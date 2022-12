De nombreux Français ont juré de boycotter la Coupe du monde. Ensuite, leur équipe a trop bien fait.

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Avant le début de la Coupe du monde au Qatar le mois dernier, un quart des fans de football français ont déclaré dans des sondages qu’ils boycotteraient le tournoi controversé. Il y a eu une indignation généralisée face au traitement réservé par l’État du golfe Persique aux personnes LGBTQ et aux travailleurs migrants, ainsi qu’à l’empreinte carbone du concours.

Mais c’était avant que leur équipe nationale n’entre en finale.

Alors que la France se prépare maintenant pour le match de dimanche contre l’Argentine, les dilemmes moraux qui dominaient autrefois la couverture de la Coupe du monde française deviennent rapidement une réflexion après coup.

“Les Français ne pensaient probablement pas que l’équipe irait aussi loin”, a déclaré Laurent Grün, chercheur en histoire du football dans l’est de la France, qui a décidé de ne pas regarder le tournoi. Même certains membres de sa propre famille qui avaient précédemment rejoint le boycott ont maintenant cédé.

Parmi les supporters de l’équipe de France qui assisteront au match de dimanche, il y aura le président Emmanuel Macron, un fan de football qui s’est déjà rendu au Qatar pour la demi-finale de mercredi et effectue un deuxième voyage dans l’État du Golfe ce week-end.

“Je soutiens l’équipe de France et je pense que les Français le sont aussi”, a déclaré Macron jeudi.

Le président français est l’un des rares hauts responsables européens à avoir assisté à la Coupe du monde de cette année. Mais sa présence au Qatar – et sa récente insistance sur le fait que « le sport ne doit pas être politisé » – semble capturer le sentiment prédominant parmi les fans de football français en ces derniers jours de la Coupe du monde.

Pour ceux qui avaient des doutes sur leurs plans initiaux de boycott, la défense du tournoi par Macron a servi de justification pour céder. Lorsque la France a battu le Maroc en demi-finale de mercredi, plus de 20,7 millions de Français regardaient à la télévision – le plus grand nombre de téléspectateurs en demi-finale depuis 2006, selon Médiamétrie, une société de sondage qui mesure l’audience et l’utilisation des médias.

“Clairement, il n’y a pas d’effet boycott”, a déclaré à l’Agence France-Presse un spécialiste de l’audimat.

Mais le débat sur les dilemmes éthiques du tournoi n’est pas complètement apaisé. Le voyage de Macron cette semaine a redynamisé certains de ses opposants politiques, qui appellent depuis des mois au boycott. Mercredi, un groupe de parlementaires de gauche a observé une minute de silence pour pleurer les travailleurs migrants décédés au Qatar à l’approche de la compétition. Et contrairement aux Coupes du monde précédentes, les grandes villes comme Paris, Bordeaux, Marseille et Strasbourg ne diffuseront pas la finale sur de grands écrans dans de vastes espaces publics. Les bars de Paris devraient être surpeuplés et certains fans pourraient ne pas trouver d’espace pour regarder le match.

Les défenseurs du boycott pointent du doigt une obligation morale qui pourrait être plus forte en France que dans d’autres pays. Les enquêteurs examinent si des responsables français – dont l’ancien président Nicolas Sarkozy – ont joué un rôle dans l’aide au Qatar pour remporter la candidature à l’organisation de la Coupe du monde, a rapporté le journal français Le Monde le mois dernier. Et au milieu d’une enquête explosive cette semaine sur des allégations selon lesquelles des responsables actuels et anciens de l’UE auraient reçu des pots-de-vin du Qatar, le gouvernement Macron fait face à des appels croissants pour freiner l’influence qatarie en France.

L’ancien vice-président de l’UE restera en prison alors que l’enquête sur la corruption au Qatar progresse

“Il était hors de question de mettre en place des zones de visionnement public”, a déclaré plus tôt cette année l’adjoint au maire de Paris chargé des sports, Pierre Rabadan, à propos de la décision de la ville de ne pas accueillir d’événements de visionnement public. Il a cité les conditions de travail au Qatar, les préoccupations environnementales et le fait que les supporters seraient dans le froid car le tournoi se déroule en hiver et non, comme d’habitude, en été.

De toutes les villes françaises qui ont choisi de boycotter la Coupe du monde, cependant, la décision de Paris était la plus déroutante, ont déclaré les critiques.

Le puissant club de football du Paris Saint-Germain (PSG) de la ville appartient à Qatar Sports Investments. Et la maire de gauche de Paris, Anne Hidalgo, qui s’est présentée sans succès contre Macron lors des élections présidentielles plus tôt cette année, n’a pas hésité à montrer son soutien public à l’équipe alors qu’elle semblait convenir aux intérêts de sa ville dans le passé.

Lorsque la star brésilienne du football Neymar a été transférée au PSG en 2017, l’administration d’Hidalgo a autorisé l’illumination de la Tour Eiffel aux couleurs du club.

“Elle s’appuie beaucoup sur l’image du PSG”, a déclaré Bernard Caïazzo, actionnaire du club français de football AS Saint-Étienne, en octobre.

À bien des égards, le boycott par Paris d’une Coupe du monde organisée par un pays qui possède le club de football le plus précieux de la ville a résumé les dilemmes auxquels de nombreuses équipes nationales, villes et gouvernements ont été confrontés pendant cette Coupe du monde : envoyer un signal plus fort aurait souvent été à l’encontre de leur propres intérêts.

Pour David Samzun, maire de la ville de Saint-Nazaire dans l’ouest de la France, et comme Hidalgo membre du Parti socialiste, un boycott de la Coupe du monde aurait été “insoutenable”.

Dans une interview, Samzun a accusé le Qatar de “manque de respect pour les droits de l’homme” et a qualifié le tournoi de cette année de “non-sens environnemental”. Mais il a également pris pour cible le boycott de Paris, le qualifiant d ‘”hypocrite” et suggérant que les responsables locaux n’auraient jamais dû être amenés dans la position actuelle en premier lieu.

Contrairement à beaucoup d’autres villes, Saint-Nazaire présentera dimanche la finale de la Coupe du monde en salle publique. Une retransmission publique de la demi-finale de mercredi a déjà attiré plus de 1 000 personnes dans la fan zone de la ville sur une ancienne base sous-marine.

« La crise économique, la crise énergétique, la guerre aux portes de l’Europe. Quand on regarde les nouvelles, c’est très triste », a-t-il déclaré.

La Coupe du monde, a-t-il ajouté, est une occasion rare de “rassembler les gens, de rechercher des moments populaires et joyeux – et je pense qu’en France, nous en avons vraiment besoin”.

Pour Henrik Selin, un chercheur de l’Université de Boston qui se concentre sur la politique mondiale et régionale, c’est une position compréhensible.

“Il existe de nombreuses preuves suggérant que la FIFA est une organisation complètement corrompue”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que cela devrait être séparé du tournoi une fois qu’il aura commencé.”

Les boycotts des villes françaises semblent être “plus une question de politique intérieure que de relations internationales”, a-t-il ajouté. “Je ne pense pas que cela aide à améliorer le bilan des droits de l’homme au Qatar ou dans tout autre pays.”

Mais le critique du tournoi Grün était plus optimiste quant aux chances de changement, en grande partie parce que l’accent mis sur le rôle des officiels français dans l’attribution de la Coupe du monde au Qatar semble plus grand que jamais.