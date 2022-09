De nombreux «enfants boomerang» pandémiques vivent toujours avec maman et papa

À cette fin, la vie multigénérationnelle a connu la croissance la plus rapide chez les adultes de 25 à 34 ans.

Les finances sont la raison n ° 1 pour laquelle les familles doublent, a constaté Pew, en partie à cause de la dette étudiante et des coûts de logement en flèche. La prestation de soins joue également un rôle dans le processus de décision.

Le nombre de ménages comptant deux générations adultes ou plus a quadruplé au cours des cinq dernières décennies, selon un Rapport du Pew Research Center sur la base des données de recensement de 1971 à 2021. Ces ménages représentent désormais 18% de la population américaine, estiment-ils.

Dans l’ensemble, la vie multigénérationnelle est à la hausse et ce depuis des années.

“La pandémie a été une fusée à court terme, mais les niveaux actuels sont encore nettement supérieurs à ce qu’ils étaient en 2019 – et ils ont augmenté au cours des 50 dernières années”, a déclaré Richard Fry, chercheur principal chez Pew.

Aujourd’hui, 25 % des jeunes adultes vivent dans un ménage multigénérationnel, contre seulement 9 % il y a cinq décennies.

Dans la plupart des cas, les 25 à 34 ans vivent au domicile de l’un de leurs parents ou des deux. Une plus petite proportion vit dans sa propre maison et a un parent ou un autre parent plus âgé qui reste avec elle.

Le pourcentage de jeunes adultes vivant avec des parents ou des grands-parents est encore plus élevé chez les hommes et ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire.

“C’est vraiment un filet de sécurité sociale privé pour eux”, a déclaré Fry.

Les jeunes adultes sans baccalauréat ont tendance à gagner beaucoup moins que ceux qui ont terminé l’université, Pew a également trouvé.