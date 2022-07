De nombreux électeurs américains veulent bouleverser le système, selon un sondage

Une majorité d’électeurs américains de presque toutes les données démographiques et idéologiques pensent que leur système de gouvernement ne fonctionne pas, 58 % des personnes interrogées pour un sondage du New York Times/Siena College affirmant que la plus ancienne démocratie constitutionnelle indépendante du monde a besoin de réformes majeures ou d’une refonte complète. .

Le mécontentement des républicains est motivé par leurs doutes généralisés et infondés sur la légitimité des élections nationales. Pour les démocrates, c’est la prise de conscience que même s’ils contrôlent la Maison Blanche et le Congrès, ce sont les républicains, rejoints avec leurs alliés dans les législatures d’État gerrymandered et la Cour suprême, qui atteignent des objectifs politiques longtemps recherchés.

Pour les républicains, la méfiance est une conséquence naturelle de la domination de l’ancien président Donald J. Trump sur le parti et, dans une large mesure, sur la politique américaine. Après sept ans au cours desquels il a attaqué sans relâche les institutions du pays, une large majorité de républicains partagent son point de vue sur l’élection de 2020 et ses conséquences : 61 % ont déclaré qu’il était le vainqueur légitime et 72 % ont décrit le 6 janvier 2021, attaque contre le Capitole comme une protestation qui est devenue incontrôlable.