi et la joueuse irano-kurde Voria Ghafouri.

Le régime iranien a emprisonné Ghafouri pour sa démonstration de solidarité avec le mouvement “femme, vie, liberté” qui se déroule en Iran.

Tina Ghazimorad, rédactrice en chef des nouvelles de la chaîne de télévision Manoto basée à Londres, a fait écho aux critiques cinglantes de Mahoora selon lesquelles l’équipe iranienne est une filiale à 100% de l’idéologie radicale et de l’appareil de sécurité de l’État de la République islamique. Manoto est l’une des chaînes en farsi les plus populaires en dehors de l’Iran et est connue pour ses critiques du régime.

“La République islamique a détourné l’équipe nationale comme tout le reste en Iran parce qu’elle l’a rendue politique. Le CGRI [Islamic Revolutionary Guard Corps] dirige des équipes sportives », a déclaré Ghazimorad.

Le gouvernement américain a sanctionné le CGRI en tant qu’organisation terroriste étrangère. Fox News Digital a rendu compte des liens terroristes entre l’équipe de karaté iranienne et le CGRI.

Ghazimorad a déclaré que “les Iraniens soutiennent toutes les autres équipes qui jouent contre lui”.

LA « POLICE DE LA MORALITÉ » D’IRAN ACCUSÉE D’AVOIR ASSASSINÉ UNE FEMME POUR NE PAS PORTER CORRECTEMENT LE HIJAB, CRÉANT DES PROTESTATIONS

Elle a poursuivi : “Pour de nombreux Iraniens, il s’agit d’une équipe nationale et n’a montré aucune réaction appropriée à ce qui arrive aux Iraniens en Iran. De nombreuses personnes qui ont perdu la vie [in the protests] soutenu l’équipe nationale. C’est une équipe très politique. La République islamique veut se faire un faux ennemi, les États-Unis. Tous les dictateurs ont besoin d’un ennemi imaginaire. L’animosité de la République islamique d’Iran envers les États-Unis… pendant 43 ans est injustifiée. »

Selon Ghazimorad, le régime de Téhéran détourne l’attention des échecs de la République islamique vers cet ennemi manufacturé : « Les gens ne souffrent pas des sanctions mais à cause des actions de la République islamique. Ghazimorad également “les actions de la République islamique ont conduit aux sanctions”.

Les États-Unis et l’UE ont imposé des sanctions au régime des mollahs pour sa volonté de construire un dispositif d’armes nucléaires et ses violations généralisées des droits de l’homme.

L’IRAN SERAIT ENRICHIR DE L’URANIUM À 60 % DE PURETÉ À L’INSTALLATION SOUTERRAINE DE FORDOW

Ghazimorad a déclaré qu’il était impossible de créer un mur entre le sport et la politique du pouvoir en Iran.

“Tout pour la République islamique n’est pas pur sport ou pur art parce que la République islamique fait tout politique”, a-t-elle déclaré. “C’est un mauvais argument que d’essayer de séparer le sport de la politique. Le sport a été politisé en Iran.”

Un exemple éloquent du régime iranien utilisant le sport comme outil politique, a déclaré Ghazimorad, est “l’équipe a rencontré Raisi avant de se rendre au Qatar et le gardien de but [Alireza Beiranvand] s’inclina devant Raisi.”

Beiranvand s’est ensuite cassé le nez lors du match de l’Iran contre l’Angleterre. Les Iraniens en Iran étaient “heureux de ce” nez cassé du gardien de but “parce que c’est une sorte de punition”.

Ghazimorad a déclaré que les Iraniens veulent que l’équipe nationale intensifie ses protestations contre le régime. Elle a souligné un tweet récent publié par sa chaîne qui montre des Iraniens encourageant l’Angleterre tout en regardant le match en Iran.

COUPE DU MONDE 2022 : LES JOUEURS IRANIENS SE SILENCIENT PENDANT L’HYMNE NATIONAL POUR MONTRER LE SOUTIEN AUX MANIFESTANTS DE RETOUR À LA MAISON

“En restant là et en ne chantant pas [the] l’hymne national, cela ne suffit pas”, a déclaré Ghazimorad. Elle a déclaré que l’équipe de football iranienne aurait pu “s’agenouiller comme l’équipe d’Angleterre ou porter des bracelets noirs”.

Le récent meurtre d’un enfant de 9 ans Le garçon iranien Kian Pirfalak, considéré comme la plus jeune victime de la purge des manifestants par les dirigeants iraniens, a déclenché une nouvelle fureur en Iran et contre l’équipe de football du pays.

“L’équipe iranienne a fait une séance photo et a ri, ce qui a accru la colère. La séance photo les a détruits parce qu’ils riaient. La séance photo a eu lieu juste un jour après la mort de Kian. Au lieu de rire, ils auraient pu simplement poser”, a déclaré Ghazimorad.

Fox News Digital a envoyé des demandes de presse au département d’État américain, au ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et à sa mission auprès de l’ONU, ainsi qu’à l’équipe nationale masculine de football des États-Unis.

L’équipe américaine a brièvement supprimé l’emblème du drapeau de la République islamique d’Iran de son compte Twitter en signe de sympathie pour les manifestants en Iran. Les dirigeants de Téhéran ont riposté, exhortant l’instance mondiale du football, la FIFA, à suspendre l’équipe américaine.

La journaliste irano-américaine et militante féminine Masih Alinejad a déclaré à Fox News que la République islamique d’Iran est un “régime d’apartheid sexiste” parce que “la moitié de la population iranienne n’est même pas autorisée à aller dans un stade et à regarder [a] match de football (soccer)”.

L’interdiction des femmes dans les stades de football par l’Iran n’a pas amené la FIFA à punir la République islamique. Alinejad a également déclaré que l’équipe de football iranienne ne représente pas le peuple iranien.

Lisa Daftari, experte iranienne et rédactrice en chef de The Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital : “Imaginez à quel point la situation est désastreuse pour les Iraniens qui ne soutiennent pas leur propre équipe, car ils voient leur équipe nationale comme n’étant pas un extension du peuple iranien mais aligné sur le régime islamique. »

Daftari a ajouté : “Nous avons vu dans le match Iran/Angleterre comment les Iraniens applaudissaient lorsque les équipes adverses marquaient, et ils pourraient faire de même en soutenant les États-Unis dans ce match. Au moins, nous verrons sûrement des Iraniens utiliser cette occasion pour appeler les États-Unis à soutenir leur mouvement. »

Il existe un parallèle frappant entre la Coupe du monde 2022 et la première apparition de l’Iran à la Coupe du monde 1978 en Argentine, selon les observateurs iraniens. En 1978, les Iraniens sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement du dernier dirigeant monarchique d’Iran, Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Un an plus tard, la révolution islamique renversa la dynastie Pahlavi.

Les questions abondent maintenant pour savoir si l’État islamique théocratique est au bord de l’effondrement en raison des manifestations massives qui secouent le régime de Khamenei.