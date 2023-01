De nombreux Britanniques admettent qu’ils ne peuvent pas effectuer de tâches simples dans leur maison, y compris changer une AMPOULE

De nombreux Britanniques ont admis qu’ils ne pouvaient pas effectuer des tâches simples dans leur maison, comme changer une ampoule ou accrocher une photo.

Dans une étude récente portant sur 2 000 adultes, seuls 46 % seraient à l’aise pour accrocher une photo, tandis que seulement 17 % pourraient arrêter une toilette qui coule.

Seuls 11 % seraient prêts à changer un radiateur, tandis que le tri d’un fusible est faisable pour seulement 42 %.

L’étude, commandée par Sunny Solanky, ingénieur de service et de réparation de British Gas, a révélé que seulement 54% des Britanniques sont sûrs de changer une ampoule 1 crédit

L’étude a également révélé que seulement 38% craignaient de changer de réseau électrique 1 crédit

Moins de 37 % des Britanniques ont essayé en vain de s’attaquer aux tâches de bricolage sans intervention professionnelle 1 crédit

Et seulement 41 % sont convaincus qu’ils pourraient couper l’eau à la maison, et seulement 54 % pensent qu’ils sont capables de changer une ampoule.

Il est également apparu que quatre personnes sur 10 ont peur des travaux de bricolage impliquant du gaz de quelque manière que ce soit, et 38% craignent l’électricité.

Mais 29 % ne savaient pas qu’ils pourraient finir par être laissés de côté parce que les appareils ne sont pas aussi efficaces qu’ils devraient l’être.

Sunny Solanky, ingénieur de service et de réparation chez British Gas, qui a commandé la recherche, a déclaré: «Il y a beaucoup de défauts courants dans la maison qui sont assez faciles à étouffer dans l’œuf avant qu’ils ne deviennent de plus gros problèmes – sans parler de s’assurer que tout fonctionne correctement, sans consommer plus d’énergie qu’il n’en faut.

“L’intervention est souvent moins chère que le remplacement – mais si les résultats de la recherche suggèrent que les Britanniques pourraient améliorer un peu leurs compétences en matière de bricolage de base, il est important de ne pas surestimer vos propres capacités, en particulier lorsque le gaz et l’électricité sont impliqués.”

L’étude a également révélé que 37% ont essayé d’entreprendre un travail d’entretien ménager ou de bricolage, pour se tromper complètement.

Et au cours des 12 derniers mois seulement, cela est arrivé à ces personnes en moyenne trois fois chacune.

Mais 20% ont eu quelque chose de grave dans leur maison – comme une chaudière qui casse – parce qu’ils ont ignoré un problème mineur pendant trop longtemps.

Alors que la moitié de ceux qui ont confiance en leurs compétences en bricolage ont admis reporter des travaux, ils savent qu’ils peuvent le faire eux-mêmes.

Pour 45 %, le manque de temps les empêche de se déplacer, même s’ils savent qu’ils doivent le faire, tandis que 43 % citent un manque de fonds pour les fournitures.

Mais 37% n’aiment tout simplement pas faire les tâches, selon la recherche OnePoll.

Cependant, 49 % souhaitent s’occuper eux-mêmes de leur maison en 2023.

Ceci malgré le fait que 39% avouent qu’en général, ils ne sont pas aptes à s’en tenir à leurs résolutions du nouvel an.

Sunny Solanky a ajouté : « Faire des petits boulots et être coincé dans des réparations à domicile peut en fait être très satisfaisant – surtout si vous savez ce que vous faites.

« S’il y a un travail qui vous rend nerveux, demandez-vous si vous êtes la bonne personne pour cela – surtout s’il s’agit de gaz, d’eau courante ou d’électricité.

“Si vous ne l’êtes pas, ne tardez pas – faites simplement appel à un expert pour vous aider.”