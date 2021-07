De nombreux Américains renonceraient à TOUT leur argent pour mener une vie «plus propre» et voudraient abandonner la restauration rapide

PLUS d’un Américain sur 10 renoncerait à tout son argent pour mener une vie « plus propre », selon une nouvelle étude.

Une enquête récente menée auprès de 2 000 Américains a révélé que les gens essaient d’être plus durables après la pandémie, avec plus d’un sur cinq n’achetant plus d’articles à usage unique et abandonnant les aliments transformés.

Parmi les facteurs qui ont incité les gens à commencer à vivre de manière plus durable, citons une prise de conscience accrue de l’impact sur leur santé (43 pour cent) et l’environnement (42 pour cent), ainsi qu’une plus grande reconnaissance des ingrédients nocifs (40 pour cent).

Vivre de manière plus durable et faire plus attention à sa santé s’est également répercuté dans d’autres domaines de notre vie. L’étude a également révélé que 64% des personnes interrogées ont commencé à prendre leurs soins de la peau plus au sérieux.

Des influenceurs aux célébrités, les inspirations ne manquent pas pour mieux prendre soin de sa peau. Lorsqu’on leur a demandé quelles célébrités avaient la plus belle peau de tous les temps, plus d’une sur 10 a nommé Beyoncé.

Menée par OnePoll et commandée par Bliss, l’étude a également demandé aux gens dans quelle mesure ils réfléchissaient au degré de consommation et de respect de l’environnement de leurs produits préférés.

Plus de deux sur cinq ont déclaré qu’ils utiliseraient des produits plus durables s’ils avaient une meilleure connaissance de ce que sont les produits « propres ».

Bien que les médias sociaux et la culture pop aient rendu la durabilité à la mode, 36% des Américains ont déclaré qu’ils comptaient avant tout sur l’expertise de leur famille et de leur médecin pour choisir des produits de soins personnels.

« Il est intéressant de noter que les consommateurs sont souvent confus par ce que signifie être propre, près de la moitié des personnes interrogées estimant que la beauté propre coûte cher par défaut. Mais trouver des soins de la peau propres, efficaces et abordables est possible, même dans votre pharmacie locale », a déclaré Tina Pozzi, chef de la marque chez Bliss.

« Cinquante-huit pour cent souhaitent faire des choix plus éthiques lors de l’achat de produits de soins de la peau et choisir des produits de soins personnels certifiés B Corp peut contribuer à cet objectif. »

Près des deux tiers (64%) lisent toujours les étiquettes sur les produits de beauté qu’ils achètent, et plus de la moitié (55%) considèrent la production éthique d’un produit avant d’acheter.

Seulement 26% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient parfaitement sûres de la provenance des ingrédients de leurs produits, tandis que seulement 34% étaient convaincus qu’elles connaissaient l’impact à long terme sur leur santé et seulement 22% ont déclaré qu’elles étaient conscientes de l’impact environnemental.

Dans la poursuite d’un mode de vie plus éthique, les gens accordent la priorité au statut sans cruauté d’un produit (48 %) et au fait qu’il ait ou non un emballage recyclable (40 %).

Pourtant, 48% pensent que faire des choix plus durables est coûteux et un sur cinq pense que c’est inaccessible.

« Alors que 64 pour cent des Américains lisent les étiquettes de leurs produits de beauté, notre étude a également découvert qu’un sur sept ne comprend pas les expressions écologiques », a ajouté Pozzi. «Ce manque de connaissances peut empêcher les gens d’avoir l’impact qu’ils souhaitent sur leur propre santé, ainsi que sur l’environnement.

Par exemple, seulement une personne sur 10 sait ce qu’est une société certifiée B. Cela oblige les entreprises à pratiquer la transparence et la durabilité et à tenir compte de l’effet de leurs décisions sur la communauté et l’environnement. »

POURQUOI LES AMÉRICAINS SONT-ILS DEVENUS PLUS DURABLES AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE ?

Je suis plus conscient de son impact sur ma santé 43%

Je suis plus conscient de son impact sur l’environnement 42%

Je suis plus conscient des ingrédients nocifs 40%

Pour réduire les déchets dans ma maison 38%

Pour le bien-être de ma famille 31%

Mes amis m’ont inspiré 15%

CE QUE LES AMÉRICAINS abandonneraient pour mener une vie « plus propre »

Malbouffe 37%

Soude 33%

Jeux vidéo 26%

Réseaux sociaux 26%

Café / thé 24%

Abonnement gym 23%

Chocolat 20%

Mon smartphone 18%

Acheter de nouveaux vêtements 16%

TV/streaming pendant un an 14%

Mon ordinateur 13%

Mon micro-ondes 13%

Tout mon argent 12%

Tous les biens matériels 11%

Ma voiture 11%

