De nombreuses questions après que la police a déclaré qu’un homme armé avait tiré sur des officiers dans le Dakota du Nord, tuant 1 personne et en blessant 2

De nombreuses questions subsistaient dimanche sur ce qui a conduit un homme armé à Fargo, dans le Dakota du Nord, à ouvrir le feu sur des policiers alors qu’ils répondaient à un accident de la circulation. Un officier a été tué et deux autres grièvement blessés avant que le tireur ne soit tué par un quatrième officier.

La fusillade s’est produite vendredi après-midi dans une rue animée et environ neuf heures se sont écoulées avant que les autorités n’annoncent au public que des officiers avaient été abattus. Samedi, le chef de la police de Fargo a dévoilé les noms des policiers et le nom du tireur, mais a déclaré que le motif n’était pas clair et que l’homme de 37 ans avait ouvert le feu sans « aucune raison connue ».

Le chef Dave Zibolski a également peu parlé de la façon dont la situation s’est déroulée, notant que l’enquête était entre les mains d’enquêteurs étatiques et fédéraux.

« Nous ne sommes pas en mesure de fournir beaucoup de détails sur l’incident lui-même », a déclaré Zibolski. Les autorités n’ont publié aucune nouvelle information dimanche.

Voici ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur le tournage :

QUE S’EST-IL PASSÉ SUR LA SCÈNE ?

La police et les pompiers répondaient à un accident de la circulation «de routine» dans une rue animée vendredi après-midi, lorsqu’un homme armé a commencé à tirer plusieurs coups de feu sur eux – tuant un et en blessant deux, a déclaré Zibolski. Un quatrième officier a tiré et tué l’homme, que les autorités ont identifié comme étant Mohamad Barakat de Fargo.

Zibolski a décrit les premières minutes comme « très chaotiques », mais a déclaré que les pompiers sur place et une ambulance à proximité étaient essentiels pour éviter d’autres décès. Dès que les tirs ont cessé, « les pompiers ont rebondi et ils ont immédiatement appliqué les premiers soins à nos officiers », a déclaré Zibolski, ce qui « a probablement eu un impact très important sur leur survie.

Les autorités ont publié peu de détails sur ce qui s’est passé dans les instants avant que Barakat ne commence à tirer et son motif n’était pas clair.

« La première chose que nous voulons toujours savoir dans une situation comme celle-ci est, ‘Pourquoi?' », a déclaré Zibolski. « Pourquoi quelqu’un ferait-il cela ? »

QU’ONT VU LES TÉMOINS ?

Parmi les conducteurs qui ont été témoins de ce qui s’est passé se trouvait Chenoa Peterson. Elle a déclaré à l’Associated Press samedi qu’un homme semblait avoir tendu une embuscade aux officiers. Le tireur se trouvait à l’arrière d’une voiture dans un parking de banque près de l’accident de la circulation lorsqu’il a tiré sur un officier à moins de 20 pieds (6 mètres), a-t-elle déclaré.

« Il tenait le coffre de la voiture avec son bras, puis j’ai vu le pistolet se lever, et il l’a posé sur son épaule et l’a juste pointé directement sur un officier devant lui », a déclaré Peterson. « C’était comme 10 coups tout de suite. »

Les agents ne regardaient pas dans la direction du tireur lorsqu’il a commencé à tirer, a-t-elle déclaré.

La fille de Peterson, âgée de 22 ans, était avec elle et a déclaré que le suspect avait échangé des coups de feu simultanément avec la police.

« Je les ai vus se tirer dessus tous les deux en même temps », a déclaré Katriel Peterson. «Mais dès que le tireur a fait une pause, le flic est venu vers lui en lâchant tour après tour. Il y avait déjà un officier à terre. Et une famille qui se cache juste de l’autre côté du véhicule à côté du tireur.

QUE SAVONS-NOUS SUR L’OFFICIER TOMBE ?

L’officier Jake Wallin, 23 ans, a été tué. Zibolski a déclaré samedi que ses blessures étaient mortelles et « il n’y avait rien à faire ».

Vétéran militaire, Wallin a précédemment servi dans la Garde nationale de l’armée du Minnesota et a été déployé en Afghanistan, a déclaré Zibolski.

« Il a servi son pays, est revenu ici et ne voulait rien de plus que de servir dans un poste avec un but et un sens – ses mots exacts – et il l’a fait », a déclaré Zibolski. Zibolski a parlé de son sens de l’humour et de son excellence tout au long de la formation, le qualifiant de membre de la famille du département.

Dans une vidéo diffusée lors d’une conférence de presse samedi montrant Wallin s’entraînant avec d’autres recrues, il a parlé de son désir de poursuivre une carrière dans les forces de l’ordre.

« Tout au long de ma vie, j’ai toujours voulu travailler dans une sorte de poste qui avait un but derrière mon travail et un policier est toujours ce qui m’est venu », a déclaré Wallin de St. Michael, Minnesota. « Je ne veux pas être assis dans un bureau à me demander pourquoi je suis ici tous les jours. Je veux sortir, je veux faire quelque chose dont je peux me dire à la fin de la journée que j’ai fait une différence d’une manière ou d’une autre.

Les arrangements funéraires n’ont pas été rendus publics. Le gouverneur a ordonné que les drapeaux soient mis en berne le jour de l’inhumation de Wallin.

COMMENT VONT LES AUTRES VICTIMES ?

Deux autres officiers, Andrew Dotas et Tyler Hawes, étaient dans un état critique mais stable samedi, et Zibolski a déclaré qu’ils étaient de « bonne humeur » mais qu’ils avaient une récupération significative devant eux. Aucune mise à jour sur leur état n’a été fournie dimanche.

Wallin et Hawes étaient tous deux de jeunes recrues, assermentées moins de trois mois plus tôt et toujours en formation lorsqu’elles ont répondu à la scène. Dotus était un vétéran de six ans qui était responsable de la formation des officiers.

Un quatrième officier, Zach Robinson, a tiré et tué Barakat, a déclaré Zibolski.

Une passante de 25 ans a également été blessée dans la fusillade, bien que les autorités n’aient pas précisé qui lui avait tiré dessus. Un porte-parole de l’hôpital a déclaré dimanche qu’elle était dans un état acceptable.

QUE S’EST-IL PASSE APRÈS ?

Peu de temps après la fusillade, les autorités, y compris le FBI, ont convergé vers une zone résidentielle à environ 3,2 kilomètres et ont évacué les résidents d’un immeuble pour recueillir ce qu’ils ont qualifié de preuve connexe. Les documents judiciaires qui indiqueraient ce que les autorités recherchaient n’ont pas été rendus publics et les autorités ont peu parlé de cette recherche, si ce n’est pour dire que cela se passait à l’époque.

Samedi, les enquêteurs se trouvaient toujours dans l’immeuble, faisant des allers-retours depuis le troisième étage, où une bande de police était accrochée dans un couloir. Peu d’habitants étaient autour et un camion du FBI était devant.

CE QUE NOUS SAVONS DU SUSPECT

La ville a également peu parlé de Barakat ou de l’arme qu’il a utilisée. Zibolski a déclaré qu’il pensait que la police avait déjà eu une sorte de contact avec Barakat « mais rien de significatif ».

Zibolski a déclaré qu’il ne semble pas que Barakat ait été impliqué dans l’accident de voiture qui a amené des officiers sur les lieux, mais a indiqué que les enquêteurs déterminent s’il s’agissait d’une embuscade planifiée d’officiers.

Zibolski a déclaré qu’il était convaincu que les autorités finiraient par comprendre le motif de Barakat et que les informations seraient rendues publiques au moment opportun.

