De nombreuses troupes seront enrôlées pour occuper les emplois des grévistes à Noël, déclare Rishi Sunak

Rishi Sunak a confirmé que de nombreux militaires devaient être enrôlés pour empêcher les perturbations lors de l’action revendicative de Noël, dans une décision qui a été condamnée par les patrons syndicaux comme “briseur de grève”.

Dans une indication que les ministres perdent espoir d’éviter une vague d’arrêts pendant la saison des fêtes, M. Sunak a déclaré qu’il ne céderait pas aux revendications syndicales en matière de salaire et se concentrait sur la minimisation des perturbations dans la vie quotidienne.

Le Premier ministre s’exprimait alors que le ministère de la Défense confirmait que les troupes s’entraînaient à Heathrow et à Gatwick depuis le début de cette semaine en vue de tenir les guichets des passeports lorsque les responsables des forces frontalières sortiront.

Mais cette décision a provoqué le mécontentement des troupes, l’ancien chef de l’armée, le général Lord Dannatt, affirmant qu’il était “déraisonnable” de demander aux soldats d’annuler leur Noël pour atténuer l’impact des grèves.

Lord Dannatt a déclaré qu’il était compréhensible que l’armée soit appelée pour aider les services d’urgence lors de catastrophes naturelles, mais a ajouté: «Dans le contexte de conflits du travail que beaucoup de gens pensent que le gouvernement pourrait résoudre, mais à des fins politiques choisit de ne pas le faire, l’armée devient un substitut au travail en grève. Cela commence à devenir plutôt controversé.

Le secrétaire général du syndicat de la fonction publique PCS, Mark Serwokta, a écrit cette semaine au chef des forces armées, l’amiral Sir Tony Radakin, l’avertissant que ce serait un « scandale » si les ministres du gouvernement envoyaient l’armée pour faire le travail des grévistes.

Les employés de Royal Mail ont abattu des sacs postaux aujourd’hui dans le cadre d’une série d’arrêts d’une journée qui devraient perturber les livraisons de courrier de Noël.

Environ 2 000 militaires se prépareraient à être déployés lors de conflits au cours des prochaines semaines, avec des rôles possibles tels que la conduite d’ambulances et la lutte contre les incendies.

M. Sunak s’est rendu aujourd’hui à la base de la RAF Coningsby dans le Lincolnshire pour remercier le personnel pour son service dans les semaines à venir.

Il a déclaré que le gouvernement avait agi « de manière juste et raisonnable » en acceptant les recommandations des organismes indépendants d’examen des salaires sur les augmentations salariales du secteur public cette année.

«Ce que je ne vais pas faire, c’est demander aux familles ordinaires de tout le pays de payer 1 000 £ supplémentaires par an pour répondre aux demandes des patrons syndicaux. Ce ne serait pas juste et ce ne serait pas juste.

«Ce que je vais faire, c’est m’assurer de minimiser les perturbations dans la vie des gens et de m’assurer que nous protégeons des vies. Et c’est ce sur quoi nous travaillons en ce moment avec une résilience résiliente et des plans d’urgence, mais aussi en examinant de nouvelles lois strictes qui nous aideront à le faire.

“J’ai eu l’occasion de remercier certains membres de nos forces armées car beaucoup d’entre eux vont manquer Noël pour nous aider à faire face aux perturbations causées par les grèves, qu’il s’agisse de gérer les postes frontières ou de conduire des ambulances.

“Nous leur devons tous une énorme dette de gratitude.”

M. Sunak a refusé de révéler s’il prévoyait d’étendre les lois interdisant les grèves des forces armées, de la police et des agents pénitentiaires à d’autres services essentiels tels que le personnel de santé et les ambulanciers.