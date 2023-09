De nombreux habitants de Marrakech dorment dehors pour la deuxième nuit après le séisme au Maroc

Les familles de Marrakech se sont regroupées jusqu’aux petites heures du dimanche, passant une deuxième nuit dans la rue alors que le tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis plus d’un demi-siècle a laissé nombre d’entre elles craignant que leur maison ne soit plus sûre pour y retourner.

L’incertitude s’est emparée de nombreuses personnes à Marrakech, à environ 70 km (45 miles) au nord-est de l’épicentre, car elles craignaient que le séisme qui a tué plus de 2 000 personnes n’ait endommagé leurs maisons ou qu’une réplique ne les détruise dans les heures ou les jours à venir.

Depuis le séisme de vendredi, le pire que ce pays d’Afrique du Nord ait connu depuis 1960, Mouhamad Ayat Elhaj, 51 ans, a dormi dans la rue avec sa famille à proximité de la médina historique de la ville après avoir constaté des signes de dégâts dans sa maison, notamment des fissures dans les murs.

«Je ne peux pas dormir là-bas. Je demande aux autorités de m’aider et de faire venir un expert pour évaluer s’il est possible pour moi de retourner à la maison ou non. S’il y a un risque, je ne retournerai pas à la maison », a-t-il déclaré à Reuters.

Dans certaines régions du Maroc, les gens ont passé la nuit dehors vendredi après le tremblement de terre qui a frappé le pays. Samedi, le nombre de personnes tuées s’élevait à 2 012 et 2 059 autres blessées, selon le ministère de l’Intérieur.

Des habitants se reposent dans la rue du village de Moulay Brahim, dans la province d’Al Haouz, suite au puissant tremblement de terre au Maroc, le 9 septembre 2023. (crédit : REUTERS/NACHO DOCE)

Dommages dangereux aux habitations

Certaines parties de la médina historique de Marrakech, une attraction touristique populaire auprès des Marocains et des étrangers, ont été endommagées lors du tremblement de terre. Samedi, des Marocains et des étrangers se promenaient dans la ville antique, prenant des photos des dégâts et mangeant dans des restaurants populaires tandis que d’autres se rassemblaient pour dormir sur la place principale.

Noureddine Lahbabi, un retraité de 68 ans père de quatre enfants, a déclaré, alors qu’il s’apprêtait lui aussi à dormir dehors pour une deuxième nuit, que les dégâts causés aux maisons étaient affligeants.

« C’est une expérience douloureuse. Quand cela arrive à votre frère ou à votre sœur, c’est vraiment douloureux », a-t-il déclaré.

Mohamed Aithadi, un Américain d’origine maroco-marocaine, inspectait samedi les dégâts causés à une mosquée de la médina, près de l’endroit où vit sa mère. Il a déclaré qu’il se trouvait sur la place principale de la médina lorsque le tremblement de terre a frappé et a exhorté samedi les Marocains à prendre soin des personnes les plus vulnérables.

« Je suis convaincu que notre peuple, notre peuple marocain et notre communauté marocaine peuvent se rassembler et traverser cette épreuve en toute sécurité et pacifiquement », a-t-il déclaré.

Loin de la médina, les familles dormaient dans des espaces ouverts et le long des routes. Jowra, onze ans, s’exprimant aux côtés de son père, a déclaré qu’elle se sentait mal à l’aise de devoir dormir à proximité d’étrangers.