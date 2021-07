De nombreux HOA font face à une lutte similaire pour les coûts, les réparations

Bien avant l’effondrement du condominium Champlain Towers South, les propriétaires et le conseil d’administration du complexe ont passé des années à se disputer sur le coût et l’étendue de la sécurité et des réparations structurelles de l’immeuble de 12 étages près de Miami.

« Pourquoi tout cela est-il si compliqué et coûteux ? » lisez la question qui figurait en tête du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration sur une liste de problèmes structurels majeurs en octobre dernier à l’approche de la date limite pour une recertification requise par l’État du bâtiment de Surfside, en Floride.

Le 9 avril, Jean Wodnicki, président du conseil d’administration des Tours Champlain Sud, a prévenu dans une lettre aux propriétaires que les problèmes s’étaient aggravés. « Nous avons discuté, débattu et argumenté depuis des années maintenant, et continuerons de le faire pendant des années à mesure que différents éléments entrent en jeu », a-t-elle écrit.

« Une grande partie du travail aurait pu être effectuée ou planifiée dans le passé. Mais c’est là où nous en sommes maintenant », a ajouté Wodnicki.

Les désaccords représentent une version extrême mais familière des luttes internes et des batailles de planification financière qui se déroulent à travers le pays dans les condos, les associations de propriétaires et les coopératives – environ 380 000 associations communautaires au total. Les propriétaires ou actionnaires des associations s’affrontent avec des membres du conseil d’administration bénévoles et parfois inexpérimentés élus pour superviser les complexes dans une lutte pour maintenir les bâtiments vieillissants tout en maintenant des frais mensuels bas et en attirant de nouveaux acheteurs.

« Il y a toujours une pression pour reporter les coûts pour l’avenir qui pourraient être mieux répartis aujourd’hui », a déclaré Thomas Skiba, directeur général du Community Associations Institute, une organisation de membres basée en Virginie et axée sur la construction de meilleures communautés résidentielles. « Certains conseils sont meilleurs que d’autres. Certaines communautés sont meilleures que d’autres. »

L’une des lignes de bataille les plus chargées financièrement et émotionnellement est celle des évaluations spéciales. Ils représentent des prélèvements qui peuvent totaliser des dizaines de milliers de dollars pour payer des choses comme un nouveau toit, des problèmes de plomberie majeurs ou des réparations importantes aux murs extérieurs. Une cotisation spéciale de Champlain Towers South, avec des paiements qui auraient dû être dus ce mois-ci, variait de 80 000 $ pour une chambre à coucher à 336 000 $ pour un penthouse.

Problème de naufrage :Un condo effondré à Miami s’enfonçait dans la Terre dès les années 1990, selon des chercheurs

Avertissement du président de la copropriété :« Bien pire »: la détérioration du béton du condo Doomed Miami s’accélérait en avril, selon une lettre du condo

Défaut de conception à blâmer ? :De nouveaux documents montrent que les résidents du condo effondré de Floride craignaient des défauts dans la conception d’origine

Des évaluations spéciales sont souvent nécessaires parce que les comptes de réserve financière de nombreux condos, associations de propriétaires et coopératives sont bien en deçà de couvrir les coûts.

Robert Nordlund, ingénieur professionnel enregistré, est l’un des fondateurs et président-directeur général d’Association Reserves, une société de conseil qui conseille les membres du conseil d’administration de copropriétés, d’associations de maisons et d’autres organisations sur la taille des fonds de réserve pour les dépenses majeures et à long terme. La société compte plus de 60 000 clients à travers le pays, a-t-il déclaré.

Environ 30% des associations « ont un faible fonds de réserve pour faire face aux coûts majeurs et aux urgences, avec moins de 30% des fonds nécessaires pour de tels projets. Cela signifie qu’elles auront probablement besoin d’une évaluation spéciale pour payer des dépenses importantes, D’après Nordlund, 40 % des associations jugent « juste » pour les réserves financières. Et 30 % ont des positions financières solides pour les dépenses majeures et les urgences, a déclaré Nordlund.

« Un pourcentage juste suit nos recommandations » sur le montant des revenus provenant des charges communes et autres frais qui devrait être mis de côté pour la maintenance à long terme et les urgences, a-t-il déclaré. « Mais il est malheureusement courant que les organisations ne suivent pas pleinement nos recommandations. »

Champlain Towers South figurait parmi ceux qui ont été classés dans la catégorie faible, sur la base du rapport que l’Association Reserves a recherché et préparé pour le condo en 2020. Il a montré que le complexe disposait d’une réserve disponible de 706 460 $. Les coûts prévus du complexe à l’époque s’élevaient à près de 10,3 millions de dollars, selon le rapport. Cela signifiait que le condo ne disposait que de 6,9 ​​% du financement nécessaire pour les réparations majeures.

« Nous aurions dû commencer à économiser il y a au moins cinq ans », a déclaré une diapositive préparée pour la réunion du conseil d’administration de Champlain Towers South le 28 mai 2020.

Nordlund a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les rapports et les recommandations que son entreprise a soumis à un client. Cependant, il a déclaré que le conseil d’administration de Champlain Towers South « luttait, luttait et luttait » pendant des années pour obtenir l’approbation des propriétaires d’unités pour financer des travaux de réparation coûteux, et « avait finalement franchi la ligne » peu de temps avant l’effondrement.

Seuls 11 États exigent que les copropriétés et les associations de propriétaires financent des réserves pour les coûts majeurs, a déclaré Dawn Bauman, vice-présidente principale des affaires gouvernementales et publiques du Community Associations Institute. Ils incluent le Connecticut ; Delaware; Floride, Hawaï ; Illinois; Massachusetts; Michigan; Minnesota; le Nevada, l’Ohio ; et de l’Orégon.

Cependant, la Floride et l’Illinois autorisent les associations à renoncer à l’exigence de financement en fonction du résultat d’un quorum d’électeurs lors d’une assemblée des propriétaires, a déclaré Bauman.

L’enquête sur l’effondrement du condo de Champlain Towers South devrait examiner si les retards liés aux querelles internes dans la budgétisation et le financement des travaux structurels ont joué un rôle dans la tragédie.

Une tragédie en développement : poursuite de la couverture de l’effondrement du condo à Miami

Dans les rapports officiels de vendredi, l’effondrement avait fait 78 morts et 62 disparus alors que la recherche des décombres se poursuivait.

Les experts des associations de logement et d’autres ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se souvenir d’un effondrement avec autant de morts et de dégâts que celui de la Floride, qui est devenue l’une des pires catastrophes de logement résidentiel de l’histoire des États-Unis.

« C’est une valeur aberrante incroyable. Nous ne le voyons pas », a déclaré Nordlund.

Néanmoins, de nombreux types d’associations résidentielles à travers le pays ont connu une certaine version des querelles et de la planification retardée qui ont affligé les tours Champlain Sud.

Combattre la pourriture sèche

La tragédie de Champlain Towers South a réveillé de mauvais souvenirs pour Debra Corazzelli. Elle est une ancienne présidente de l’Island J Condominium Association, un complexe de 174 maisons réparties dans 29 bâtiments à Foster City, en Californie.

Elle et d’autres dirigeants d’associations ont mené une bataille similaire avec les propriétaires au sujet des efforts déployés en 2012-2014 pour réparer une importante pourriture sèche trouvée dans le bois sous le béton qui recouvrait les balcons et les escaliers des condos.

L’association a licencié le premier entrepreneur embauché pour le travail parce que le travail n’était pas fait, a déclaré Corazzelli.

Un nouvel entrepreneur a estimé que l’achèvement du travail coûterait 7 millions de dollars, soit 40 000 $ pour chaque unité du complexe. De nombreux propriétaires se sont mis en colère.

« C’était des guerres de condos. J’ai dit que vous devriez faire une émission de télé-réalité à ce sujet », s’est souvenue Corazzelli, qui a déclaré que son rôle était une cause perdue – essayant de maintenir la paix entre les voisins en lutte.

Lors d’une réunion de propriétaires nécessitant une sécurité privée, la majorité des propriétaires de condos ont rejeté l’évaluation proposée.

Cependant, les responsables de la ville de Foster ont déclaré que les problèmes structurels constituaient un risque pour la vie et la sécurité. Et un avocat de l’association a demandé avec succès à un tribunal local d’imposer une évaluation pour environ la moitié des 7 millions de dollars requis, soit l’équivalent de 20 000 $ de chaque propriétaire. Corazzelli a déclaré que les propriétaires étaient en mesure de payer l’évaluation sur 10 ans avec leurs charges communes mensuelles.

Les travaux de réparation ont inversé la tendance. Le complexe n’était plus structurellement dangereux. Les valeurs des maisons ont augmenté. Et les propriétaires ont accepté de nouveaux paiements pour repeindre le complexe, remodeler le club-house de la communauté et d’autres projets d’amélioration. À l’intérieur du club-house se trouve un gros morceau de pourriture sèche, en plastique, « pour rappel », a déclaré Corazzelli.

« Cela a fonctionné pour nous à la fin. Je ne peux même pas imaginer ce que les gens (dans les tours Champlain Sud) traversent », a déclaré Corazzelli. « Mon coeur est avec eux. »

Un quasi-effondrement

En mai 2005, une partie d’un mur de soutènement en pierre de 65 pieds de haut juste au nord du pont George Washington, dans le nord de Manhattan, s’est effondrée au sommet de Riverside Drive et de la Henry Hudson Parkway en contrebas. Miraculeusement, personne n’a été tué ou blessé.

Un rapport d’une commission d’enquête du département des bâtiments de la ville a conclu que le mur avait bougé, fait tomber des pierres et gonflé pendant des années, malgré les efforts de réparation de la Castle Village Owner’s Corporation, une coopérative de cinq bâtiments et 575 unités au sommet de la falaise derrière le mur. Les réparations étaient insuffisantes pour faire face à une accumulation d’eaux souterraines derrière le mur, a conclu l’enquête de la ville.

Bien que la coopérative ait obtenu 15 rapports de sociétés d’ingénierie au fil des ans, elle n’a effectué aucun travail substantiel après une réparation en 1985, à l’exception de l’installation d’un système de drainage défaillant, a conclu le conseil. Ces efforts « ne constituent pas une réparation et un entretien efficaces », a déclaré le conseil d’administration.

Au lieu d’aviser le ministère des Bâtiments de l’aggravation de l’état du mur, la coopérative et une entreprise d’ingénierie qu’elle avait engagée « semblaient traiter la situation comme un problème ordinaire, un problème qui pouvait être réglé dans le cours normal des affaires », le conseil conclu.

Les actionnaires de la coopérative ont dû payer une réparation massive du mur de soutènement, ainsi que les factures mensuelles d’entretien de leurs unités et le coût d’un litige avec une firme d’ingénierie.

En réponse à la quasi-tragédie, la ville a promulgué une nouvelle loi obligeant les propriétaires fonciers à déposer des rapports d’inspection auprès du ministère des Bâtiments tous les cinq ans pour tout mur de soutènement de plus de 10 pieds de haut et faisant face à une emprise publique.

Planifier une meilleure façon

Choqués par la tragédie des tours Champlain Sud, les membres du conseil d’administration et les résidents de condos, d’associations de propriétaires et de coopératives examinent leurs bâtiments et s’assurent que leurs maisons sont protégées. Il existe des alternatives aux querelles et aux décisions de planification douteuses.

L’Institut des associations communautaires recommande aux propriétaires de vérifier si leurs collectivités ont mené une étude sur les réserves pour planifier la réparation et le remplacement d’éléments majeurs tels que le toit ou les surfaces extérieures d’un bâtiment. L’organisation consultative exhorte également les propriétaires à vérifier si leur association dispose d’un fonds de réserve suffisant pour les urgences et les coûts importants.

Le complexe a-t-il besoin d’un ingénieur professionnel pour évaluer l’intégrité structurelle du bâtiment, ainsi que les zones critiques telles que les balcons et les cages d’escalier ? Les propriétaires devraient lire les communications des conseils d’administration des associations et assister aux réunions du conseil où ils peuvent discuter des réserves financières et de la planification financière.

Pour les membres du conseil d’administration, l’institut recommande de déterminer si des composants structurels pourraient nécessiter une réparation ou un remplacement, ainsi que si une inspection par un expert est nécessaire. Les membres du conseil d’administration devraient également avoir une communication régulière avec les propriétaires sur les problèmes structurels, les réserves et les plans financiers, a déclaré l’organisation.

De plus, les membres du conseil d’administration doivent être transparents avec les membres de l’association concernant les coûts de réparation estimés et si une évaluation spéciale pourrait être nécessaire pour payer le travail.

La Fondation pour la recherche sur les associations communautaires a cité l’association Island J Condominium comme une récupération réussie du statut de copropriété en difficulté. « Apprenez à connaître et à comprendre votre public afin de pouvoir l’éduquer sur les réalités de sa situation », a conseillé l’organisation. « Les propriétaires ont besoin de beaucoup de données et d’informations avant de faire confiance à un étranger » comme un ingénieur ou un entrepreneur.

Contributeurs : Romina Ruiz-Goirienne, Grace Hauck