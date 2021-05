De nombreux Américains n’ont pas d’épargne d’urgence. Comment les employeurs peuvent aider

Mettre de côté suffisamment d’épargne pour la retraite a toujours été une lutte pour de nombreux Américains.

L’une des raisons pour lesquelles les travailleurs ont tendance à ne pas réussir: ils puisent souvent dans l’argent qu’ils ont mis de côté pour leurs années dorées.

Maintenant, certains experts et législateurs discutent d’une idée qui pourrait aider les travailleurs à éviter cela – en permettant aux employeurs d’offrir des plans d’épargne d’urgence.

Les programmes fonctionneraient de la même manière que les programmes d’épargne-retraite que de nombreux employeurs offrent déjà, permettant aux employés d’épargner pour des événements imprévus parallèlement aux fonds à long terme consacrés à leurs années ultérieures.

L’idée a fait surface lors d’une récente audience du Sénat sur la sécurité de la retraite. La discussion a brossé un tableau sombre de la situation de certains Américains en ce qui concerne la préparation à la retraite.

«Nous étions confrontés à une crise de retraite avant Covid-19», a déclaré la sénatrice Patty Murray, D-Wash. « Mais, comme pour tant d’autres choses, cette pandémie vient de déverser de l’essence sur le feu. »

«Si nous voulons reconstruire notre pays plus fort et plus juste, nous devons faire face au fait que, depuis bien trop longtemps, les façons dont nous aidons les familles à planifier l’avenir sont bloquées dans le passé», a-t-elle déclaré.

Il y a des raisons complexes pour lesquelles les Américains ont eu tant de mal à mettre de l’argent de côté pour l’avenir.

De nombreux travailleurs n’ont pas accès aux régimes de retraite par l’intermédiaire de leurs employeurs. Même ceux qui le font peuvent trouver difficile de mettre de côté l’argent qu’ils pourraient consacrer à d’autres besoins plus immédiats.

Des études montrent également que les Américains ont régulièrement du mal à trouver suffisamment d’argent pour faire face à une dépense imprévue.