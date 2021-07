De nombreux investisseurs se trompent en ce qui concerne les frais qu’ils paient

Il semble y avoir un manque de compréhension parmi les investisseurs de certains des frais qu’ils paient.

Près de la moitié (47 %) des investisseurs pensent à tort que le coût des investissements comme les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse est généralement inclus dans les frais qu’ils paient à leur conseiller ou à leur plateforme d’investissement en ligne, selon une étude de State Street Global Advisors. Parmi ceux qui travaillent avec un conseiller, la part s’élève à 60 %.

« Il existe d’autres frais en plus de payer un conseiller », a déclaré Brie Williams, responsable de la gestion de la pratique chez State Street Global Advisors. « Selon les investissements, certains auront des frais qui leur sont associés. »

Plus un investisseur est âgé, moins il est susceptible de penser que le coût des fonds communs de placement et des FNB est inclus dans ses frais de conseil, a montré l’étude de State Street. Alors que 71% des millennials partagent cette hypothèse incorrecte, les chiffres sont plus bas parmi la génération X (51%) et les baby-boomers (36%).

« Nous encourageons tous les investisseurs individuels à prendre le temps de comprendre quelles sont les dépenses qu’ils paient, qu’il y ait ou non une relation de conseil », a déclaré Williams.

Les frais payés pour les investissements et la gestion de ceux-ci sont en baisse depuis un certain temps, généralement en raison de la concurrence de l’émergence d’options à moindre coût. Ce que vous payez est important, car il faut une partie de l’argent qui serait autrement dans votre compte pour continuer à croître. Plus la dépense annuelle est importante, plus l’impact sur vos revenus est important au fil du temps.