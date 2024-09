De nombreux anciens joueurs de la NFL pensent être atteints d’ETC, ce qui augmente le risque de suicide | Santé

Principaux points à retenir

Un retraité de la NFL sur trois pense avoir subi des lésions cérébrales liées au football

Les anciens joueurs qui pensent souffrir d’ETC sont deux fois plus susceptibles d’avoir des pensées suicidaires

La peur de l’ETC semble ronger la santé mentale de certains joueurs, selon les chercheurs

LUNDI 23 septembre 2024 (HealthDay News) – Un ancien joueur de la NFL sur trois pense avoir subi des lésions cérébrales liées au football qui causent des dommages incalculables à sa vie, selon une nouvelle étude.

Malheureusement, leurs craintes pourraient nuire à leur santé mentale en plus des risques auxquels ils sont confrontés. blessures à la tête soutenues tout au long de leur carrière, rapportent les chercheurs.

Environ un tiers des près de 2 000 joueurs retraités de la NFL pensent souffrir d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie cérébrale dégénérative liée à des traumatismes crâniens répétés, ont rapporté des chercheurs le 23 septembre dans la revue JAMA Neurologie.

Les joueurs qui soupçonnent être atteints d’ETC ont signalé beaucoup plus de problèmes de fonctionnement cérébral, de faible taux de testostérone, de dépression et de douleur chronique que ceux qui ne pensent pas être atteints de cette maladie, ont constaté les chercheurs.

En outre, environ 25 % des joueurs qui pensent souffrir d’ETC ont également signalé des pensées ou des comportements suicidaires, contre environ 5 % de ceux qui ne pensent pas souffrir d’ETC, selon les résultats.

Les retraités de la NFL qui pensent souffrir d’ETC sont deux fois plus susceptibles de signaler des pensées suicidaires fréquentes, même après avoir pris en compte les symptômes de dépression, ont indiqué les chercheurs.

Ces symptômes sont potentiellement liés à la peur à laquelle sont confrontés les retraités de la NFL qui sont certains d’être atteints d’ETC et s’attendent à un déclin long et atroce de leurs fonctions mentales, ont déclaré les chercheurs.

Les maladies cérébrales incurables comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington ont également été associées à des taux de suicide élevés.

« En tant qu’êtres humains complexes, nos croyances peuvent avoir un impact important sur notre santé », a déclaré le chercheur Dr Ross Zafontechef du service de médecine physique et de réadaptation au Massachusetts General Hospital et au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

« Les symptômes qui suscitent des inquiétudes concernant l’ETC sont réels et les inquiétudes concernant l’ETC sont valables, mais il est essentiel de comprendre qu’avoir des peurs persistantes à propos de cette maladie peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale », a ajouté Zafonte dans un communiqué de presse de l’hôpital.

Les médecins peuvent aider les retraités de la NFL à surmonter leurs craintes en traitant efficacement les problèmes de santé que les anciens joueurs pourraient attribuer à l’ETC, ont déclaré les chercheurs.

« De nombreuses pathologies communes aux anciens joueurs de la NFL, comme l’apnée du sommeil, le faible taux de testostérone, l’hypertension artérielle et la douleur chronique, peuvent entraîner des problèmes de réflexion, de mémoire et de concentration », a déclaré l’enquêteur principal. Rachel Grashowchercheur scientifique à la Harvard TH Chan School of Public Health.

« En attendant que la recherche sur l’ETC progresse pour mieux répondre aux expériences des joueurs en vie, il est impératif d’identifier les pathologies qui peuvent être traitées », a ajouté Grashow. « Ces efforts peuvent réduire les risques que les joueurs attribuent prématurément leurs symptômes à l’ETC, ce qui peut conduire au désespoir et à des pensées d’automutilation. »

Les joueurs peuvent également s’aider eux-mêmes en choisissant un mode de vie sain, a déclaré le chercheur principal Dr Aaron Baggishprofesseur de médecine à l’Université de Lausanne en Suisse.

« Des interventions telles que la perte de poids, l’exercice, l’amélioration du sommeil et la mise en œuvre d’un régime pauvre en sel peuvent améliorer la fonction cognitive », a déclaré Baggish.

Plus d’informations

La faculté de médecine de Harvard en dit plus sur CTE.

SOURCE : Mass General Brigham, communiqué de presse, 23 septembre 2024

Ce que cela signifie pour vous

Les personnes préoccupées par l’ETC doivent demander à leur médecin quel traitement appliquer pour les symptômes qu’elles soupçonnent d’être dus à des lésions cérébrales.