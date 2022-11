De nombreux États envoient des chèques pour aider les résidents à lutter contre l’inflation

“Cela permet aux États de jouer au Père Noël”, a déclaré M. Auxier.

Les paiements de l’État sont souvent inférieurs aux chèques de relance envoyés par le gouvernement fédéral en 2020 et 2021, mais peuvent être substantiels, ce qui amène certains économistes à craindre qu’ils n’alimentent l’inflation en encourageant les dépenses. Le Nouveau-Mexique, par exemple, a offert jusqu’à 1 500 $ en rabais et en secours directs. Certains résidents peuvent déposer une déclaration de revenus de l’État 2021 au plus tard le 31 mai de l’année prochaine et être toujours éligibles à un paiement.

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide est généralement synonyme de problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

Certains États, dont la Californie, basent les paiements sur le revenu du contribuable (jusqu’à 250 000 $ pour les célibataires et 500 000 $ pour les couples mariés, en 2020). Ils doivent avoir déposé une déclaration de revenus de l’État avant le 15 octobre 2021. Le crédit de « remboursement d’impôt pour la classe moyenne » de l’État varie de 200 $ à 1 050 $, et les paiements ont commencé en octobre et se poursuivent jusqu’en janvier.

D’autres encore, comme la Caroline du Sud, limitent les remises aux personnes qui avaient une dette fiscale pour 2021, ce qui signifie que les personnes qui n’ont pas dû payer d’impôt l’année dernière n’obtiendront pas de remise. Les remises valent jusqu’à 800 $.

Certains États doivent envoyer des remises. Une loi du Massachusetts exige que les recettes fiscales dépassant le plafond annuel de recettes fiscales de l’État soient restituées aux contribuables, et un audit de l’État a déterminé que le plafond avait été dépassé. Les contribuables recevront des remboursements équivalant à environ 14 % de leur facture d’impôt pour 2021. Les contribuables qui ont déjà déposé leurs déclarations 2021 devraient obtenir leur remboursement d’ici la mi-décembre, selon le site Web de l’État. Si vous n’avez pas encore déposé, vous pouvez toujours obtenir un remboursement si vous déposez avant le 15 septembre 2023.

New York verse des remises aux propriétaires par le biais d’un nouveau programme d’un an basé sur des facteurs tels que le revenu et l’endroit où ils vivent. L’État envoie également des chèques aux familles et aux travailleurs qui demandent le crédit d’impôt pour enfants ou le crédit d’impôt sur le revenu du travail de l’État, et le paiement moyen est de 270 $, a indiqué le bureau du gouverneur. La plupart des New-Yorkais éligibles devraient les avoir reçus fin octobre.