Selon une étude approfondie du Temps Financier, de nombreux sponsors de jeux d’argent vus en Premier League proviennent de sociétés de vente. Cela signifie essentiellement que ces entreprises n’existent réellement que sur papier. Des équipes telles que Newcastle, Watford et Leicester City auraient reçu des fonds de ces sponsors.

La Premier League a annoncé en avril qu’elle interdirait à l’avenir les paris sur les sponsors sur le devant des maillots. Cependant, ces sponsors de jeux d’argent pourraient continuer à produire des publicités par d’autres moyens. La ligue n’oblige pas non plus actuellement ses équipes à vérifier également les sponsors actuels.

« La Premier League n’impose pas ses propres normes aux clubs lorsqu’il s’agit de sélectionner des sponsors potentiels », a déclaré James Sandy, du club. Temps Financier. « Cela dépend de chaque club individuellement et aucun des clubs que nous avons contactés n’était disposé à nous dire en détail comment ils procèdent en matière de diligence raisonnable. Nous avons donc examiné les marques de paris elles-mêmes et à qui elles appartiennent. Ce que nous avons découvert, c’est un enchevêtrement de portes fermées, d’impasses et d’entreprises au sein des entreprises.

De nombreuses sociétés de paris font partie d’une longue liste de sociétés mères

Le rapport susmentionné affirme que ces entreprises de jeux de hasard relèvent généralement de diverses autres sociétés. Par exemple, 138.com avait déjà signé des accords de parrainage avec Newcastle et Watford en 2013. 138.com appartenait à la société mère Fesuge Limited, qui relevait de Xela Holdings, qui relevait alors de Xela BVI.

Il a été rapporté il y a dix ans que Xela Holdings était essentiellement la branche en ligne de Suncity. Selon l’étude susmentionnée, Suncity a été accusée d’être une façade de blanchiment d’argent. En fait, le PDG de l’entreprise, Alvin Chau, a déjà été condamné à 18 ans de prison pour fraude, jeu illégal et liens avec le crime organisé.

Les sociétés Shell utilisent l’île de Man et les îles Vierges britanniques pour dissimuler leurs relations avec le parrainage de maillots EPL.

Néanmoins, prouver officiellement que 138 et Xela faisaient réellement partie de Suncity pourrait être une tâche difficile. Le siège social de Xela se trouve sur l’île de Man, une petite île de la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. L’île de Man a accès au gouvernement britannique, mais dispose actuellement de ses propres lois distinctes.

« L’île de Man a une loi qui vous permet, si vous ne vous sentez pas à l’aise de révéler votre propriété de quelque chose, de nommer un actionnaire à votre place », a déclaré Justin Williams de l’agence Insightx Due Diligence. « Vous vous retrouvez donc avec des sociétés écrans. On se retrouve avec des sociétés écrans qui ne mènent nulle part parce qu’on ne peut pas savoir avec certitude qui en sont les propriétaires.»

Le Temps Financier n’a finalement pas pu confirmer qui est exactement à la tête de ces sociétés écrans. Cependant, la file d’attente dans chaque entreprise se terminait presque toujours aux îles Vierges britanniques. Le territoire est utilisé par certains comme un paradis fiscal qui permet de rester à l’abri des regards indiscrets. Une grande majorité des clubs anglais ayant recours à ces sociétés de jeux ont rejeté l’opportunité de discuter de leurs relations avec le média.

