De nombreux amateurs de lacs du nord de l’Okanagan et de Shuswap enfreignent les lois pendant l’été

Le BC Conservation Officer Service (BCCOS) a patrouillé les eaux de Shuswap et du nord de l’Okanagan au cours de l’été 2022 et a découvert que près des trois quarts des plaisanciers, des pagayeurs et d’autres personnes profitant des vagues enfreignaient les lois sur la sécurité aquatique.

BCCOS envisage également d’ouvrir un bureau à Salmon Arm.

En 2022, BCCOS a eu son neuvième programme consécutif de patrouille de sécurité des bateaux, effectuant 21 patrouilles sur six plans d’eau qu’il considère comme prioritaires. Il s’agit du lac Kalamalka, qui avait cinq patrouilles, de la rivière Shuswap avec sept, du lac Mabel et du lac Sugar qui ont chacun été patrouillés trois fois, du lac Mara avec deux patrouilles et du lac Swan avec une.

Le pourcentage total de non-conformité était de 71 %. Bien qu’élevé, le nombre est en baisse par rapport aux 80 % de non-conformité de 2021.

Les patrouilles ont contrôlé 1 314 personnes au total qui se trouvaient à bord de 175 bateaux à moteur et 643 navires non motorisés comme les planches à pagaie. Deux cent trente-six chèques ont été jugés conformes à 100 %.

Trente-quatre contraventions ont été distribuées tandis que 740 avertissements ont été émis.

“Ce fut une autre année chargée”, a déclaré l’agent de conservation Tanner Beck. «Nous constatons que les gens s’attendent à être contrôlés et à se conformer davantage aux principales choses. L’éducation continue des touristes est notre priorité – les habitants semblent comprendre.

Quatre-vingt navires, certains propulsés et d’autres non, ont reçu l’ordre de retourner à terre au cours de l’été. Les agents de conservation ont le pouvoir d’ordonner cela lorsqu’un navire constitue une menace pour la sécurité publique ou manque d’articles de sécurité à bord. Bon nombre des navires auxquels on a ordonné de retourner à terre étaient à propulsion humaine et les opérateurs n’avaient aucun équipement de sécurité, comme des gilets de sauvetage, avec eux.

Mabel Lake avait le taux de non-conformité le plus élevé à 86 %, suivi de Kalamalka à 75 %, Shuswap River à 70 %, Sugar Lake à 69 %, Swan Lake à 67 % et Mara Lake à 63 %. .

Le BCCOS a récemment reçu l’autorisation d’ouvrir un nouveau bureau local à Salmon Arm. Le bureau sera doté de deux agents. Salmon Arm se trouvera dans la zone North Okanagan, qui comprend également Vernon. Kelowna a été déplacée dans la zone distincte du centre de l’Okanagan. Toutes ces zones relèvent de la responsabilité de la région de l’Okanagan.

