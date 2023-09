De nombreux États étendent leurs programmes Medicaid pour fournir des soins dentaires à leurs résidents les plus pauvres

NASHVILLE, Tennessee — Pendant des mois, Carlton Clemons a enduré une douleur invalidante causée par une dent de sagesse pourrie. Il ne parvenait pas à dormir, mangeait à peine et dépendait d’analgésiques pour s’en sortir.

Cet homme de 67 ans originaire de Nashville, dans le Tennessee, ne pouvait pas se permettre de consulter un dentiste avec les 1 300 dollars par mois que sa famille reçoit en prestations de sécurité sociale et d’invalidité. Il a donc attendu que l’État déploie cette année un programme offrant des soins dentaires aux plus de 650 000 bénéficiaires de Medicaid comme lui, âgés de 21 ans et plus. Le Tennessee dépense environ 75 millions de dollars par an pour ce programme.

« Mec, je pensais avoir atteint le paradis parce que la douleur était terminée », a-t-il déclaré après l’arrachage de la dent en juillet à la Meharry Medical College School of Dentistry. «Quand ils l’ont retiré, j’étais tellement heureux. J’étais tellement contente. Tout a changé après ça.

Sa femme, Cindy, qui bénéficie également de Medicaid, s’est fait arracher les dents à la clinique.

Medicaid, le programme fédéral et étatique d’assurance maladie pour les pauvres, oblige les États à fournir une couverture dentaire aux enfants mais pas aux adultes. Mais avec une reconnaissance croissante des coûts économiques et sanitaires d’une mauvaise santé dentaire et un afflux de dollars fédéraux en cas de pandémie, six États ont commencé ou élargi cette année leurs programmes Medicaid pour offrir une couverture aux adultes.

L’accès reste difficile dans bon nombre de ces États, certains dentistes refusant de traiter les patients Medicaid. Même ceux qui souhaitent étendre leur pratique se retrouvent pris dans des formalités administratives.

Le Dr Victor Wu, médecin-chef du programme Medicaid du Tennessee, s’est dit satisfait du déploiement des prestations dentaires Medicaid qui a débuté en janvier, mais il reconnaît que l’État doit développer son réseau et augmenter le taux de participation des dentistes.

Alors que les soins dentaires sont souvent considérés comme une routine, les pauvres restent souvent sans soins pendant des années, voire des décennies. Cela entraîne des coûts importants, tant pour les contribuables que pour ceux qui n’ont pas les moyens de se faire soigner.

Une étude de la Texas A&M University a révélé que le traitement des affections dentaires évitables représente jusqu’à 2,5 % des visites aux urgences, pour un coût de 2 milliards de dollars par an. Selon les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, 45 milliards de dollars supplémentaires sont perdus chaque année en productivité aux États-Unis à cause de maladies bucco-dentaires non traitées.

« Vous retardez les soins et vous devenez plus malade, puis cela devient une crise où vous manquez de travail ou vous finissez par vous rendre aux urgences où vous recevez une grosse facture et votre dent ne s’occupe pas réellement », a déclaré le Dr Rhonda Switzer-Nadasdi, directrice générale de l’Interfaith Dental Clinic qui possède des bureaux à Nashville et à Murfreesboro, Tennessee.

« Il faut de bonnes dents pour avoir un bon emploi », a déclaré Switzer-Nadasdi.

Tous les États offrent certaines prestations dentaires Medicaid aux adultes, mais certains les limitent à des segments spécifiques de la population, comme les femmes enceintes ou les personnes souffrant d’une déficience intellectuelle, ou couvrent uniquement les soins d’urgence, selon CareQuest Institute for Oral Health, une organisation à but non lucratif qui préconise pour des soins dentaires élargis.

Hawaï, le Tennessee, le Kentucky, le Michigan, le Maryland et le New Hampshire ont été les derniers à lancer ou à étendre leur couverture dentaire ; ils l’ont fait cette année.

Dans le New Hampshire, l’État dépense 33,4 millions de dollars sur 12 mois pour fournir des soins dentaires à ses 88 000 bénéficiaires de Medicaid.

« On comprend de plus en plus que la santé bucco-dentaire est indissociable des soins de santé », a déclaré le représentant démocrate du New Hampshire, Joe Schapiro, qui était le principal sponsor du projet de loi élargi sur les prestations dentaires. « Le montant d’argent dépensé pour d’autres problèmes de santé liés à la santé bucco-dentaire et le montant d’argent dépensé pour les soins d’urgence lorsque les gens ne peuvent bénéficier d’aucun type de soins préventifs ou réparateurs sont non seulement regrettables pour la santé de ces personnes, mais coûtent également très cher. une énorme somme d’argent. »

Au Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear a mis en place des réglementations d’urgence garantissant qu’environ 900 000 Kentuckiens continueraient d’avoir accès aux soins dentaires après que le corps législatif dirigé par les Républicains ait rejeté sa proposition.

« Nous nous efforçons d’éliminer les obstacles qui empêchent les gens de réintégrer le marché du travail, et c’est exactement ce que fait ce programme », a-t-il déclaré.

Virginia a élargi son programme Medicaid en 2021, budgétiser 282 millions de dollars pour les exercices 2022 et 2023 afin de couvrir les procédures dentaires de plus d’un million de bénéficiaires. L’année dernière, le Kansas a donné accès aux soins dentaires à près de 137 000 bénéficiaires de Medicaid pour un coût de 3,5 millions de dollars en 2022 et de 1,2 million de dollars en 2023.

Même si les défenseurs accueillent favorablement ces changements, le Texas, l’Alabama, le Mississippi, l’Utah et la Louisiane n’offrent encore que des avantages limités.

Même si les États ajoutent une couverture dentaire, des millions de bénéficiaires sont exclus du programme Medicaid à l’échelle nationale dans le cadre d’un examen de l’éligibilité, ce qu’il était interdit aux États de faire pendant la pandémie.

Il y a également de nombreux problèmes dans les États qui ont étendu les soins, notamment le Tennessee. L’un des problèmes les plus importants est que trop peu de dentistes, en particulier dans les zones rurales, acceptent des patients Medicaid, ce qui entraîne de longs délais d’attente et des heures de trajet en voiture à la recherche de soins. Seulement environ 15 % des dentistes prennent Medicaid dans le New Hampshire, 24 % au Tennessee et 27 % en Virginie.

De nombreux dentistes et groupes plaidant pour des soins élargis blâment les taux de remboursement de Medicaid. Le New Jersey ne couvre que 13,3 % de ce que facturent normalement les dentistes, le Michigan 17 % et le Rhode Island 22,4 %, selon les données de 2022 analysées par l’American Dental Association. Illinois, New Yorkl’Ohio et l’Oregon en couvrent chacun un peu plus de 28 %.

Cependant, la plupart des États couvrent entre 30 et 50 %, l’Alaska et le Dakota du Nord couvrant au moins 55 % et le Delaware 76,9 %.

Le Dr Heather Taylor, professeur adjoint à l’École de santé publique Richard M. Fairbanks de l’Université de l’Indiana, a déclaré que certains taux de remboursement Medicaid de l’Indiana pour les soins dentaires n’ont pas augmenté depuis 1998.

«C’est presque comme si nous incitions nos dentistes à ne pas soigner ceux qui en ont besoin, parce que nous ne leur payons même pas la moitié de ce qu’ils pourraient obtenir des assureurs privés», a-t-elle déclaré.

Tennessee Family Dental, qui possède quatre cliniques dans l’État, a connu une demande écrasante de la part des patients Medicaid. Le Dr Ryan O’Neill, un dentiste propriétaire de l’entreprise, a déclaré avoir reçu quelque 300 appels le premier jour et que certains de ses patients avaient voyagé à 30 minutes ou plus.

Il souhaite embaucher davantage de dentistes, mais a déclaré que cela pouvait prendre jusqu’à quatre mois pour en obtenir un certifié sous Medicaid. Il est également aux prises avec un système de facturation Medicaid qui rejette régulièrement certaines demandes et il a déclaré qu’il y avait « beaucoup d’incohérences entre ce qui est approuvé et ce qui est refusé ».

« Les bureaux hésitent à se mettre en réseau car il y a beaucoup d’inconnues », a déclaré O’Neill. « Nous sommes encore en train d’apprendre quelles sont les règles et, vous savez, les essais et les erreurs quant à la manière dont nous sommes censés gérer une situation particulière. »

Danielle Wilkes, une mère de cinq enfants de 26 ans originaire d’Ashland, Tennessee, a conduit 90 minutes pour voir O’Neill après avoir appelé des dizaines de dentistes dans sa région et n’en avoir trouvé aucun qui prenait Medicaid. Sa cousine, June Renee Pentecost, l’a également accompagnée pour se faire soigner.

Au cours des cinq dernières années, Wilkes attendait de voir un dentiste après s’être fait casser plusieurs dents dans un accident de voiture. On lui a dit que cela lui coûterait des milliers de dollars pour plusieurs couronnes, ce qu’elle ne pouvait pas se permettre.

«J’étais en colère au début, mais j’avais l’impression qu’elle ne pouvait rien faire. Je vais juste devoir attendre que mes enfants soient grands », a-t-elle déclaré, ajoutant que la douleur la faisait souvent pleurer.

Mais là, elle était dans un fauteuil dentaire, ses cheveux roses se détachant sur O’Neill et l’assistante dentaire Jasmine Webb en blouse noire. Par la suite, Wilkes à la voix douce a déclaré qu’elle était « tout simplement heureuse » de pouvoir enfin faire le travail, même si elle devait payer 400 $ que Medicaid ne couvrait pas.

Dans une autre pièce, Pentecôte se faisait examiner pour un canal radiculaire. Cela faisait plus d’une décennie qu’elle n’avait pas vu un dentiste pour la dernière fois, car le coût le dissuadait malgré des années de douleur. Mère de cinq enfants, elle pensait que les soins dentaires réduiraient les dépenses consacrées à ses enfants.

« Je ne pouvais pas jouer avec mes enfants parce que j’avais mal à la tête », a-t-elle déclaré.

L’homme de 30 ans était soulagé d’avoir accompli le travail, mais se demandait pourquoi l’État n’avait pas offert cette prestation plus tôt.

« J’espère que ma douleur s’atténuera et cessera une fois que mes dents auront été réparées et que je n’aurai plus autant de maux de tête et que je ne me sentirai pas si mal », a-t-elle déclaré.