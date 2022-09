De nombreux athlètes à la retraite ont du mal à «défaire leur identité» après la fin de leur carrière

Kaetlyn Osmond a été comme un bateau à la dérive en mer.

Quatre ans après avoir pris sa retraite de la compétition, la championne du monde de patinage artistique dit qu’elle commence tout juste à trouver ses marques en tant qu’ancienne athlète.

“Certainement plus difficile que prévu”, a déclaré Osmond. “Mentalement, la retraite est difficile car on perd une grande partie de l’identité que l’on a eu toute sa vie.”

Au cours des dernières semaines, plusieurs athlètes de haut niveau ont pris leur retraite. Serena Williams a annoncé qu’elle “évoluait loin du tennis”. La légende de la WNBA, Sue Bird, a pris sa retraite après 21 ans dans la ligue. Et Roger Federer a annoncé sa retraite jeudi, affirmant que la Laver Cup, du 23 au 25 septembre à Londres, sera son dernier tournoi.

Cara Button, qui a conseillé des athlètes canadiens à la retraite pendant 16 ans, affirme que si certains trouvent qu’il est relativement facile de passer à autre chose, aucun athlète ne fait la transition complètement indemne.

“L’identité est énorme. Qui suis-je, si je ne suis pas un athlète ? Comment puis-je me présenter ? Qu’est-ce qui est intéressant chez moi en dehors du sport ?” dit Bouton. “C’est aussi le deuil de la perte de ce qu’ils aimaient faire et qu’ils ne peuvent plus faire.”

Button est le directeur principal de Game Plan, qui a été créé il y a sept ans par les Comités olympique et paralympique canadien et le réseau d’instituts sportifs du pays en tant que programme de bien-être et de transition de haute performance.

“Je n’étais pas préparé”

Osmond, 26 ans, a remporté le titre mondial en 2018 un mois après avoir remporté le bronze en simple féminin aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Elle n’avait que 22 ans et n’avait pas prévu de prendre sa retraite cette année-là.

“Alors, quand je suis sortie, je n’étais pas préparée”, a-t-elle déclaré. “Tout ce que je savais, c’est que je ne pouvais plus me convaincre de m’entraîner, de concourir.”

Couper le lien, cependant, s’est accompagné d’un sentiment de perte immédiat et profond.

“Il y a eu une perte de validation”, a-t-elle déclaré. “Pendant longtemps, vous êtes au centre de la conversation, vous êtes à la mode sur les réseaux sociaux. Et puis la prochaine chose que vous savez, c’est que vous êtes complètement oublié.”

Les problèmes d’image corporelle d’Osmond qui la harcelaient en tant que patineuse se sont amplifiés après sa retraite.

“Je n’arrivais pas à me convaincre d’aller dans un gymnase”, a déclaré le joueur de 26 ans. “Et une fois que j’ai commencé à sentir mon corps changer – évidemment parce que je ne m’entraînais pas cinq heures par jour et que je me concentrais uniquement sur mon apparence et sur le fonctionnement de mon corps – j’ai commencé à beaucoup lutter, et en fait, aller dans un gymnase, j’ai commencé à avoir crises de panique.

“Il a fallu presque deux ans avant que je puisse me convaincre d’aller dans un gymnase … Cela fait quatre ans et j’essaie toujours d’entrer dans le gymnase sans ressentir ce genre de panique.”

REGARDER | Osmond revient sur sa carrière sportive :

Kaetlyn Osmond revient sur son illustre carrière de patineuse artistique La grande patineuse artistique canadienne Kaetlyn Osmond s’est entretenue avec Andri Petrillo de CBC Sports pour discuter de ce qui l’attend après avoir annoncé sa retraite du patinage artistique de compétition jeudi.

Miranda Ayim, ancienne capitaine de l’équipe féminine de basketball du Canada, a pris sa retraite après ses troisièmes Jeux olympiques à Tokyo. Elle s’est écrasée chez ses parents pendant une semaine entière après les Jeux.

“J’ai juste passé du temps de qualité avec eux”, a-t-elle déclaré. “Quelques larmes ont peut-être été versées, mais vous avez besoin de ce processus de deuil et de transition et d’avoir des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir à travers cela.”

La joueuse de 34 ans, qui a disputé ses six dernières saisons professionnelles en France, a déclaré qu’il était essentiel d’être préparée. Elle a cité Carl Jung : “Jusqu’à ce que vous rendiez l’inconscient conscient, il gouvernera votre vie et vous l’appellerez le destin.”

“Soyez conscient de la réalité de la transition, que ça ne va pas être facile, toute votre identité d’athlète est liée à votre sport, et ce depuis si longtemps, alors réalisez qu’il va y avoir un peu d’effritement de cette identité », a-t-elle dit. “Et ça va être un processus un peu douloureux.”

Nouvelles carrières

La star du patinage de vitesse sur piste courte Charles Hamelin a pris sa retraite après ses cinquièmes Jeux olympiques à Pékin. Il avait initialement prévu de se retirer après les Jeux de 2018, donc le joueur de 38 ans a eu plus de temps pour se préparer à l’impact.

“Cela m’a donné quatre ans de plus pour m’assurer que tout était en place pour ma retraite”, a déclaré Hamelin. “Et donc, je n’avais pas peur.”

Il est copropriétaire de Nagano Skate, une entreprise qui vend du matériel de patinage de vitesse et propose des entraînements par le biais de son académie, depuis 2016. Après un été chargé qui comprenait le mariage de sa partenaire de longue date Geneviève Tardif et une lune de miel en Afrique du Sud, il a commencé un emploi à temps plein. 1er septembre à titre de directeur des opérations à la SODEM, une entreprise propriétaire d’installations récréatives au Québec.

Le sextuple médaillé olympique peut annoncer la date de son dernier entraînement. C’était le 8 avril.

“Les gens me demandent ‘Est-ce que ça te manque, est-ce que tu [wish you could] retourner sur la glace et s’entraîner? et je suis comme, ‘Pas question,” il a ri. “Je suis allé voir [skaters] quelques fois pendant les entraînements et la course d’été. Et j’étais juste heureux d’être de l’autre côté des planches à les regarder, c’était vraiment, vraiment amusant. La douleur dans mes jambes ne me manque pas pendant les entraînements de patinage de vitesse sur piste courte. »

REGARDER | Hamelin parle d’une course finale “émotionnelle”:

Charles Hamelin dit que la dernière course a été “l’un des moments les plus émouvants de ma vie” Le grand patineur de vitesse canadien sur piste courte Charles Hamelin parle de sa carrière après avoir conclu avec une médaille de bronze aux championnats du monde.

Nam Nyugen a appelé cela une carrière après les championnats canadiens de patinage artistique en janvier. Le joueur de 24 ans, qui a remporté le titre mondial junior en 2014, entraîne maintenant des joueurs de hockey en patinage intensif. Jack McBain des Coyotes de l’Arizona et Paul Ludwinski, l’attaquant des Frontenacs de Kingston et choix de deuxième ronde au repêchage de Chicago, comptent parmi ses clients.

Qu’est-ce qui lui manque dans le patinage artistique ?

“Rien”, a déclaré Nguyen, puis a ajouté : “Je manque de jouer devant le public. Mais en réalité, il n’y a vraiment pas grand-chose qui me manque dans le patinage artistique. Les deux dernières années en tant qu’athlète m’ont vraiment bouleversé mentalement. [due to the COVID-19 pandemic].”

Nguyen, qui a acheté des patins de hockey et un bâton pour son nouveau concert – il a dit avec plaisir qu’il avait mal aux épaules après avoir appris à lancer une rondelle – a récemment assisté à une compétition de patinage artistique en coupe. Il n’a pas réussi à raviver l’amour pour le sport.

“Cela m’a juste repoussé plus loin parce que je me suis souvenu à quel point je me sentais horrible pendant mon échauffement et à quel point je me sentais nerveux, et assis là devant la télé, je me dis:” Je suis tellement content de ne pas faire plus ça.

“Je refuse toujours d’enseigner le patinage artistique. Je suis juste amoureux de ce nouveau truc que je poursuis en ce moment.”

Le maintien de la forme physique est un défi

Trouver la cohérence dans la forme physique peut être problématique après la retraite, a déclaré Button. Certains, comme l’ancien capitaine de hockey sur gazon Scott Tupper, se lancent dans la course de fond.

“Parce qu’ils sentent qu’ils ont besoin d’un objectif à fixer”, a déclaré Button.

Tupper, entraîneure adjointe de l’équipe féminine de l’Université du Maryland, a complété quelques demi-marathons depuis sa retraite après les Jeux olympiques de Tokyo. Son « chimère » est de se qualifier pour le marathon de Boston.

“L’élément compétitif est un élément important en termes d’avoir un objectif pour me garder [motivated] – c’est la seule chose qui peut vous blesser, c’est quand vous n’avez pas de raison de sortir du lit, de lacer vos chaussures et de faire de l’exercice”, a-t-il déclaré.

“L’exercice est votre anti-stress, votre thérapie, c’est tout un tas de choses.”

Les athlètes recherchent souvent des activités à haute adrénaline à la recherche de cette course compétitive.

Osmond a essayé le snowboard, le VTT et le surf, et aimerait essayer le parachutisme.

“J’aime faire des montagnes russes et des trucs comme ça”, a déclaré Osmond. “Cela me donne une ruée. C’est la chose la plus proche que j’ai trouvée pour ressentir ce sentiment de papillon nerveux. C’est l’une des choses qui me manque le plus.”

Le champion olympique de bobsleigh Justin Kripps, qui a annoncé sa retraite le mois dernier, a déclaré qu’il avait eu assez d’adrénaline “pour durer toute une vie”.

“Je me suis mis dans suffisamment de situations dangereuses en bobsleigh”, a déclaré Kripps, qui a remporté l’or en bob à deux aux Jeux de 2018 et le bronze en bob à quatre l’hiver dernier à Pékin.

“Ce qui me manquera, c’est ce sentiment de travailler avec votre équipe. Tout se passe en une minute ou deux minutes, la course est si intense et puis c’est fini et vous avez une grande fête”, a déclaré Kripps, 35 ans, qui est maintenant un entraîneur de l’équipe canadienne. “Cela va être très difficile à recréer.”

Mandy Bujold, 11 fois championne nationale des poids mouches qui a pris sa retraite après Tokyo, est enceinte de sa deuxième fille, mais reste une habituée de sa salle de boxe.

“La boxe est toujours quelque chose qui me passionne beaucoup, du côté de l’activité physique. Donc, pour moi, c’est un exutoire naturel”, a déclaré Bujold. “Et puis la camaraderie, j’ai mes coéquipiers et les gens avec qui je traîne qui ont été mon cercle social pendant si longtemps, et j’en ai toujours envie.”

Le double olympien manque la ruée qui frappe inévitablement quelques instants avant de monter sur un ring.

“Il y a beaucoup d’émotions, alors qu’en ce moment ma vie est assez simple, vous n’avez pas ces hauts et ces bas vraiment hauts. Ça me manque vraiment”, a déclaré Bujold.

Bujold, à droite, dit qu’elle reste passionnée par la boxe à la retraite. (Frank Franklin II/Associated Press)

Éducation partiellement financée par le gouvernement

Les athlètes canadiens reçoivent également 5 500 $ pour l’éducation pour chaque année où ils sont financés par le gouvernement fédéral, jusqu’à un maximum de 27 000 $. Il peut être utilisé jusqu’à cinq ans après la retraite d’un athlète.

Osmond étudie les médias à l’Université de l’Alberta. Elle a d’abord déménagé à Toronto après sa retraite, coupant les liens avec la communauté du patinage, y compris ses coéquipiers, le psychologue du sport et l’entraîneur de longue date Ravi Walia.

“Je me suis juste enfuie de tout cela et j’ai dû le découvrir moi-même – ce qui ne s’est pas très bien passé”, a-t-elle déclaré.

Elle est retournée à Edmonton il y a un an et demi, pour se rapprocher de ses parents et des autres membres de son système de soutien. Elle a trouvé le bonheur d’entraîner dans son ancien club, l’Ice Palace.

“Regarder quelqu’un apprendre quelque chose de nouveau ou le comprendre un peu mieux, c’est excitant pour moi”, a déclaré Osmond. “Et puis finalement, je veux juste voir leur joie. Si je peux voir qu’ils s’amusent, cela me donne beaucoup de fierté.

“Je veux que le patinage soit un endroit excitant, parce que c’était ce que c’était pour moi toute ma vie, j’aimais aller à la patinoire, j’aimais mes amis que j’avais là-bas. Tout ce qui en découlait n’était qu’un ajout prime.”