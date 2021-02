De nombreux démocrates sont furieux de l’acquittement de Trump, mais le président Biden veut juste passer à autre chose

WASHINGTON – Le président Joe Biden a gardé la tête baissée lors du procès de destitution de son prédécesseur, qui s’est terminé samedi après-midi par l’acquittement de Donald Trump.

Et maintenant, il ne peut pas avancer assez vite.

Biden se rend cette semaine dans le Wisconsin et le Michigan pour relever les défis qui feront ou défaire sa propre présidence: vaincre la pandémie et relancer l’économie en difficulté.

Changer non seulement le sujet de la conversation, mais aussi le ton pourrait être tout aussi difficile que de lutter contre le coronavirus. C’était aussi une promesse centrale de sa campagne.

Le sénateur du Delaware Chris Coons, un proche confident de Biden, a joué un rôle clé en empêchant le procès de se prolonger indéfiniment lorsque les démocrates de la Chambre ont voulu appeler des témoins samedi matin.

« Le procès était arrivé à sa conclusion naturelle », a déclaré Coons dimanche lors d’une apparition sur ABC « Cette semaine avec George Stephanopoulos. »

Comme il l’a fait tout au long de la procédure, Biden passera cette semaine à se concentrer sur l’adoption d’un projet de loi sur la lutte contre la pandémie par le Congrès.

Il parlera aux Américains des crises sanitaires et économiques auxquelles le pays est confronté mardi dans une mairie de CNN à Milwaukee.

Jeudi, Biden doit visiter une installation de Pfizer dans l’ouest du Michigan qui pompe des vaccins COVID-19.

La pression publique et privée en faveur d’une législation de secours en cas de pandémie devrait également inclure d’importantes réunions du bureau ovale avant que Biden ne termine la semaine en s’adressant aux dirigeants étrangers lors d’un rassemblement virtuel de la conférence de Munich sur la sécurité vendredi.

« J’ai déjà eu de bonnes conversations avec le président Biden, des conversations fantastiques sur la façon dont il voit les choses », a déclaré dimanche le Premier ministre britannique Boris Johnson sur « Face the Nation » de CBS News. Bien que Trump ait qualifié Johnson de «Trump britannique», le Premier ministre a signalé à la mi-novembre qu’il allait de l’avant et qu’il était prêt à travailler avec Biden sur le changement climatique et d’autres questions.

Mais si Biden est adopté par certains dirigeants étrangers amis de Trump, on ne sait pas s’il peut obtenir le soutien des républicains du Congrès pour ses priorités législatives, en particulier après les émotions brutes suscitées par le procès.

« Ce que nous avons vu dans ce Sénat aujourd’hui était un groupe lâche de républicains », a déclaré samedi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie. Elle était particulièrement dédaigneuse de la condamnation post-acquittement de Trump par le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell.

«C’était un discours très malhonnête», a déclaré Pelosi. «Et je dis cela avec regret parce que je veux toujours pouvoir travailler avec la direction de l’autre parti.»

Del. Stacey Plaskett des Iles Vierges Américaines, qui fait partie de l’équipe de directeurs de la Chambre qui ont servi comme procureurs dans le procès du Sénat, a également exprimé sa frustration avec les républicains, disant à CNN qu’obtenir une condamnation aurait nécessité « plus de sénateurs avec des épines. »

Vidéo:Pelosi se moque des républicains « lâches » du Sénat

Mises à jour politiques en direct:Graham dit que le discours de McConnell faisant exploser Trump après le procès hantera GOP à mi-parcours de 2022

Pelosi a appelé à la création d’une commission, similaire à celle qui a enquêté sur les attentats terroristes du 11 septembre, pour enquêter plus avant sur «les faits, les causes et la sécurité liés à l’attaque terroriste du 6 janvier».

Coons a soutenu l’idée dimanche.

«Je pense que nous devons passer des mois et des mois à dénicher toutes les preuves qui peuvent éventuellement être obtenues grâce à une commission de type 9/11», a-t-il déclaré sur ABC.

Biden, cependant, a adopté la même position sur une commission qu’il l’a fait lorsqu’on lui a demandé si Trump devrait être mis en accusation et condamné.

« C’est au Congrès », a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Un Biden par ailleurs aux lèvres serrées a laissé échapper un petit avis sur la procédure de destitution lors d’une promenade matinale sur la pelouse de la Maison Blanche vendredi pour découvrir les décorations de la Saint-Valentin de sa femme – des cœurs de «bonbons» rouges, roses et blancs surdimensionnés estampillés mots «gentillesse», «guérison», «compassion» et «courage».

« Je suis juste impatient de voir ce que mes amis républicains font – s’ils se lèvent », a déclaré Biden aux journalistes qui ont insisté pour qu’il pense à la conclusion du procès.

Après que Trump ait été acquitté lors d’un vote de 57 à 43 samedi, Biden a attendu plus de six heures avant de peser.

Dans sa déclaration, libéré de la retraite présidentielle à Camp David, Biden a déclaré qu’il pensait à ceux qui ont perdu la vie ou sont toujours aux prises avec la terreur d’avoir vécu le jour où le Capitole américain a été agressé – et pense à tous ceux qui » a démontré le courage de protéger l’intégrité de notre démocratie avant et après les élections.

Biden a inclus les républicains dans cet éloge qui a distingué les fonctionnaires électoraux, les juges, les représentants élus et les travailleurs du scrutin.

Il a également souligné le caractère bipartisan du vote final, au cours duquel sept sénateurs républicains ont voté avec les démocrates pour condamner Trump. Et Biden a noté que même si McConnell, R-Ky., A voté pour l’acquittement, le chef du GOP a déclaré Trump «pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué» l’insurrection au Capitole.

Chaque Américain a la responsabilité de défendre la vérité, de vaincre les mensonges et de mettre fin à «cette guerre incivile», a déclaré Biden.

«Et c’est une tâche que nous devons entreprendre ensemble», a-t-il conclu, «en tant que États-Unis d’Amérique».

Les votes expliqués:Voici pourquoi sept républicains ont trouvé Trump coupable

La promesse électorale de Biden de bipartisme n’était pas une tactique politique, elle fait partie de qui il est, a déclaré Rahm Emanuel, qui était le chef de cabinet du président Barack Obama.

Pour cette raison, Emanuel a fait valoir sur ABC et dans un article d’opinion du Wall Street Journal dimanche, Biden doit obtenir plusieurs victoires bipartites sur son tableau de bord.

«L’authenticité en tant que directeur général est essentielle», a déclaré Emanuel sur ABC. « Vous ne pouvez pas porter un coup à votre personnage. »

Mais les républicains peuvent être motivés à souligner leur opposition à Biden alors qu’ils cherchent à parler d’autre chose que Trump.

« Nous devons regarder vers l’avenir car les idées de notre parti sont plus importantes que jamais, en particulier par rapport à l’administration Biden / Harris », a déclaré le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, l’un des sept républicains qui ont voté pour condamner Trump, sur ABC. . Il a cité l’opposition du GOP à la décision de Biden d’annuler l’oléoduc Keystone XL à titre d’exemple.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a déclaré que le procès avait aidé Biden parce qu’il bloquait la capacité des républicains «à pouvoir réagir à des choses que nous pensons ne pas convenir au pays».

« Quand les républicains se rétabliront », a-t-il déclaré sur ABC, « c’est quand les républicains recommencent à parler des choses en lesquelles ils croient. »

Trump pourrait encore être une distraction pour le GOP par le biais d’enquêtes pénales et civiles étatiques et fédérales sur les impôts de l’ancien président, le financement de la campagne et les opérations commerciales. En outre, McConnell a suggéré que Trump pourrait être pénalement responsable des violences du 6 janvier.

Avis: Aucune condamnation, mais le procès Trump a fourni des preuves précieuses pour d’éventuelles poursuites

‘Juste commencé’:Donald Trump remercie les républicains du Sénat pour leur deuxième acquittement de destitution

Et une commission spéciale, si elle est créée, pourrait découvrir plus de preuves dommageables pour Trump.

Lorsque les responsables de la Chambre ont voulu prolonger le procès de destitution en appelant des témoins, Coons leur a conseillé d’accepter à la place un accord GOP pour inscrire au dossier une déclaration du représentant Jaime Herrera Beutler, R-Wash., À propos des commentaires que Trump avait faits pendant les émeutes.

«Ils auraient pu avoir 500 témoins de plus. Cela n’allait pas changer le résultat », a déclaré Coons sur ABC. «Ce dont nous avions tous besoin, c’était plus de courage républicain.»

Mais Coons a déclaré qu’il y avait encore plus de preuves que le peuple américain avait besoin et méritait d’entendre, même s’il voyait des motifs pour de nouvelles actions en justice contre Trump.

Dans le même temps, cependant, Coons a déclaré que le Congrès devait maintenant se joindre à Biden pour se concentrer sur la lutte contre le coronavirus et la revitalisation de l’économie.

«Je pense que cette phase de responsabilité passe maintenant aux tribunaux», a-t-il dit, «et nous, au Congrès, devons aller de l’avant.»

« Le tribalisme est une sacrée drogue »:Le procès de destitution de Trump rouvre les lignes de bataille du GOP alors même qu’il est acquitté