De nombreuses questions pèsent sur l’Angleterre avant le choc de la Croatie

L’une des rares certitudes concernant la formation de l’Angleterre avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche est qu’elle se mettra à genoux avant le coup d’envoi.

Cependant, la formation, l’approche tactique et le personnel que le manager Gareth Southgate utilisera après ce geste antiraciste sont pour la plupart inconnus – et non à cause d’un secret magistral dans son camp.

Habituellement, il y a un ou deux points d’interrogation avant un tournoi d’ouverture, mais dans le cas de l’Angleterre de Southgate, il y en a assez pour une soirée complète de quiz de pub.

Harry Kane mènera la ligne et sera le capitaine de l’équipe et John Stones jouera au centre de la défense mais au-delà de ces deux certitudes, il n’y a que des probables et des possibles.

La blessure du défenseur central Harry Maguire a donné à Southgate son plus gros mal de tête – fait-il suffisamment confiance au demi-centre inexpérimenté d’Aston Villa Tyrone Mings pour l’associer aux Stones dans un demi-centre conventionnel?

Sinon, il reviendra probablement à trois à l’arrière et jouera avec des ailiers.

Avec Jordan Henderson à peine revenu de blessure, Declan Rice est le partant le plus évident dans la zone du milieu de terrain, mais volera-t-il en solo ou avec un partenaire tel que Kalvin Phillips ?

COMBIEN COURAGE?

La partie la plus excitante de l’équipe d’Angleterre est le milieu de terrain créatif. Phil Foden, Mason Mount et Jack Grealish sont tous des talents passionnants, mais Southgate est-il assez courageux pour jouer les trois ensemble ?

Et puis il y a Marcus Rashford et Raheem Sterling, considérés comme des certitudes il y a un an pour jouer des deux côtés de Kane mais qui ont tous deux été en dessous de leur meilleur ces derniers mois.

« Que nous jouions avec des ailiers dans un 4-3-3, des numéros 10 dans un 3-4-3, avec deux ailiers et un numéro 10 dans un 4-2-3-1, nous avons dans ces fentes avant très des joueurs passionnants qui peuvent gagner des matchs », a déclaré Southgate.

Normalement, les matchs d’avant-tournoi donneraient une idée de la pensée d’un entraîneur, mais Southgate a décidé de laisser ses joueurs de Manchester City et de Chelsea au repos après avoir disputé la finale de la Ligue des champions le mois dernier.

L’Angleterre n’a pas besoin de se souvenir de la qualité de l’adversaire qu’elle affronte à Wembley – la Croatie a battu l’équipe de Southgate en demi-finale de la Coupe du monde en 2018.

Le meneur de jeu Luka Modric a maintenant 35 ans, mais sa ruse posera toujours des problèmes à l’Angleterre, alliée au solide milieu de terrain de Chelsea, Mateo Kovacic.

« Luka est unique, c’est le professionnel par excellence et il a tout gagné tant au niveau du club qu’au niveau international, étant devenu le meilleur milieu de terrain du monde », a déclaré Kovacic.

« Il a tout donné à la Croatie et à son club, il mérite qu’on se souvienne de lui comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. »

Mais aussi mémorable que soit la victoire à Moscou, Kovacic sait que ce sera un autre défi.

« Cela fait trois ans et c’est un tournoi différent. Mais bien sûr, nous visons à nouveau une victoire car ce serait un énorme regain de confiance pour le reste du tournoi », a-t-il déclaré.

