De nombreux Britanniques disent qu’ils passeront Noël loin de chez eux – pour économiser de l’argent sur les fêtes et éviter les réunions de famille gênantes

PRÈS d’un tiers des adultes prévoient de passer la saison des fêtes loin de chez eux cette année – beaucoup d’entre eux le font pour éviter des fêtes coûteuses et des réunions de famille gênantes.

Une étude portant sur 2 000 personnes qui fêtent Noël a révélé que 31 % ne seront pas chez elles le 25 décembre, dont 10 % à l’étranger.

Les destinations les plus populaires pour ceux qui s’envolent sont la France (27 %), l’Italie (26 %) et la Suisse (21 %).

Pour 27%, ils veulent simplement s’éloigner du Royaume-Uni, tandis que d’autres voyagent pour voir de la famille ou des amis qui vivent à l’étranger (13%) ou profitent au maximum de la première année sans aucune restriction de verrouillage (10%).

Mais 36% ont admis qu’ils voyageaient pour éviter d’avoir à payer pour assister à des fêtes ou à d’autres traditions coûteuses.

Et 32% pensent même que partir est une meilleure option financièrement car ils n’ont pas à payer pour chauffer leur maison ou pour d’autres factures de services publics.

Malgré cela, 45% de ceux qui voyagent ce Noël ont dû modérer leurs projets en raison de la crise du coût de la vie, en partant pour une durée plus courte (61%) ou en optant pour un logement moins cher (55% ).

Un porte-parole de Virgin Media O2, qui a commandé la recherche pour mettre en évidence son offre d’itinérance inclusive dans l’UE, a déclaré : “Après des années de plans imprévisibles, il est agréable de voir autant de personnes prévoient de s’évader ce Noël.

« Qu’il s’agisse de rendre visite à des êtres chers à l’étranger, de s’évader sous le soleil d’hiver ou de partir pour une aventure saisonnière, les gens semblent passer plus de temps cette année à trouver la meilleure offre pour leur escapade festive.

“Nous savons que c’est une période coûteuse, donc pouvoir contacter facilement la famille et les amis à la maison pour leur souhaiter un joyeux Noël sans craindre les frais d’itinérance est un souci de moins – quelque chose dont les clients O2 peuvent tirer le meilleur parti avec l’itinérance incluse dans l’UE.”

L’étude a également révélé qu’avec la crise du coût de la vie, 73% estiment qu’il est important de rechercher les meilleures offres de voyage cette année.

TOP 10 DES RAISONS DE PASSER NOËL LOIN DE LA MAISON 1. Pour éviter d’avoir à payer pour assister à des fêtes de Noël/traditions coûteuses 2. C’est une option plus abordable que de rester à la maison (coûteux pour chauffer la maison/les factures, etc.) 3. C’est une tradition annuelle 4. Pour s’éloigner du Royaume-Uni en général 5. Pour quelque chose de différent 6. Pour échapper à votre famille 7. Pour voir de la famille/des amis qui vivent à l’étranger 8. Moins de pression pour voir tout le monde à la maison 9. Pour vous remonter le moral 10. C’est la première année que vous pouvez le faire depuis le confinement/la pandémie

En conséquence, les voyageurs ont passé 37 minutes à rechercher les meilleures offres de vols en ligne, 40 minutes à rechercher les destinations les plus abordables et 38 minutes sur les sites de comparaison de prix.

Alors que 38% ont passé plus de temps que d’habitude à rechercher des offres en ligne et 37% ont demandé conseil à des experts du voyage ou à des influenceurs.

Mais pour 40 % de ceux qui partent, il s’agit d’un voyage reporté de 2020 ou 2021 en raison de restrictions.

Il est également apparu que si les voyageurs sont susceptibles d’être avec leur partenaire (49%), leurs parents (39%) et leurs frères et sœurs (32%), 82% considèrent que la connectivité est importante pour pouvoir rester en contact avec leur famille et leurs amis au fil des ans. Noël.

Les appels vidéo sont le moyen le plus probable de le faire (50 %), ainsi que les SMS (48 %), les messages WhatsApp (47 %) et les appels téléphoniques (43 %).

TOP 10 DESTINATIONS POUR PASSER NOËL À L’ÉTRANGER CETTE ANNÉE 1.France 2. Italie 3. Suisse 4. Hongrie 5. Australie 6. Autriche 7. Nouvelle-Zélande 8. Amérique 9. Espagne 10. Canada

Mais 32% des personnes interrogées, via OnePoll, pensent que tout le monde devrait vivre Noël à l’étranger au moins une fois et 27% aimeraient le faire à l’avenir.

Abena Kusi, experte en voyages et propriétaire du blog @travellingtuesdays, a déclaré : « Noël est généralement une période coûteuse pour beaucoup, mais la crise du coût de la vie signifie que les gens ressentent vraiment la pression cette année.

« C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles les voyageurs passent beaucoup plus de temps à rechercher leurs vacances afin de trouver les meilleures offres de vols, d’hébergement et d’activités à l’étranger.

“Cependant, ce qui est souvent négligé, c’est le coût des forfaits de téléphonie et de données, et ceux qui voyagent ce Noël doivent s’assurer qu’ils obtiennent également les meilleures offres pour rester connectés et éviter des frais d’itinérance coûteux.”